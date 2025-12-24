Eksperter har identificeret 6 typer mennesker, der giver gaver ... hvilken en er du?

På denne juledag er din sæk endelig pakket, og gaverne venter bare på at blive åbnet. Som hvert år er der flere typer nisser: dem, der laver gaver i hånden, dem, der omhyggeligt følger ønskelisten, der er gemt på deres telefon, og dem, der vælger mere traditionelle gaver, nogle gange valgt i sidste øjeblik. Eksperter interviewet af HuffPost identificerede seks gavegiverprofiler ... hvilken en er du?

Materialisten

De siger ofte, at "det er tanken, der tæller", men det, der gemmer sig under kraftpapiret og de metalliske bånd, er ret afslørende. Juleaften, når du leger dobbeltagent for julemanden , viser du dit sande ansigt. Mens nogle er stolte af deres gaver, er andre mindre pralende og foretrækker den hemmelige julemands anonymitet. Mellem bedstemoren, der nyder at give håndlavede sweatre til hele familien , og dig, altid udstyret med den smarteste og mest trendy gave, er der en verden til forskel.

For dig er en æske chokolade og en smuk buket blomster ikke engang en backupplan. De er fuldstændig fra din liste. Hvis du er typen, der giver trecifrede ure, designertasker eller elektriske løbehjul til dine venner og familie, bliver du stemplet som "materialistisk". Og bare rolig, det er ikke et nedsættende udtryk. Du prøver ikke at imponere eller prale med din rigdom. Din gave er måske mere luksuriøs og prangende, men den imødekommer på en smart måde et ønske eller et behov, hvad enten det er mere eller mindre presserende.

"Denne type person arbejder normalt i en sektor med direkte kontakt med kunder, eller hvor image er altafgørende. Deres motto: 'Du skal ligne en baseballspiller for at være en baseballspiller'," forklarer Alyse Dermer, grundlægger af Mr. Considerate, til HuffPost.

Det sentimentale

Du hader upersonlige gaver som Wonderbox-gavesæt eller færdiglavede kurve. I stedet for at dvæle foran udstillinger pyntet med store sløjfer og med skiltet "gaveidéer", skaber du din egen vej. Du foretrækker gaver, der har mening og kommer fra hjertet. Gaver, der bærer initialerne fra dine kære eller fortæller en del af deres historie.

Du ved, hvordan man rører dine kæres hjerter med personlige eller specialfremstillede gaver. Du ønsker, at din gave skal være lige så unik som modtageren. Under træet placerer du smykker med indgraverede navne, fotobøger eller tegneserieagtige familieportrætter. Når det store udpakningsøjeblik oprinder, er det ikke ualmindeligt at se en glædeståre trille ned ad modtagerens kind. "Denne person er betænksom, nostalgisk og værdsætter menneskelig forbindelse," bemærker Dermer.

Projektoren

Dine gaver er ofte klodsede. Du mener det ikke ondt, når du giver dem, men dine kære vil måske grimasere eller fremtvinge et høfligt "smil". Det er svært at høre, men du giver gaver, der ender på eBay dagen efter eller samler støv i en skuffe. At købe gaver er faktisk en opgave, der generer dig dybt. Hvis du kunne betale nogen for at gøre det for dig, ville du ikke tøve et sekund. Uden at kende dine kæres smag giver du en gave, du selv gerne ville have modtaget, og nogle gange virker det, nogle gange gør det ikke.

Fokus er på den person, der giver køkkenrobotter til travle kvinder, fitnessmedlemskaber til sofakartofler eller Hello Kitty-armbånd til 16-årige. Disse gaver er nærmest upassende, men personen, der giver dem, har ikke til hensigt at såre eller ydmyge.

Prokrastinatoren

Du har en klar idé i tankerne, og du ved præcis, hvad dine kære forventer af julemanden. Bortset fra at din afslappede attitude leder dig på afveje fra dit oprindelige mål og tvinger dig til at revidere dine planer. Du venter til sidste øjeblik, og når du endelig kommer til butikken, er den udsolgt. I stedet for at købe en æterisk oliediffuser, nøjes du med en simpel røgelsesbrænder fra Action. Mens de mere organiserede blandt jer køber gaver en måned i forvejen og udnytter gode tilbud, gør I jeres juleaftensindkøb samtidig med, at I handler ind til maden.

Lytteren

Du roder ikke rundt, når det kommer til gaver. Faktisk er du en god lytter, og det er takket være denne sjældne egenskab, at du formår at glæde dine kære. Du husker alt, hvad dine venner og familie fortæller dig, velvidende at det vil være nyttigt en dag (især til jul). For at holde styr på disse ønsker, gemt ind mellem sladder, har du måske endda lavet en smart liste på din telefon. Og hvis personen i den anden ende svarer "Jeg behøver ikke noget" på spørgsmålet om gaver, vil du foretage et diskret spørgsmål. Bedstemødre er fremragende til dette!

Den, der søger bekvemmelighed

Hvis du foretrækker den enkleste tilgang og leder efter nemme gaver, så er du en praktisk person. Du vælger altid "sikre" gaver, gennemprøvede favoritter: en æske chokolade, et gavekort fra en kendt forhandler, et enkelt tæppe. Du ville ikke risikere at vælge parfume fra Sephora eller en bog fra en boghandel. Det betyder dog ikke, at du forsømmer dine kære: trods alt har alle deres eget kærlighedssprog.

Det er ikke så meget gavens art, der betyder noget, men snarere gestussen. Et lille håndskrevet kort og et par lækkerier er nogle gange mere værd end en overpriset gadget, der slet ikke var på listen.