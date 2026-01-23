Tog uden børn: hvordan "ingen børn"-bevægelsen genopliver kontroversen

I takt med at SNCF, det franske nationale jernbaneselskab, tester vogne reserveret til børn over 12 år, vokser kontroversen om den potentielle udelukkelse af yngre passagerer. Europa tilbyder meget forskellige modeller, der går ud på at opnå fred og ro, og inklusionen af familier.

En "ingen børn"-mulighed, der skaber kontrovers

Siden den 8. januar 2026 har SNCF testet en ny kategori kaldet "Optimum Plus" på linjen Paris-Lyon, hvor børn under 12 år ikke er tilladt. Dette initiativ blev præsenteret som "et svar på kravet om fred og komfort", men blev straks fordømt som "et symbol på en voksende afvisning af børn i det offentlige rum".

Dette tiltag er en del af en bredere "ingen børn"-bevægelse, som har vist sig på nogle offentlige steder og i virksomheder, og som rejser spørgsmålet om den plads, barndommen får i samfundet.

I Schweiz og Finland, forkælede børn

Omvendt har flere europæiske lande fokuseret på familieinklusion for at fremme togrejser frem for bilbrug. I Schweiz har Intercity-tog familievogne dekoreret med et jungletema, med et legeområde, bøger og legetøj frit tilgængeligt. En slående detalje: Voksne, der ofte rejser med børn, modtager endda et særligt rabatkort – en måde at belønne familierejser på.

I Finland har næsten alle større toglinjer en familiekupé: legeområder, børneværelser udstyret med flaskevarmere, senge til middagslure og endda aktivitetsvogne. Ideen er enkel: Børn kan boltre sig og lege uden at forstyrre andre passagerer. For VR-virksomheden handler det ikke om tolerance, men om en ret til komfort for alle – både voksne og børn.

Blandt de mange måder, Finland gør livet mere overkommeligt for børnefamilier: her er et kig på legepladsen + biblioteket inde i vores togkupé. Fem timers togrejse med vores etårige gjort nemt! Vores sidste Amtrak havde derimod ingen pusleborde ombord. 👀 pic.twitter.com/v1y4bIHS4G — Zach Parolin (@ZParolin) 2. august 2024

Kompromiser andre steder i Europa

Østrig følger en lignende tilgang. Deres højhastighedstog tilbyder dedikerede pladser til familier samt stillezoner til passagerer, der ønsker at rejse i fred og ro, uden at forbyde børn. Nogle tog har endda en lille biograf til yngre børn for at holde dem underholdt på lange rejser.

Belgien og Italien tillader også børn i stille vogne, idet de er baseret på forældreansvar snarere end udelukkelse. I modsætning hertil forbyder det nationale jernbaneselskab Renfe i Spanien eksplicit adgang til "stille områder" for mindreårige under 14 år og for dyr og vedtager dermed en politik, der ligner den, som SNCF har testet.

Et samfundsproblem snarere end et simpelt spørgsmål om komfort

Bag denne kontrovers ligger en vision om at leve sammen. Skal visse områder reserveres til voksne, der søger ro, med risiko for at udelukke yngre mennesker? Eller skal togene redesignes, så de virkelig kan imødekomme alle typer rejsende, inklusive børn?

I Finland og Schweiz har togselskaber vist, at det er muligt at forene en fredelig og familievenlig atmosfære. Mens Frankrig går ind for en "børnefri" togvogn, har andre lande valgt at tilbyde mere plads til børn.

I sidste ende går SNCF's "ingen børn"-eksperiment ud over det simple spørgsmål om komfort. Det afslører en spænding mellem to tilgange: den ene om adskillelse, den anden om inklusion. I forsøget på at bevare roen risikerer virksomheden at afspejle en social træthed over børns tilstedeværelse. Alligevel beviser Europa, at der findes afbalancerede løsninger: legeområder for nogle, stille zoner for andre. Udfordringen for SNCF handler måske mindre om eksklusion end om at opfinde et tog, hvor alle naturligt finder deres plads.