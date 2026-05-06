Hun var tidligere stewardesse og åbnede et bageri i Japan, og hendes historie er fascinerende.

Samfund
Fabienne Ba.
@rinkoyuko / Instagram

Der er karriereskift, der er "letforklarlige", og så er der Rei Onodas. Denne japanske kvinde i trediverne, en tidligere stewardesse hos Emirates, byttede internationale flyvninger og Dubais skyline ud med et 180 år gammelt hus i en japansk bjerglandsby, hvor hun bager brød hver morgen.

Fire år i luften, i Dubai

Rei Onoda arbejdede i omkring fire år som stewardesse for Emirates med base i Dubai. Et liv med rejser, hoteller og tidszoner – intenst, stimulerende, men langt fra nogen form for langsommelighed. Hun vendte tilbage til Japan efter sit ægteskab, bosatte sig i Tokyo og blev ansat i et PR-bureau med speciale i turisme. Det var der, at en anden vision begyndte at tage form.

Landdistrikterne i Japan som en åbenbaring

Som en del af sit PR-arbejde ledsagede Rei udenlandske journalister i hele Japan – ikke kun til større byer, men også til mindre kendte landdistrikter. "Jeg indså, hvor mange smukke steder der var i mit eget land, som jeg ikke engang vidste eksisterede. Jeg begyndte at overveje et mere landligt liv," siger hun . Så accelererede Covid-19-pandemien alting.

Covid som en udløsende faktor

Rei og hendes mand boede i en lejlighed nær Shibuya Station og betalte en høj husleje i et lukket område, og de traf en radikal beslutning. Efter to års søgen købte de et 180 år gammelt hus i landsbyen Kamijo, omkring 225 kilometer nordvest for Tokyo, for 8,5 millioner yen – cirka 50.000 euro. Ejendommen omfatter 2,4 hektar landbrugsjord. Hendes mand forlod sit job inden for modebranchen for at blive autoriseret landmand, den eneste status, der giver ham lov til at dyrke denne regulerede jord.

Et bageri født af nødvendighed

Renoveringen af huset til en simpel bolig stødte på meget strenge bevaringsregler, som var for dyre at overholde. Parret skiftede derefter til et café-bageriprojekt og finansierede hele projektet – renovering, udstyr og byggeri – for i alt cirka 50 millioner yen, inklusive 29 millioner yen i offentlige tilskud til regional udvikling og kulturbevaring.

Tre års renovering, træning i bagning, en baby

Sideløbende med det treårige byggeprojekt uddannede Rei sig som bager i Tokyo under en tyskuddannet håndværker. Hun blev også gravid med sin søn i denne periode. Kamijyoan Bakery åbnede for halvandet år siden. Rei driver bageriet – landbrød, sandwichbrød, rugbrød, kager og småkager – mens hendes mand driver caféen. Etablissementet tiltrækker både lokale og turister. Parret brygger også en håndværksferskenøl.

Fællesskabet som fundament

"Det har været en udfordring at finde balancen mellem bageriet og moderskabet. Men jeg har lært at stole på andre," siger Rei. Støtten fra hendes svigerforældre og den lokale børnehave har holdt hende kørende. Og bag hvert portion brød ser hun en besked, hun vil give videre til sin søn: "Dette bageri eksisterer takket være støtten fra lokalsamfundet. Jeg håber, at min søn, når han vokser op, vil se dette og forstå vigtigheden af at bygge noget sammen og ikke opgive det, man tror på."

Fra en Emirates A380 til en brændefyret ovn i et 180 år gammelt hus valgte Rei Onoda bestemt ikke den "nemmeste" vej. Hans historie beviser dog, at en "radikal" livsændring, når den er forankret i en klar vision og et stærkt fællesskab, kan bygge noget varigt.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
