I Kina betaler nogle kvinder 100 euro for at tilbringe et par timer med en fremmed.

Hvad nu hvis selskab bare blev endnu en service? I Kina vinder et overraskende koncept frem: at hyre menneskeligt selskab. I et par timer eller en hel dag vælger nogle mennesker (ofte kvinder) at betale en fremmed for at dele en aktivitet, snakke eller simpelthen undgå at være alene. Dette fænomen siger meget om udviklingen af byens livsstil.

Når ensomhed skaber nye tjenester

I større kinesiske byer er ensomhed blevet en stadig mere synlig realitet. Mellem krævende karrierer, professionel mobilitet og afstand til familien oplever mange indbyggere mangel på social forbindelse i deres dagligdag. Stillet over for denne situation er der opstået nye platforme med et simpelt løfte: at forbinde mennesker, der ønsker at dele et venskabeligt øjeblik, uden nogen særlig forpligtelse. Målet er ikke at skabe en romance, men at tilbyde menneskeligt selskab i et par timer.

En platform, der tilbyder at "leje" virksomheden

En af de mest kendte tjenester hedder Zuwobo, et navn der bogstaveligt betyder "lej mig" på mandarin. Dens betjening er lige så enkel som den er original: brugeren vælger en aktivitet, og platformen finder en tilgængelig ledsager. Konceptet appellerer til dem, der ønsker at nyde en behagelig tid uden at skulle arrangere en udflugt med deres sædvanlige vennegruppe. Det er en formel, der prioriterer enkelhed og fleksibilitet.

Gåtur, restaurant eller videospil: der er noget for enhver smag

En af grundene til disse platformes succes ligger i den varierede mængde aktiviteter, der tilbydes. Nogle vælger en slentretur gennem byen, andre en vandretur, et måltid på en restaurant eller endda en videospilssession derhjemme. Ideen er at tilpasse sig alles ønsker og tilbyde en tilstedeværelse, der ledsager forskellige øjeblikke i hverdagen. Denne tilgang forvandler selskab til en brugerdefinerbar service.

Op til €300 for en dag

Priserne varierer afhængigt af den valgte aktivitets varighed og type. For at dele en kop kaffe eller et måltid koster det generelt mellem 7 og 20 euro. Men når det kommer til at være ledsaget en hel dag, stiger regningen hurtigt. Nogle tjenester kan koste over 100 euro og nå op over 300 euro afhængigt af anmodningerne. En engangsudgift, som nogle anser for at være "prisen for en behagelig social oplevelse".

En særlig succes under det kinesiske nytår

Hvert år minder det kinesiske nytår os om vigtigheden af familiebånd og genforeninger. For dem, der bor langt fra deres kære eller alene, kan denne periode nogle gange forværre følelsen af isolation. Derfor oplever samkørselsplatforme ofte en stigning i efterspørgslen under festlighederne. For nogle brugere bliver det at dele disse øjeblikke med nogen en måde at opleve ferien i en varmere atmosfære.

En tendens, der rejser spørgsmål

Udviklingen af disse tjenester afspejler de dybtgående forandringer i det kinesiske samfund. På den ene side giver de et konkret svar på behovet for menneskelig forbindelse og giver nogle mennesker mulighed for at bryde fri fra isolation i et par timer. På den anden side rejser de et grundlæggende spørgsmål: Hvad betyder det i et samfund, hvor andres tilstedeværelse kan bookes som enhver anden tjeneste? Debatten mellem en praktisk løsning og et symbol på skiftende sociale bånd er fortsat åben.

Én ting er sikkert: succesen med disse platforme viser, at behovet for deling, udveksling og tilstedeværelse fortsat er vigtigere end nogensinde.