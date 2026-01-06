I Sydkorea kan skaldethed snart behandles, og det skaber kontrovers.

Hvad nu hvis hårtab blev et folkesundhedsproblem? I Sydkorea har et præsidentielt forslag bragt skaldethed tilbage i rampelyset. Emnet er lige så splittende, som det er tankevækkende, når det gælder socialt pres, mental velvære og budgetdebatter.

Et samfund hvor udseendet vejer tungt

I Sydkorea er udseende ikke en triviel detalje: det er dybt forankret i sociale og professionelle dynamikker. Ifølge adskillige undersøgelser mener næsten 98 % af unge voksne, at skønhed giver reelle sociale fordele. I denne sammenhæng kan for tidligt hårtab hurtigt blive en kilde til ubehag eller endda isolation.

Omtrent 10 millioner mennesker i landet er ramt af skaldethed ud af en samlet befolkning på 51 millioner. Denne virkelighed påvirker især unge voksne, for hvem det allerede er meget konkurrencepræget at komme ind på arbejdsmarkedet. Når man forventes at være højtydende, selvsikker og præsentabel, kan hver eneste detalje i ens udseende virke afgørende. Lad os dog huske: alle kroppe er gyldige, med eller uden hår, og en persons værdi måles ikke ud fra dens hårtæthed.

Dyre behandlinger og et blomstrende marked

Stillet over for dette pres er markedet for hårpleje vokset betydeligt. I 2024 repræsenterede det næsten 188 milliarder won (sydkoreansk valuta). Specialiserede shampooer, medicinske behandlinger, kosttilskud og hårtransplantationer udgør en hastigt voksende sektor, men en som stort set er utilgængelig for dem med et beskedent budget.

Især mange mænd lever med deres skaldethed i stilhed. Strategisk pandehår, omhyggeligt valgte frisurer, diskrete kirurgiske indgreb: hårtab håndteres ofte bag kulisserne. Mens kvinder står over for et intenst pres med hensyn til makeup og udseende, lærer mænd at skjule deres vigende hårgrænse, nogle gange på bekostning af stor angst.

"Et spørgsmål om overlevelse": udsagnet, der udløste debat

Det er i denne sammenhæng, at præsident Lee Jae-myung bad sin regering om at undersøge muligheden for at udvide den offentlige sundhedsforsikring til at omfatte behandlinger mod hårtab. Han hævder, at skaldethed ikke længere blot er et kosmetisk problem, men et reelt "spørgsmål om overlevelse" for sydkoreansk ungdom.

Dette forslag, der allerede blev nævnt under hans præsidentkampagne i 2022, er dukket op igen med et centralt argument: følelsen af fremmedgørelse, som unge skatteydere oplever. Mange bidrager til sundhedssystemet uden at kunne få adgang til støtte for et problem, der direkte påvirker deres selvtillid, deres mentale sundhed og nogle gange deres chancer under jobsamtaler.

En foranstaltning, der af sine modstandere blev anset for "populistisk".

Forslaget er langt fra enstemmigt vedtaget. Konservative personer og sundhedspersonale er stærkt imod det. Især Yoon Hee-sook mener, at prioriteter bør fokuseres på alvorlige sygdomme som kræft snarere end skaldethed. Det økonomiske argument er centralt: Det sydkoreanske sundhedssystem forventes allerede at have et underskud på 4,1 billioner won inden 2026.

Konservative aviser, såsom Chosun Ilbo, fordømte også beslutningen som ensidig, truffet uden grundig konsultation med skatteyderne. De argumenterede for, at en udvidelse af dækningen til denne type behandling ville åbne døren for overmedikalisering af problemer, der anses for ikke-livstruende.

Mellem mental velvære og budgetmæssige realiteter

Sundhedsminister Jeong Eun Kyeong indtager en mere afmålt holdning. Han anerkender den reelle indvirkning af hårtab på unge voksnes selvtillid og mentale sundhed, samtidig med at han understreger behovet for en grundig økonomisk analyse, før der træffes nogen beslutning. For bag skaldethed ligger et bredere spørgsmål: hvilken plads gives der til psykisk velvære i den offentlige politik?

Nogle politiske personligheder støtter åbent forslaget. Repræsentant Park Joo-min, der offentligt erkender at have gennemgået en hårtransplantation, ser det som en måde at reducere stigma og fremme et mere empatisk samfund.

En debat der går ud over hår

I sidste ende går denne debat langt ud over spørgsmålet om hår. Den sætter spørgsmålstegn ved, hvordan et samfund definerer sundhed, normalitet og kropsaccept. At tage vare på sig selv bør aldrig være en kilde til skam, og at miste sit hår bør ikke opleves som en personlig fiasko.

Uanset om skaldethed er dækket af sygeforsikringen eller ej, er én ting sikkert: i Sydkorea er emnet ikke længere tabu. Og at åbne op for dialogen er allerede et skridt i retning af større venlighed, kropspositivitet og respekt for alle kropsformer.