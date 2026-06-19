At give blomster til en mand: hvorfor denne gestus burde være mere almindelig

Den eneste dag, mænd modtager blomster, er ved deres begravelser. En trist kendsgerning, der er fremhævet i en nylig undersøgelse. Blomster, der ofte præsenteres som en feminin gave, synes ikke at være forenelige med pålagte maskulinitetskodekser. Til Fars Dag er det tid til at bytte den stereotype værktøjskasse ud med en smuk buket. En chance for at dyrke en ny, øm tradition og begrave æraen med giftig maskulinitet.

Når mænd kun modtager blomster ved deres begravelser

Mens kvinder ikke behøver en særlig lejlighed for at modtage buketter med venlige ord på deres dørtrin, modtager mænd blomster med påskriften "hvil i fred" eller "ømme tanker". De er ikke længere af denne verden for at modtage dem og beundre deres skønhed. De eneste blomsterarrangementer dedikeret til dem er begrænset til krysantemum og begravelsesvaser med bannere, der symboliserer en flyvetur til himlen.

Ifølge en undersøgelse foretaget af en blomsterleveringstjeneste modtager 88% af mændene deres første buket ved deres begravelse. De andre ser kun en, når de går på pension eller under et hospitalsophold. Omhyggeligt arrangerede buketter placeres på granitgravsten, men de bliver sjældent efterladt på køkkenbordet som flygtige tegn på vores kærlighed.

Hvorfor vente til en mands død med at fremsætte denne idylliske erklæring? Sikkert fordi blomster i den kollektive fantasi repræsenterer skrøbelighed, blidhed og følsomhed - selve antonymerne til virilitet . Blomster er den håndgribelige illustration af romantik, klemt i håndfladerne på spirende gentlemen og tilbudt som et stille "Jeg elsker dig" til kvinderne i deres liv.

Mens mænd regelmæssigt besøger blomsterhandleren for at forkæle deres kæreste eller mor, får de næsten aldrig noget til gengæld. I stedet får de ofte flasker personliggjort med deres navn, specialølsæt eller gør-det-selv-værktøj. Disse velkendte gaver er mere i tråd med samfundets forventninger end et væld af roser eller et miks af vilde blomster.

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Det er tid til at sætte en stopper for forældede kønsnormer

På Valentinsdag eller andre særlige lejligheder kæmper mænd om pladsen hos blomsterhandleren, og disse billeder fremkalder ømme blikke. At se en mand slentre med en buket hængende over skulderen, hans synsfelt skjult af et væld af blade, er næsten som taget ud af en ridderlig romance. I romantiske film og reklamer kommer blomster altid fra mænd, som om de umuligt kunne være modtagerne. Mænds eneste trøstepræmie er et par stiklinger at plante i deres have eller nogle aromatiske urter til deres vindueskarm. Buketter derimod når kun nogensinde deres hænder for at ende i en andens.

I en tid hvor kvinder går på knæ for at fri, og døtre forkæler deres fædre med spabehandlinger eller ansigtsbehandlinger, er rollerne langsomt, men sikkert ved at bytte om. At give en mand blomster i stedet for et barbersæt eller den allestedsnærværende motorsav er ikke bare en måde at udtrykke hengivenhed på med planternes sprog. Det handler også om at dyrke en mere fredelig og mindre brutal maskulinitet. Det handler også om at grave følelser frem, der tidligere var begravet under et bjerg af "vær stærk" og "græd ikke".

Og i modsætning til hvad de obskure fora i manosfæren påstår, er blomster ikke "kun for de svage". Ifølge en undersøgelse fra Rutgers University udviser mænd, der modtager blomster, "øget selskabelighed og større lykke". Langt fra at være en gift, der bedøver mænds magt, er blomster tværtimod en uudtømmelig kilde til velvære. De spreder glæde, uanset hvor de går.

En gave, der slår rod i hænderne på mandlige stjerner

Mens kvinder er ret direkte med at udtrykke deres ønske om kronblade og beredvilligt påpeger, når deres vase er tom, forbliver mænd mere reserverede. For dem er det stadig et følsomt emne. Heldigvis fører offentlige personer an, deres arme fyldt med stilke og deres ansigter skjult bag klynger af blade, der ligner en jungle. Jeremy Allen White, den ikoniske skuespiller fra serien "The Bear", var den vigtigste initiativtager til denne progressive bevægelse, symbolet på denne blomstergenanvendelse.

Fanget i marts 2024 med en overdimensioneret buket vilde blomster over skulderen og en anden i en skotsk kurv, vandt han spontant hjerterne hos kvindelige seere, der bifaldt dette billede, antitesen til den følelsesmæssigt ulæselige bad boy. Dette uforbeholdne foto afslører en anden form for maskulinitet, mindre kontrolleret, mere fleksibel . Det er let at forestille sig fremtiden for disse blomster: arrangeret i en vase vil de indtage en fremtrædende plads blandt hjemmelavede retter. At være en mand og vise blomster frem er at sige til verden: "Jeg afviser gamle patriarkalske overbevisninger" og "Jeg finder glæde på andre måder end en øl."

Rockikonet Bruce Springsteen gav på sin side Shane MacGowan, forsangeren i The Pogues, en buket hvide roser. Et bevis på, at selv metalheads i læderjakker bryder med traditionen og udskifter blomster i stedet for flasker med 60% alkohol.

Det er stadig ikke normen at give blomster til en mand. Mænd tager dog initiativet og bukker under for charmen ved pæoner, solsikker og liljer, der er udstillet i butiksvinduer. Ifølge en undersøgelse fra 2021 foretaget af den hollandske Blomster- og Plantefond køber 22 % af mændene blomster til sig selv hver måned.