Gisèle Pelicot, der er blevet et globalt symbol på mod, blev dekoreret af den spanske premierminister.

Samfund
Léa Michel
Screen vidéo « Gisèle Pelicot décorée en Espagne | AFP » / Youtube

Gisèle Pelicot, en symbolsk figur i kampen mod kønsbaseret vold, modtog den spanske Orden for Civil Fortjenst den 3. marts 2026 fra premierminister Pedro Sánchez. Denne udmærkelse anerkender hendes universelle kamp for at "flytte skammen væk fra gerningsmændene".

En højtidelig hyldest i Madrid

Under en rørende ceremoni roste Pedro Sánchez Gisèle Pelicots "beslutsomhed" i at forvandle "tavshed til kollektiv bevidsthed". Han udtrykte sin "dybe respekt" for denne kvinde, der turde hæve sin stemme mod "uudholdelig mandlig vold" og dermed udvidede sin aktivisme ud over de franske grænser.

Den spanske leder blev tildelt 70-årsalderens pris for sin banebrydende rolle i "et kulturskifte, der er afgørende for samfundet som helhed" gennem sit arbejde for kvinders rettigheder og friheder. Denne officielle anerkendelse etablerer Gisèle Pelicot som en fortaler for en global sag.

Fra Mazan til europæiske hovedstæder

Efter den skelsættende retssag mod hendes eksmand i Mazan, hvor 50 mænd blev dømt for narkotikabaserede gruppevoldtægter, har Gisèle Pelicot haft adskillige internationale offentlige optrædener. Hendes bog, "Et la joie de vivre" (Og glæden ved at leve), som allerede har solgt hundredtusindvis af eksemplarer, beretter om hendes prøvelser og hendes modstandsdygtighed.

Modtaget af dronning Camilla i London

Gisèle Pelicot, der for nylig blev hædret af dronning Camilla i Storbritannien, og som sagde, at hun var "chokeret" over sin historie, afholder nu en række møder i hele Europa. Fra Madrid til London bærer hun et universelt budskab: Skammen skal flyttes over på gerningsmændene, og ofrene skal tale ud.

Ved at tildele Gisèle Pelicot medaljen hædrer Pedro Sánchez en kvinde, der forvandlede Mazan-retssagen til et globalt samfundsmæssigt vendepunkt. Som et symbol på urokkelig mod minder hun os om, at det at forvandle lidelse til en kollektiv kamp kan ændre tankegang. En velfortjent udmærkelse for en person, der nu afviser offermærket.

