Kønsbaseret vold i skoler: En undersøgelse peger på en "bekymrende udvikling" i skoleklimaet

I flere regioner i verden har nyere undersøgelser rejst bekymring over en stigning i kvindefjendsk og anti-LGBTQIA+ adfærd blandt nogle drenge i skolen. Uanset om disse holdninger længe har været diskrete eller isolerede, synes desværre mere udtalte i dag. Undervisningsteams spørger sig selv: hvordan kan vi formidle værdier om lighed og respekt i et digitalt miljø, der udvisker grænserne?

Et mere anspændt klima i Quebec

I Quebec beskriver kvalitativ forskning udført af Université du Québec à Montréal og Fédération autonome de l'enseignement på næsten 200 skoler et skiftende skoleklima. De interviewede rapporterede en stigning i kvindefjendske, homofobiske og transfobiske bemærkninger samt mere synlig modstand mod feministiske ideer og mangfoldighed.

Sexistisk graffiti, ødelagte regnbueflag, provokerende gestus og stigmatisering af lærere, der opfattes som feminister: disse signaler, der engang var marginale, synes at mangedobles. Undersøgelsen fremhæver også indflydelsen fra visse kontroversielle offentlige personer, hvis antifeministiske holdninger cirkulerer bredt på sociale medier. Disse diskurser giver sommetider genklang hos teenagere, der søger rollemodeller, en følelse af "magt" eller en følelse af tilhørsforhold.

I Frankrig bekymrende tal

I Frankrig tegner det nationale observatorium for kønsbaseret vold i skoler et lige så bekymrende billede. I 2025 rapporterer næsten hver sjette pige i mellemskolen og hver femte pige i gymnasiet at have oplevet vold i nære relationer på deres skole. Piger repræsenterer 85 % af de registrerede ofre.

Fornærmelser rettet mod LGBTQIA+-studerende er også stigende, ligesom den ikke-samtykkelige distribution af intime billeder. Bag disse statistikker står talentfulde, energiske og lovende unge mennesker, der burde kunne trives i et trygt, støttende og respektfuldt miljø, der værdsætter deres kroppe og identiteter.

Normalisering af ytringsfrihed i Storbritannien

I Storbritannien fremhæver en undersøgelse fra 2021, offentliggjort af Office for Standards in Education, normaliseringen af sexistiske bemærkninger fra en meget ung alder. Nogle elever rapporterer, at nedværdigende kommentarer opfattes som "normale" eller "bare en joke", hvilket gør det vanskeligere at udfordre dem.

Rapporten fremhæver også tidlig eksponering for pornografisk indhold, nogle gange helt ned i 11-årsalderen. For nogle drenge skaber denne eksponering et forvrænget syn på relationer og samtykke. I denne sammenhæng bliver det vigtigt at bekræfte, at alle mennesker fortjener respekt, at enhver identitet har sin plads, og at styrken ligger i empati, ikke dominans.

I Sydkorea, pres og antifeminisme

I Sydkorea afslører undersøgelser, at piger i mellemskolen dagligt udsættes for verbal chikane af intim karakter. Denne realitet forekommer i et miljø præget af intenst akademisk pres, især omkring "suneung"-eksamenen, som er afgørende for optagelse på universitetet.

I mellemtiden vokser indflydelsen fra mandsdominerede online influencere. Antifeministisk graffiti er blevet rapporteret på nogle gymnasier i Seoul. Igen spiller sociale medier en nøglerolle i at sprede polariserende retorik, der kan underminere en kultur præget af respekt.

De sociale netværks centrale rolle

Fra TikTok til X (tidligere Twitter) forstærker digitale platforme sommetider radikalt eller provokerende indhold. Ved at fremhæve de mest splittende opslag bidrager algoritmer til at normalisere tidligere marginaliserede synspunkter. For unge, der stadig er i gang med at udvikle deres identiteter, kan disse budskaber virke tiltalende, fordi de tilbyder enkle svar på komplekse spørgsmål.

Stillet over for denne situation opfordrer mange eksperter til en styrkelse af uddannelse i ligestilling, kritisk tænkning og respekt for mangfoldighed. Uddannelse af undervisningspersonale, dialog med familier og bedre regulering af mindreåriges adgang til bestemt indhold er blandt de tilgange, der overvejes.

I sidste ende, fra Quebec til Europa, og endda Asien, er konteksterne forskellige, men budskaberne er ensartede. Mere end nogensinde er det afgørende at huske, at enhver elev fortjener at vokse op i et miljø, hvor deres krop, identitet og stemme respekteres. At fremme ligestilling betyder at dyrke selvtillid, værdighed og friheden til at være fuldt ud sig selv.