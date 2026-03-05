"Rolig ferie", en ny arbejdspladstrend, der rejser spørgsmål hos virksomheder

At arbejde med havudsigt uden at tage fri ... det er en idé, der vinder frem. Med fremkomsten af fjernarbejde tilegner nogle medarbejdere sig en ny vane: at tage på ferie, mens de fortsætter med at arbejde, uden at informere deres arbejdsgiver. Denne praksis, kaldet "rolig ferie", rejser lige så mange spørgsmål, som den er spændende.

Når kontoret har ferie

"Rolig ferie" refererer til en situation, hvor du fortsætter med at udføre dine professionelle pligter, mens du opholder dig på en feriedestination. Strand, bjerge, familiehjem eller solrig by: landskabet ændrer sig, men arbejdet fortsætter. I modsætning til en traditionel ferie er du faktisk ikke fraværende. Du besvarer e-mails, deltager i videokonferencer og fortsætter dine sædvanlige opgaver. Forskellen? Din arbejdsgiver bliver ikke informeret om, at du har forladt din sædvanlige arbejdsplads.

Målet er derfor ikke nødvendigvis at arbejde mindre, men at nyde et mere behageligt miljø uden at bruge din ferietid. Denne praksis er i tråd med andre fænomener relateret til hybridarbejde, såsom "stille opgivelse", som er blevet meget populært på sociale medier.

En tendens, der opstod med fremkomsten af telearbejde

Siden pandemien er fjernarbejde blevet en fast del af mange sektorer. Kontoret er ikke længere nødvendigvis et fast sted: det kan nu være din stue, et coworking-område ... eller endda en terrasse med udsigt over havet. Når dine opgaver er udført, og internetforbindelsen fungerer, bliver den præcise placering, hvor du arbejder, nogle gange sekundær. Denne nye fleksibilitet har åbnet døren for hidtil usete praksisser, herunder "rolig ferie".

Emnet fik betydelig medvind i de angelsaksiske medier i løbet af sommeren 2023. En undersøgelse foretaget af The Harris Poll blandt mere end tusind amerikanske medarbejdere afslørede, at 28 % allerede havde fået deres arbejdsgiver til at tro, at de arbejdede, når de faktisk var optaget af noget andet. Ikke alle af dem var på ferie, men dette tal illustrerer et adfærdsskifte i en stadig mere digitaliseret professionel verden.

Hvorfor er denne praksis tiltalende?

Hvis denne tendens vinder popularitet, skyldes det, at den opfylder adskillige moderne forventninger relateret til arbejde.

For det første, søgen efter fleksibilitet. Mange medarbejdere ønsker at kunne organisere deres arbejde på en måde, der er mere forenelig med deres personlige liv og velbefindende.

Så er der vanskeligheden ved virkelig at koble fra. I nogle professionelle miljøer kan det at tage fri nogle gange give indtryk af at være mindre engageret. Som følge heraf foretrækker nogle mennesker at forblive forbundet, mens de skifter omgivelser.

Digitale værktøjer fremmer også denne illusion af tilstedeværelse. Det er muligt at planlægge e-mails, opretholde en "aktiv" status på professionelle e-mailkonti eller svare hurtigt fra en bærbar computer.

Bag denne tilsyneladende frihed ligger imidlertid et paradoks: telearbejde kan tilbyde mere autonomi og samtidig forstærke en kultur af hypertilgængelighed.

Ferie ... men ikke rigtig hvile

Det kan virke tiltalende at arbejde fra et behageligt sted, men det kan ikke erstatte en rigtig ferie. For at komme sig mentalt understreger arbejdsmiljøspecialister vigtigheden af en reel pause fra arbejdsforpligtelser.

Når du konstant er forbundet, får din hjerne ikke den nødvendige restitutionstid. I det lange løb kan denne mangel på afkobling føre til mental træthed, stress og udmattelse. "Rolig ferie" afslører således et moderne dilemma: ønsket om at nyde den frihed, som fjernarbejde tilbyder, samtidig med at man konstant er tilgængelig.

En udfordring for virksomheder

For organisationer rejser denne praksis flere vigtige spørgsmål. Det vedrører især tillid mellem ledere og medarbejdere, men også nogle gange datasikkerhed eller juridiske forpligtelser, hvis en medarbejder arbejder fra et andet land uden at oplyse om det.

Stillet over for disse nye vaner er nogle virksomheder begyndt at eksperimentere med mere gennemsigtige løsninger. En af disse er "workation", et koncept, der giver medarbejdere mulighed for midlertidigt at arbejde fra et feriested, men på en erklæret og reguleret måde.

Kort sagt afspejler "rolig ferie" en dybtgående forandring i forholdet til arbejde, især blandt yngre generationer, der lægger større vægt på balancen mellem arbejdsliv og privatliv. Denne udvikling demonstrerer primært én ting: fleksibilitet er blevet en central forventning, men for at det fortsat kan være gavnligt for alle, kræver det en åben dialog mellem medarbejdere og arbejdsgivere. I sidste ende er det virkelige spørgsmål måske ikke, hvor man arbejder, men snarere hvordan man bevarer frihed, tillid og en reel ret til hvile.