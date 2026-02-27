Denne rugbyspiller, der blev bedømt for at have "for meget makeup på" i fitnesscentret, reagerer på kritikken.

Hvorfor skulle man vælge mellem styrke og makeup? Hvorfor skulle mascara få håndvægte til at ryste? Stillet over for kommentarer om sin makeup under en vægtløftningssession besluttede den amerikanske internationale rugbyspiller Ilona Maher at reagere med stil - og et par velløftede kilo.

Et spørgsmål, der irriterer ... og motiverer

Ilona Maher lagde for nylig en video op på Instagram. Den indledende billedtekst spørger: "Hvorfor bruger du makeup, når du træner? " Tonen er sat. Iført grå leggings, en høj hestehale og diskrete smykker har rugbyspilleren et roligt smil. Derefter går hun videre til en række øvelser: bænkpres med 34 kg, rene pull-ups og kontrollerede roninger. Alt dette med mascara og læbestift.

Hendes svar, både enkelt og effektfuldt: "Hvorfor ikke? Det gør mig ikke svagere!" En sætning, der giver genlyd som et wake-up call. Hun skrev det endda i billedteksten til sin video, i sort-hvid: "Min mascara kommer ikke til at slanke mine muskler eller gøre min arbejdsmoral ikke-eksisterende." Med andre ord definerer hendes udseende ikke hendes præstation eller hendes beslutsomhed.

I 2025, som finalist i "Dancing with the Stars", blev hun den første kvinde til at løfte sin mandlige partner i showet. Endnu engang brød Ilona Maher med standarden: ja, du kan være kraftfuld, muskuløs, spektakulær – og elske lipgloss.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Ilona Maher (@ilonamaher)

Kvinders kroppe, altid kommenteret

Bag denne video ligger en bredere virkelighed. Kvinders kroppe bliver konstant gransket, kommenteret og analyseret. "For meget makeup", "ikke nok". "For muskuløs", "for tynd". "For synlig", "for diskret". Men princippet er simpelt: Du gør, hvad du vil med din krop. Med dit ansigt. Med din stil.

Det skal indrømmes, at det ikke er særligt anbefalet at bruge makeup i fitnesscentret fra et dermatologisk synspunkt – især da foundation kan tilstoppe porer og forhindre huden i at ånde under træning – men det er stadig et personligt valg. Hvis du ønsker en naturlig teint, så du kan svede frit, er det fint. Hvis du føler dig mere selvsikker med et strejf af mascara eller noget andet, er det helt legitimt. Din styrke måles ikke på din læbestift eller manglen på samme.

En bølge af støtte

Reaktionerne strømmede ind under Ilona Mahers opslag. "Vi burde være frie til at bruge makeup eller ej," "Tak fordi du taler om det," "Med en olympisk medalje og disse krav er makeup det sidste, jeg tænker på." Med over 5,4 millioner følgere bærer Ilona Maher et budskab, der rækker langt ud over spillebanen. Kropspositivitet, empowerment, selvbekræftelse: hun legemliggør en generation, der nægter at vælge mellem dens mange facetter. Kraftfuld og stilfuld. Muskuløs og poleret. Seriøs og legesyg: hun beviser, at præstation og personligt udtryk kan sameksistere uden modsigelser.

Ved at løfte vægte og reagere på kritik minder Ilona Maher os om en essentiel sandhed: din krop tilhører dig. Og du har al ret til at bebo den, som du finder passende.