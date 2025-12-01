Hun ringer til det forkerte telefonnummer til Thanksgiving ... og skaber et usandsynligt venskab, der har varet i 10 år.

I 2016 sendte Wanda Dench, en bedstemor fra Arizona, ved en fejl en Thanksgiving-invitation til Jamal Hinton, en 17-årig teenager, i stedet for sit barnebarn. Rørt af hans legende svar bød hun ham velkommen til bordet og beseglede dermed et venskab, der nu har varet i 10 år.

Fejlen der ændrede alt

Wanda Dench sendte en sms til det forkerte nummer og modtog dette svar fra Jamal Hinton: "Hvem er du?" Hun svarede: "Din bedstemor!" sammen med en selfie. Jamal Hinton sendte derefter sin egen: "Du er ikke min bedstemor, men må jeg komme alligevel?" Hun takkede ja, tro mod bedstemødrenes ånd, der brødføder alle. Det, der kunne have forblevet en simpel anekdote, blev en tradition: hvert år vender Jamal tilbage for at dele Thanksgiving-middag med Wanda og hendes familie.

En umiddelbar og varig forbindelse

Under deres første Thanksgiving-måltid var forbindelsen mellem den syttiårige og teenageren øjeblikkelig. Trods Wandas sygdom (brystkræft) og tabet af sin mand mødtes de hver Thanksgiving, hvor de delte måltider, legede og var taknemmelige omkring familiebordet. Deres tilfældige møde udviklede sig til et ægte venskab, der blev fejret af millioner af internetbrugere, bevæget af denne historie om uventet venlighed og et bånd skabt ved et tilfælde.

En tradition, der inspirerer verden

Jamal poster deres genforening årligt på X (tidligere Twitter) og rører millioner af mennesker: "Det er skæbnen," betror Wanda. Selv virtuelt under hendes kemoterapi fortsætter deres bånd, idet de organiserer opkald og holder flammen af et venskab i live, der er født af et tilfældigt telefonopkald. Med tiden bliver deres historie et symbol på håb: at venlighed kan opstå når som helst, selv fra en besked sendt ved en fejltagelse. Og hvert år, når Thanksgiving nærmer sig, minder deres foto side om side verden om, at familien også kan vælge sig selv.

Ud over en simpel viral anekdote

Denne historie går ud over sociale medier: Wanda får en tatovering med Jamals hjælp, mens han bliver basketballtræner og vært. Deres ægte venskab, et symbol på enhed i en splittet verden, er endda emnet for en Netflix-film, der er under udvikling. Og mens deres dagligdag udvikler sig, er én ting tilbage: dette tavse løfte om at blive der for hinanden. Hvert foto, hver fælles latter tjener som en påmindelse om, at nogle forbindelser ikke skylder blod, men alt venlighed og tilfældighed. Et simpelt forkert tal, der år senere fortsat inspirerer dem, der stadig drømmer om uventede og dybt menneskelige forbindelser.

Glædelig Thanksgiving fra MIN FAMILIE til jeres 💞 Vi ønsker alle @dench_wanda en hurtig og sund bedring. 9. klasse gik ikke som planlagt, men vi vender tilbage bedre end nogensinde til 10. klasse. Vi ses næste år! 🦃🏡❤️ pic.twitter.com/GjHfb6hCE0 — Jamal Hinton (@Jamalhinton12) 29. november 2024

Kort sagt, en simpel sms sendt til det forkerte nummer skabte et bånd, der trodser tid, modgang og generationsforskelle. Ti år senere beviser Wanda og Jamal, at en tilsyneladende ubetydelig gestus kan åbne døren til et dybt venskab, der er i stand til at varme hjerter lige så meget som ethvert andet julemåltid. Deres historie minder os om, at de smukkeste møder nogle gange opstår, hvor vi mindst venter dem – og at Thanksgiving i sidste ende fejrer tilfældigheder lige så meget som taknemmelighed.