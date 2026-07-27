Hvorfor betaler kvinder mere end mænd hos frisøren?

Det kan nogle gange være en overraskelse at gå ind i en frisørsalon, når det er tid til at betale regningen. For en service, der virker ens, betaler kvinder ofte mere end mænd. Så hvor kommer denne prisforskel fra? Lad os se nærmere på denne stadig meget almindelige praksis.

Priser, der forbliver meget forskellige

Forbrugerforeningen CLCV undersøgte priserne i 902 frisørsaloner i hele Frankrig. Dens resultater er entydige: en pakke med shampoo, klipning og styling koster i gennemsnit 20,46 € for mænd sammenlignet med 30,07 € for kvinder. Dette repræsenterer en forskel på cirka 47 %. Endnu mere overraskende er det, at kun én af alle de analyserede steder tilbød unisex-priser, beregnet udelukkende ud fra den anvendte tid og de anvendte produkter, uden at skelne mellem mandlige og kvindelige kunder.

Hårlængde forklarer ikke alt

Professionelle argumenterer ofte for, at længere hår kræver mere tid, teknik og produkter. I dette tilfælde er en højere pris forståelig. Men i virkeligheden stemmer denne begrundelse ikke altid overens med prislisterne.

Undersøgelsen nævner for eksempel en salon, hvor en kort klipning for en kvinde koster 69 euro, sammenlignet med 34 euro for en mand, uanset hårlængde. En lang, såkaldt feminin klipning koster 72 euro, kun et par euro mere. Med andre ord synes prisforskellen nogle gange at være mere relateret til det køn, der er angivet på prislisten, end til den faktiske service, der leveres.

En tilladt praksis ... men en der rejser spørgsmål

I Frankrig kan frisørsaloner frit fastsætte deres egne priser, forudsat at de er tydeligt vist. Det er derfor ikke ulovligt at tilbyde forskellige priser for kvinder og mænd. CLCV (National Consumer Association) fremhæver dog et andet problem: mere end hver femte salon overholdt ikke kravet om at vise deres priser synligt udenfor korrekt. Uden disse oplysninger er det vanskeligere at sammenligne priser, før man sætter sig i stolen.

Messer, der ændrer reglerne

Flere og flere virksomheder vælger nu en anden tilgang. I stedet for at differentiere priser efter køn beregner de dem ud fra konkrete kriterier: hårlængde, den tid, der kræves for servicen, eller mængden af produkter, der anvendes. Denne metode betragtes ofte som mere gennemsigtig. Den giver dem også mulighed for at byde alle velkommen mere inkluderende uden at påtvinge dem et valg mellem en "kvinde" eller "mand"-kategori.

Et godt spørgsmål at stille

Hvis du skal have en kort klipning, og prisen virker høj, så tøv ikke med at spørge, hvad der retfærdiggør omkostningerne. Tidsforbruget, den anvendte teknik eller de udførte behandlinger kan forklare forskellen ... men disse elementer fortjener at blive tydeligt beskrevet.

I sidste ende skyldes den prisforskel, der observeres i mange saloner, primært veletablerede forretningspraksisser. Denne tendens ændrer sig gradvist, efterhånden som kunderne søger mere retfærdige og gennemsigtige priser, primært baseret på de faktisk leverede ydelser.