Som 88-årig arbejdede han stadig ... indtil internetbrugere besluttede at ændre hans liv

Samfund
Léa Michel
@itssozer/Instagram

Ed Bambas, en 88-årig amerikansk veteran, fortsætter med at arbejde i et supermarked nær Detroit for at forsørge sig selv. Han mistede sin pension efter General Motors' konkurs i 2012. Hans rørende historie, som blev delt af influenceren Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , udløste en enorm mobilisering på sociale medier med en GoFundMe-kampagne, der indsamlede over 1,2 millioner dollars for endelig at give ham "det liv, han fortjener", og en velfortjent hvile.

En kamp mod økonomiske vanskeligheder

Ed Bambas gik på pension fra General Motors i 1999, men konkursen i 2012 førte til suspendering af hans pensionsudbetalinger og ophør af hans sygeforsikring, hvilket efterlod ham i alvorlige økonomiske vanskeligheder. Hans kone, der var meget syg på det tidspunkt, døde for syv år siden. Siden da har han arbejdet fem dage om ugen, otte timer om dagen, på trods af sin fremskredne alder, for at genopbygge sit liv. "Jeg solgte huset, og vi holdt fast," betroede han i en video, der gik viralt.

En uventet bølge af generøsitet

Videoen af Ed Bambas, lavet af Samuel Weidenhofer (@itssozer ) , rørte internetbrugerne dybt og fik over 1,4 millioner likes og tusindvis af støttende beskeder. Samuel Weidenhofer, der lancerede indsamlingen, understregede: "På mindre end 36 timer indsamlede vi over en million dollars", hvilket illustrerer kraften i online solidaritet. De indsamlede penge vil blive placeret på en sikker konto for at sikre, at veteranen kan nyde den fredeligt, forklarede Weidenhofer.

Et håb om et bedre liv

Målet med denne mobilisering er endelig at give Ed Bambas mulighed for at leve det liv, han havde håbet på, fri for tvangsarbejdets begrænsninger. Denne massive støtte demonstrerer onlinefællesskabers evne til at omdanne individuelle historier til konkrete og positive handlinger. Ed vil snart modtage denne vidunderlige overraskelse, der kan ændre hans livsforløb.

Ed Bambas' historie minder os stærkt om, hvordan visse uretfærdigheder kan præge et helt liv ... men også hvordan solidaritet kan ændre alt. På bare få timer samledes millioner af internetbrugere for at give ham det, systemet havde nægtet ham: chancen for at blive gammel med værdighed, fri for fremtidens angst.

