En meteorsværm er på vej, et sjældent fænomen, man ikke må gå glip af.

Natten mellem den 13. og 14. december 2025 vil himlen lyse op med en af årets mest spektakulære meteorsværme: Geminiderne. Op til 150 meteorer i timen forventes at strække sig hen over himlen og byde på et fascinerende skue.

En stor astronomisk begivenhed i december

I modsætning til hvad mange tror, er meteorsværme ikke begrænset til sommeren. Geminiderne, der generelt er aktive fra 4. til 17. december, kan konkurrere med intensiteten af de berømte Perseiderne i august. Denne regn stammer fra støvet efterladt af asteroiden 3200 Phaethon, et legeme permanent omgivet af en sky af klippepartikler, der antændes, når de kommer ind i Jordens atmosfære.

Et usædvanligt antal stjerneskud

Showet vil være særligt intenst i år, med en anslået højdepunkt på 150 meteorer i timen omkring klokken 3 om natten den 14. december. Denne høje rate muliggør observation af en imponerende hyppighed af klare stjerneskud, nogle hvide, andre farvet med gule, blå, røde eller grønne nuancer.

Tips til observation af Geminiderne

For fuldt ud at værdsætte den himmelske magi, så forbered dig på en kølig nat ved at medbringe varmt tøj og tæpper. Det er også tilrådeligt at komme væk fra byområder med kraftig lysforurening og kigge mod stjernebilledet Tvillingerne, den tilsyneladende oprindelse af meteorerne. Held og tålmodighed vil være dine bedste allierede, når det kommer til at ønske et stjerneskud under denne exceptionelle himmelbegivenhed.

Kort sagt er Geminiderne en årlig begivenhed, man ikke må gå glip af, et sjældent øjeblik af skønhed, der afslutter år 2025 ved at oplyse nattehimlen.

