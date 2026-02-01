Iført en minikjole på scenen: pianisten, der ryster den klassiske musikverden

Udover at røre vores sjæle med hver finger på klaveret og blive overgået af sine partiturer, trodser pianisten Yuja Wang den ædruelighed, der forventes af hendes profession. Under sine optrædener på den internationale scene optræder hun i outfits, der udfordrer den "snurrede" dresscode inden for klassisk musik. Med kjoler med slidser eller dækket af pailletter opgiver hun let kombinationen af blyantskørt og uberørt bluse.

Korte outfits, der skiller sig ud fra den klassiske verden

De fleste pianister, der tager plads ved deres foretrukne instrument, bærer upåklagelige jakkesæt eller diskrete outfits, hvilket afspejler en vis beskedenhed. De afholder sig fra enhver visuel excentricitet for at falde i et med denne meget strenge setting. Kvinderne synes bestemt til at bære den lille sorte kjole med dens beskedne snit og enkle detaljer, mens mændene må nøjes med en mørk rullekrave eller en skjorte, der skriger renhed.

Yuja Wang har dog ikke det stramme look, der ofte tilskrives klassiske musikere. Ingen pænt optrukket bluse med sløjfe eller lige nederdel, der under dække af anstændighed dækker lårene og går forbi knæet. Denne 30-årige virtuos , der startede på Central Conservatory of Music i Beijing i en alder af syv år, larmer meget, og ikke kun med hænderne. Hun trodser operahusets gennemgribende monotoni med outfits, der er indbegrebet af kokethed. Lad os bare sige: ingen dominerer hende!

Med sit vilde hår, sine blomme- eller lilla striber og sko værdige til Lady Gaga har Yuja Wang et slående look. Hendes silhuet er defineret af tyngdekraftsudfordrende outfits og stoffer, der afslører mere, end de antyder. Hendes musik er fuld af farver og tekstur, perfekt i harmoni med hendes friske og fyrige stil. Uanset om det er i en lys orange minikjole til Hollywood Bowl, en glitrende fuchsia-kjole med afskæring ved låret til Kimmel Center-koncerten i USA eller en mikrokjole med åben ryg i Sun Valley Pavilion, mangler Yuja Wang aldrig elegance.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Sun Valley Music Festival (@svmusicfestival)

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Yuja Wang (@yujawang.official)

Kjoler der er en ode til klædedragtsfrihed.

Hun kaldes ofte operaens Mugler, og hun lever sin kunst med en sjælden intensitet og har altid været fordybet i en kreativ verden. En verden, hvor ytringsfrihed ikke er en mulighed, men en sindstilstand, en drivkraft. Født af en dansermor og en percussionistfar opdagede hun et talent for klaveret. Det er en passion, hun har haft, siden hun var seks år gammel.

Hun begyndte at spille Chopin i en alder, hvor børn har svært ved at få ord til at hænge sammen. Den lille pige med rottehaler og en pufærmet kjole udviklede sig gradvist til en drilsk, blændende, næsten skræmmende kunstner. Dette vidunderbarn, hvis talent rækker langt ud over hendes egne grænser, taler musikteoriens sprog perfekt, men også modens. Hun er overbevist om, at hendes outfit sætter tonen og giver resonans til hendes melodier.

Hvert outfit afspejler hendes energi i øjeblikket og harmonerer med hendes gestus, fyldt med følelser. "Hvis musikken er smuk og sensuel, hvorfor så ikke klæde sig derefter?" svarer hun næsten filosofisk til The Guardian, når hun bliver spurgt om sine garderobevalg. Mens flere og flere pianister ændrer deres tilgang til deres kroppe af oprør eller træthed, tilbyder Yuja Wang en præstation, der lige så meget skal lyttes til, som den skal ses. Hun beviser, at man kan ære Brahms og Beethovens kunstneriske geni i en stram kjole, rhinsten og overdimensionerede sko. At klassisk musik kan sameksistere med modernitet.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Carnegie Hall (@carnegiehall)

Hans musik beroliger sjælen, men ikke hans dresscode

Med sin karakteristiske stil og ubestridelige excentricitet har Yuja Wang ikke kun høstet ros i musikverdenen. Hun har også ramt en nerve hos opera-purister. Mange reaktionære har hævet stemmerne og reageret heftigt på hendes stilistiske udfoldelser .

I 2011, under sin optræden i Hollywood Bowl, var musikkritikeren Mark Swed kompromisløs omkring hendes koralfarvede kjole og betragtede den nærmest som en beklædningssynd. "Hvis den havde været mindre kort, ville Bowl måske have været tvunget til at forbyde uledsagede mindreårige under 18 år," skrev han i Los Angeles Times. To år senere gentog Jay Nordlinger, en kritiker for New Criterion, denne holdning og gik så langt som til at sammenligne kunstnerens røde kjole med et "striptease-outfit".

Mens den slags tøj næsten er normen i popverdenen, lyder det i den klassiske verden næsten uhøfligt, endda skamfuldt. Pianister forventes at overholde en intetsigende, intetsigende og søvndyssende dresscode, når deres hænder siger det stik modsatte. Vinderen af Gilmore Young Artist Award i 2006, der forvandler alt, hvad hun rører ved, til guld, demonstrerer præcision og disciplin på andre måder end sin påklædning. Og det er nok.

Yuja Wang har ingen intentioner om at opgive pailletter og finurlige smykker. Tværtimod er det det, der definerer hendes identitet, og langt fra at kvæle hendes talent, forstærker hendes outfits det.