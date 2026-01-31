Search here...

Disse familier lever efter strenge regler, ofte sammenlignet med en livsstil fra et andet århundrede.

Anaëlle G.
Mormonfamilier, medlemmer af Jesu Kristi Kirke af Sidste Dages Hellige, lever et liv styret af strenge religiøse principper, der nogle gange fremkalder værdier fra det 19. århundrede. De deler ofte disse øjeblikke på sociale medier gennem "mormoninfluencers".

Kodificerede og konservative leveregler

Mormoner undgår kaffe, te, tobak og stoffer i overensstemmelse med en sundhedskodeks kaldet Visdomsordet. De praktiserer tiende, giver 10% af deres indkomst til Kirken og overholder en månedlig 24-timers faste, hvor de afholder sig fra mad og drikke, og de sparede penge doneres til velgørenhed (fasteofre). Unge mennesker opfordres også til at vente, indtil de er mindst 16 år gamle, før de dater, og til at prioritere seriøse forhold, der fører til ægteskab, ofte fejret i et tempel.

Familien er central for fællesskabet, hvor ægteskab og børn værdsættes højt. Medlemmer opfordres også til at antage et beskedent udseende: ingen tatoveringer, kun ét par øreringe til kvinder og beskedent tøj. Efter visse tempelceremonier bærer de religiøst undertøj kaldet beklædningsgenstande, symboler på åndelig forpligtelse.

En evig familie i hjertet af overbevisninger

Tempelægteskab besegler foreninger "for tid og evighed" og muliggør – for de mest fromme – en posthum familiesammenføring i det himmelske rige. Børn bliver rituelt "beseglet" til deres forældre; slægtsforskning og stedfortrædende dåb for afdøde forstærker dette bånd mellem generationerne.

Familien har forrang, hvor forplantning ses som en "guddommelig mission", og børns uddannelse som en vigtig åndelig pligt. Familieenheden opfattes således som den grundlæggende enhed i den guddommelige plan: den er samtidig et sted for kærlighed, moralsk læring og overførsel af tro. Familieroller værdsættes højt, med et ideal om et stabilt hjem struktureret omkring religiøs forpligtelse, familiebøn og aktiv deltagelse i kirkens liv. Familien er således ikke blot en social institution, men en hellig virkelighed, der er bestemt til at vare ved ud over døden.

Stærk tilstedeværelse på sociale medier

Trods deres påståede beskedenhed investerer mange mormoner kraftigt i Instagram, TikTok og YouTube for at fremvise et liv, der præsenteres som harmonisk og dydigt: omhyggeligt udvalgt beskedent tøj, afbalancerede familiemåltider, daglige bønner og wellness-rutiner. Dette indhold skaber en blid, ordentlig og beroligende æstetik, der appellerer til et bredt publikum ud over deres religiøse samfund.

Mormonske "traditionelle koner", ofte bragt frem i lyset eller forstærket af reality-tv-shows og sociale medieplatforme, repræsenterer en stærk tilbagevenden til traditionelle familieroller: lange kjoler, retro-frisurer, omhyggeligt dekorerede interiører, hjemmeundervisning og en vægt på moderskab. I 2025 har disse figurer samlet millioner af visninger og er blevet sande influencers af "blød konservatisme", hvor spiritualitet, vintage-æstetik og hjemlig præstation blandes i en fortælling, der både er nostalgisk og perfekt tilpasset nutidens digitale koder.

Kort sagt, disse mormonfamilier viderefører en livsstil struktureret af tro, der blander victoriansk nøjsomhed med digital modernitet. Deres online tilstedeværelse, der balanserer mellem autenticitet og idealisering, fascinerer lige så meget, som den rejser spørgsmål om vores hyperforbundne tidsalder.

