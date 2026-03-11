Denne tidligere franske astronaut vakte røre på forreste række ved et modeshow

Ved modeshows er de forreste rækker ofte besat af berømtheder fra film, musik eller sociale medier. Nogle gange tiltrækker en uventet gæst opmærksomhed. I Paris, ved det nylige Chanel efterår/vinter 2026/2027-show, vakte den franske astronaut Claudie Haignerés tilstedeværelse på forreste række både gæsternes og online-seernes nysgerrighed.

En uventet gæst på modeugen i Paris

Chanel efterår/vinter 2026/2027-showet, der blev afholdt i Grand Palais, samlede adskillige personligheder fra modeverdenen. Blandt gæsterne blev Claudie Haignerés tilstedeværelse hurtigt bemærket. Den tidligere astronaut, der kunne genkendes på sin korte frisure og underspillede stil, sad på forreste række. Hun var iført et sort outfit bestående af vide bukser og en broderet jakke. Denne optræden overraskede nogle iagttagere, der ikke er vant til at se personer fra det videnskabelige samfund ved denne type begivenhed.

En invitation knyttet til en personlig historie

Claudie Haignerés tilstedeværelse ved showet var ikke tilfældig. Den var forbundet med designer Matthieu Blazys karriere. Før den belgiske designer stod i spidsen for et stort modehus, hentede han inspiration fra den franske astronaut til sin afgangskollektion, der blev præsenteret i 2006 på modeskolen La Cambre i Bruxelles. På det tidspunkt forestillede han sig allerede silhuetter inspireret af rumforskning med tekniske former og referencer til astronautdragter.

Claudie Haigneré, en pioner inden for rumudforskning

Claudie Haigneré er en vigtig figur inden for europæisk rumforskning. I 1996 blev hun den første franske kvinde ud i rummet under Cassiopée-missionen ombord på Soyuz TM-24-rumfartøjet. Hun deltog derefter i en anden mission i 2001 og blev dermed den første europæiske kvinde, der besøgte den internationale rumstation. I alt tilbragte hun mere end 25 dage i rummet under sine missioner.

Kort sagt overraskede Claudie Haignerés tilstedeværelse på forreste række ved et parisisk modeshow mange iagttagere. Denne invitation fremhæver også de til tider uventede forbindelser mellem mode, videnskab og kunstnerisk inspiration. Som pioner inden for rumforskning og en førende figur inden for fransk forskning fortsætter den tidligere astronaut med at sætte sit præg, selv på områder, der er meget forskellige fra rummet.