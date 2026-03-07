Et alternativ til kremering introduceres i Skotland

Begravelsesbranchen er i konstant udvikling som følge af teknologiske fremskridt og miljøhensyn. I Skotland tiltrækker en ny metode sig nu opmærksomhed: landet har for nylig godkendt en praksis kaldet "akvamation", undertiden beskrevet som "kremering ved vand", som kunne tilbyde et alternativ til traditionel kremering.

En ny metode er nu lovlig i Skotland

I begyndelsen af marts 2026 godkendte det skotske parlament brugen af alkalisk hydrolyse, en teknik der allerede anvendes i nogle lande, men stadig er sjælden i Storbritannien. Ifølge The Guardian er dette det første område i Storbritannien, der legaliserer praksissen, som en del af en bredere reform af begravelsesreglerne.

Avisen påpeger, at "denne udvikling betragtes som en af de mest betydningsfulde ændringer på dette område, siden kremering blev legaliseret i begyndelsen af det 20. århundrede." Den skotske sundhedsminister Jenni Minto forklarede, at denne teknik "kunne tilbyde familier en yderligere mulighed, samtidig med at den imødekommer de voksende miljømæssige bekymringer."

Hvordan fungerer "vandkremering"?

I modsætning til traditionel kremering, som er afhængig af forbrænding ved meget høje temperaturer, bruger akvamering en kemisk proces kaldet alkalisk hydrolyse. Liget placeres i et kammer indeholdende vand og en alkalisk opløsning og opvarmes derefter til en høj temperatur under tryk. Denne proces accelererer den naturlige nedbrydning af væv. Ved afslutningen af proceduren er kun knoglerne tilbage. Disse tørres derefter og males til et pulver, der ligner asken, der opnås under en traditionel kremering. Denne metode præsenteres undertiden som en accelereret gengivelse af den naturlige nedbrydningsproces.

En metode præsenteret som "mere økologisk"

Et af argumenterne fremført af fortalere for akvamation drejer sig om dens miljøpåvirkning. Traditionel kremering kræver temperaturer, der kan overstige 800 °C, hvilket resulterer i et betydeligt energiforbrug og drivhusgasemissioner.

Ifølge BBC kan en konventionel kremering producere omkring 320 kg kuldioxid, mens alkalisk hydrolyse kan generere op til syv gange færre emissioner. Metoden eliminerer også behovet for en brændbar kiste og bruger mindre energi end traditionelle krematorieovne. Efter processen behandles det anvendte vand af spildevandsrensningssystemer på en måde, der ligner andre biologiske spildevandsprodukter.

En praksis, der allerede anvendes andre steder i verden

Selvom denne teknik er ny i Storbritannien, findes den allerede i flere lande. Alkalisk hydrolyse er især godkendt i flere amerikanske stater samt i Canada, Australien og Sydafrika. Det tilbydes undertiden som et mere miljøvenligt alternativ til traditionelle begravelsesmetoder. Ifølge nogle specialister i begravelsesbranchen er denne mulighed dog stadig usædvanlig og bør ikke erstatte eksisterende praksisser, men snarere tilbyde familier et ekstra valg.

En gradvis implementering

Introduktionen af akvamation i Skotland vil stadig kræve installation af specifikt udstyr. Alkaliske hydrolyseanlæg skal bygges og indhentes de nødvendige tilladelser, herunder fra lokale myndigheder og Scottish Water, den offentlige instans, der er ansvarlig for vand- og sanitetsnettet. Virksomheder, der specialiserer sig i disse teknologier, såsom det britiske firma Kindly Earth, angiver, at de er "i drøftelser med flere skotske interessenter om at udvikle disse faciliteter."

Med legaliseringen af akvamation baner Skotland vejen for en ny mulighed i den britiske begravelsesbranche. Denne teknik, der præsenteres som mere miljøvenlig, kan gradvist integreres i eksisterende praksis. Selvom dens anvendelse stadig er usikker, illustrerer den ikke desto mindre udviklingen i begravelsessektoren som reaktion på økologiske bekymringer og familiernes skiftende forventninger.