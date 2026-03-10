Smarte øreringe kan identificere en angriber og advare myndighederne

Samfund
Fabienne Ba.
Stillet over for voksende bekymringer om personlig sikkerhed sigter adskillige teknologiske innovationer mod at beskytte potentielle ofre for overfald. Nogle af disse idéer kommer fra meget unge opfindere. Dette er tilfældet med Bohlale Mphahlele, en sydafrikansk teenager, der designede smarte øreringe, der er i stand til at identificere en angriber og sende en advarsel til myndighederne.

En opfindelse designet til at forbedre sikkerheden

Sekstenårige Bohlale Mphahlele designede dette teknologiske projekt for at hjælpe ofre for overgreb med at reagere hurtigt og diskret. Hendes idé er baseret på et hverdagstilbehør: et par øreringe. Disse smarte øreringe ville indeholde adskillige miniaturiserede elektroniske komponenter, herunder et kamera og et kommunikationssystem.

Målet er at give brugeren mulighed for at udløse en sikkerhedsanordning i en farlig situation. Ifølge rapporter i flere medier kan øreringene optage et billede af angriberen og automatisk overføre informationen til en alarmtjeneste.

Et diskret og hurtigt system

Konceptet, som teenageren forestiller sig, er baseret på en simpel mekanisme. Når en person føler sig truet, kan de aktivere enheden via en diskret gestus eller en integreret knap. Når den er udløst, vil systemet være i stand til at:

  • tag et billede af personen overfor
  • registrere visse nyttige oplysninger
  • sende en alarm til myndighederne eller en nødkontakt

Ideen er at forhindre offeret i at skulle bruge sin telefon i en stressende eller farlig situation. Denne type enhed kan også bevare visuelle beviser, der kan hjælpe med at identificere en mistænkt.

En innovation inspireret af sikkerhedsudfordringer

Oprettelsen af dette projekt er en del af en kontekst, hvor bærbare teknologier i stigende grad anvendes til at forbedre personlig sikkerhed. I de senere år har flere virksomheder udviklet forbundne tilbehør – armbånd, vedhæng eller mobilapplikationer – der er i stand til at sende et alarmsignal i tilfælde af en nødsituation. Forbundne enheder dedikeret til sikkerhed sigter generelt mod at løse to hovedudfordringer: at muliggøre en hurtig reaktion og at forblive diskrete nok til ikke at tiltrække opmærksomhed.

Bærbare teknologier udvikler sig hurtigt.

Bohlale Mphahleles projekt illustrerer også den hurtige udvikling af bærbare teknologier. Disse enheder, integreret i hverdagsgenstande såsom ure, briller eller smykker, kan nu inkorporere sensorer, geolokationssystemer eller endda miniaturiserede kameraer.

Inden for sikkerhed kan disse innovationer bidrage til at udvikle nye løsninger til at beskytte mennesker i offentlige rum. Men som med enhver teknologi, der involverer billedoptagelse eller dataoverførsel, rejser deres anvendelse også spørgsmål vedrørende beskyttelse af privatlivets fred og håndtering af indsamlede oplysninger.

Med sit smarte øreringprojekt tilbyder Bohlale Mphahlele en original idé, der kombinerer teknologi og personlig sikkerhed. Ved at designe et diskret tilbehør, der hurtigt kan advare myndighederne og identificere en gerningsmand, fremhæver teenageren potentialet ved forbundne enheder til at forhindre overfald. Selvom dette koncept endnu ikke er udviklet, demonstrerer det, hvordan innovation kan opstå for at løse vigtige sociale problemer.

Et alternativ til kremering introduceres i Skotland

