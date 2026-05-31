Trætte af at betale husleje hver uge valgte dette par at bo i en autocamper.

Fabienne Ba.
Hvad nu hvis frihed kunne findes på bare et par kvadratmeter på hjul? Det var det sats, Kath Cross og Stuart Hall tog. Træt af at bruge det meste af sin indkomst på bolig, besluttede denne britiske kvinde at ændre sit liv radikalt ved at slutte sig til sin partner i en ombygget autocamper . Siden da har parret rejst på vejene i Europa og langt ud over.

Fra daglig rutine til nomadisk liv

I 2022 vendte Kath Cross en vigtig side. Da hendes døtre var flyttet hjemmefra, indså hun, at hendes lejlighed med fire soveværelser ikke længere var egnet til hendes behov. Huslejen var en tung byrde for hendes budget. I stedet for at fortsætte med at arbejde primært for at betale for sin bolig, besluttede hun at sælge sine ejendele og indføre en enklere livsstil. Derefter sluttede hun sig til Stuart Hall i hans autocamper, da hun ønskede at prioritere oplevelser frem for materielle ejendele.

Et kompakt hus, men fuldt af muligheder

Deres nye hjem er en ombygget 7,5 meter lang Mercedes Sprinter varevogn. I dette optimerede rum har alt fundet sin plads: soveværelse, køkken, arbejdsområde og opholdsstue. At flytte fra et stort hus til et mobilhome kræver uundgåeligt nogle tilpasninger. Parret siger dog, at de hurtigt fandt balancen. For dem måles komfort ikke længere i kvadratmeter, men i bevægelsesfrihed og livskvalitet.

Over 40.000 kilometer eventyr

Siden de tog afsted, har Kath og Stuart rejst over 40.000 kilometer gennem omkring femten lande. Deres rejse har ført dem fra Skotlands vilde landskaber til vejene i det kontinentale Europa, helt til Balkan. Blandt deres mest mindeværdige oplevelser er at opdage Sahara, en drøm Kath havde næret i mange år. Hver destination bliver en mulighed for at opdage nye kulturer, møde lokale mennesker og leve i deres eget tempo.

Et kontrolleret budget

I modsætning til hvad mange tror, er denne nomadiske livsstil billigere for dem end deres tidligere måde at leve på. Parret bruger mellem 900 og 1.200 pund om måneden på at dække alle deres behov, hvilket svarer til cirka 1.050 til 1.400 euro. En betydelig del af dette budget bruges på brændstof, som er nødvendigt for deres rejser. Alligevel forbliver deres udgifter lavere end den husleje, Kath plejede at betale hver uge.

En historie født på stierne

Kath og Stuart mødtes i 2021 i en vandreklub i det sydlige Wales. Deres fælles passion for naturen bragte dem hurtigt sammen. I løbet af deres første år sammen besteg de over hundrede britiske bjergtoppe. En lang biltur til Skotland i Stuarts autocamper overbeviste endelig Kath om, at dette eventyrlige liv var noget for hende.

At vælge frihed frem for akkumulering

Gennem årene har Kath udviklet et personligt perspektiv på genstandes rolle i vores liv. Ved gradvist at rydde op, siger hun, at hun har følt en dyb følelse af lettelse og uafhængighed. For parret er målet ikke at eje mere og mere, men at skabe en hverdag, der afspejler, hvem de er. Denne filosofi appellerer i stigende grad til mennesker, der søger fleksibilitet og berigende oplevelser.

I dag fortsætter Kath og Stuart deres rejse og deler deres eventyr gennem deres indholdsskabende virksomhed, kaldet "Vanavigation". Fire år efter at de er begyndt at udforske verden, fortsætter de med at udforske den samme overbevisning: Nogle gange kan det at reducere sin boligplads udvide sin horisont betydeligt.

Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Denne kvinde, der er ophængt i en helikopter, imponerer internetbrugere med sit luftstunt

