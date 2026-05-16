Pensionsindkomst: Husmødre i centrum for debatten om usynligt arbejde

De har hektiske skemaer og enorme familieforpligtelser, men alligevel arbejder de gratis uden nogen form for løn. Husmødre spiller rollerne som sekretær, barnepige, husholderske og kok på én gang. Problemet er, at dette arbejde ikke er oplyst. Logisk set er det ikke meningen, at de skal modtage pension.

Usynligt arbejde, der er vanskeligt at kvantificere i pensionering

Pensionering er en drøm for alle arbejdende mennesker, men det giver også anledning til bekymring. Mange kvinder bekymrer sig om, at de ikke "vil have nok". I pensionsalderen er kvinder og mænd ikke lige. De, der har måttet afbryde deres karriere på grund af en eller flere fødsler, skal indhente de mistede kvartaler, og deres hårdt tjente pension er mindre generøs end mænds.

Ifølge tallene modtager kvinder pensioner, der i gennemsnit er 28 % lavere end mænds. Årsagerne? Karrierevalg i mindre prestigefyldte job i servicesektoren, vedvarende lønforskelle og varierende længder af barselsorlov. Hjemmegående mødre lider i mellemtiden en dobbelt straf og befinder sig i en blind vinkel, næsten "uden for systemet".

Selvom de i årevis har taget sig af huslige pligter, lavet frokost til hele familien og passet børnene fra deres første skridt til deres endelige farvel, mangler de i høj grad anerkendelse. Selvom ordsproget siger, at "alt arbejde fortjener løn", ser det ud til, at det at folde vasketøj, støvsuge eller skifte bleer betragtes som frivilligt arbejde eller blot "goodwill". Alligevel nægtes hjemmegående mødre i Frankrig ikke pension. Den tager simpelthen ikke samme form som pensionen for ansatte.

Det beløb, som husmødre kan forvente i pension

Hjemmesiden Ma retraite en clair (Min pensionering gjort klar) har samlet en liste over disse kvinders rettigheder, som ofte overses i processen. Med en simpel registrering hos France Travail (det franske arbejdsformidling) er det muligt at validere op til seks kvartaler af pensionsindbetalinger. Dette har dog ingen indflydelse på den endelige alderspension. Hjemmegående mødre kan drage fordel af dette ved at ansøge om aldersforsikring for hjemmegående forældre (AVPF).

Dette gør det muligt for CAF (Familietillægsfonden) at dække deres pensionsbidrag. Denne tilknytning er dog underlagt visse betingelser, såsom at modtage familietillægget – der især tildeles familier med mindst tre børn – eller at passe et barn eller en voksen med et handicap, der har en varig invaliditetsgrad på mindst 80 %.

Uden pensionsindbetalinger er der normalt ingen standardpension. En hjemmegående person kan dog modtage ASPA (minimumsalderpension) fra 65-årsalderen, afhængigt af indkomstkrav. Dette svarer til cirka 1.043 € brutto om måneden for en enlig person i 2026 og 1.620 € brutto om måneden for et par.

Hvad hvis husmødre fik løn?

Mens husmorstatus tidligere blev påtvunget snarere end valgt med fuld bevidsthed, er det i dag en meget personlig beslutning. Ved siden af " traditionelle koner ", de kontroversielle online husmødre, der viderefører et patriarkalsk ideal, er der mødre, der ønsker at se deres børn vokse op og dedikere sig fuldt ud til deres opdragelse. Ofte kaldet "husgudinder", ser de ikke bare "Desperate Housewives", mens de stryger skjorter. De er overalt. Budgetansvarlig, underviser, vejleder, vaskeriarbejder ... en enkelt side på deres CV ville ikke være nok til at liste alle deres færdigheder.

Ifølge INSEE (det franske nationale institut for statistik og økonomiske studier) svarer dette huslige arbejde, der ofte afvises som fuldstændig trivielt, praktisk talt til en 34-timers arbejdsuge. I en utopisk verden, der desværre aldrig vil eksistere, ville hjemmegående mødre derfor tjene mellem 50.000 og 60.000 euro om året. Det er lige så meget som en ledende direktør, der arbejder i finansverdenen. For at nå frem til dette estimat lagde eksperter den gennemsnitlige løn for hver stilling, som hjemmegående mødre besidder, sammen.

Debatten handler ikke blot om, hvor meget disse kvinder skal modtage, når de når pensionsalderen. Den sætter spørgsmålstegn ved vores kollektive måde at værdsætte omsorg, uddannelse og huslig organisering på – essentielle roller, der stadig alt for ofte er henvist til skyggen af såkaldte "produktive" karrierer.