En servitrice blev såret i ansigtet under servering: Videoen chokerer internetbrugere

Et overfald i fuldt dagslys på en café i Melbourne, Australien, har vakt stor forargelse på sociale medier. Den 25. april 2026, på Anzac Day, blev en 19-årig fransk servitrice, Anaïs Poupon, såret i ansigtet af en forbipasserende, mens hun bragte mad til et bord på terrassen. Overvågningsoptagelserne, som for nylig blev lagt online af etablissementet, er blevet set millioner af gange, hvilket har udløst udbredt indignation og et udbrud af solidaritet.

Fakta: et overfald, der fandt sted under tjeneste

Angrebet fandt sted omkring klokken 13.00 foran caféen La Vallée, der ligger på Keilor Road i Essendon-distriktet i det nordvestlige Melbourne. Overvågningsoptagelser, som er offentliggjort af etablissementet, viser den unge servitrice, der forlader caféen med tre tallerkener for at betjene kunder, der sidder på terrassen. En kvinde, der går forbi i det øjeblik, rammer pludselig bunden af tallerkenerne, som rammer servitricen i ansigtet, før den smadres på jorden. Den forbipasserende går væk uden at bryde farten og efterlader den unge kvinde såret og i chok.

En video, der skaber røre i Australien

Caféen La Vallée lagde billederne op på sin Instagram-konto sammen med en appel til vidner: "Hjælp os med at identificere denne kvinde." Videoen blev hurtigt samlet op af adskillige australske og internationale medier. Ifølge caféens ejer, Josh Rabie, kom hans servitrice grædende indenfor, såret og dækket af mad. Han udtrykte sin forargelse over volden på gerningsstedet og kaldte handlingen uforståelig.

Anaïs Poupons vidnesbyrd

I et interview med det australske program A Current Affair gav Anaïs Poupon en forvirret beretning. "Jeg så, at mine tænder var knækkede, og der var en masse blod," sagde den unge servitrice. Ifølge hende sagde angriberen til hende : "Det er din skyld," før hun gik. "Jeg sagde til hende: 'Hvad? Jeg gjorde ikke noget. Jeg laver bare mit arbejde. Nej, undskyld, men det er ikke min skyld,'" fortalte hun. Anaïs Poupon forklarede, at hun i starten frygtede at miste sine tænder, før hun blev beroliget af den behandling, hun modtog. Hendes mor, som forblev i Frankrig, sagde, at hun var "meget bekymret" efter angrebet.

En undersøgelse er i gang

Victoria-politiet har bekræftet, at de har indledt en efterforskning. Efterforskere forsøger at identificere kvinden, der ses på overvågningsoptagelserne. Ifølge en officielle erklæring fra australske medier var den mistænkte iført en langærmet sort top, lyseblå jeans, solbriller og en sølvkæde med vedhæng. Hun bar plastikflasker med iskaffe og en sort jakke. Myndighederne appellerer til alle med oplysninger om at henvende sig.

En bred bevægelse for lokal solidaritet

Angrebet udløste en strøm af støtte i Melbourne. En nærliggende tandklinik, Healthy Smiles, tilbød endda at dække den unge servitrices tandlægeudgifter gratis. Andre virksomheder trådte også til: en restaurant tilbød en gratis middag, og en jiu-jitsu-klub tilbød et års medlemskab af et selvforsvarskursus. En lokal forretningsmand, Adrian Portelli, annoncerede en belønning på 5.000 australske dollars for information, der fører til identifikation af gerningsmanden. I mellemtiden indsamlede en GoFundMe-kampagne lanceret af en ven af offeret, Anaïs Poupon, flere tusinde dollars for at hjælpe med at dække hendes lægeudgifter og helbredelse.

En udtalelse, der udfordrer restaurantbranchen

Hændelsen udløste også en offentlig reaktion fra John Hart, præsident for Restaurant and Catering Australia, der fordømte det som et "uacceptabelt angreb" på en professionel, der blot udfører sit arbejde. Han understregede, at medarbejdere i hotel- og restaurationsbranchen spiller en afgørende rolle i lokalsamfundslivet og aldrig bør udsættes for sådanne handlinger. Dette angreb har bragt spørgsmålet om sikkerhed for servicepersonale, som er særligt sårbare på grund af deres interaktioner med offentligheden, tilbage i rampelyset.

Selvom Anaïs Poupon siden har været i stand til at vende tilbage til arbejdet, har hun ifølge sin familie betroet sin intention om at forlade landet efter denne traumatiske oplevelse. Ud over det chok, billederne forårsagede, har denne sag fremhævet både sårbarheden hos unge udenlandske arbejdere i udlandet og et samfunds evne til at samles omkring et offer for unødvendig vold.