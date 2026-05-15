Crans-Montana: Tahirys Dos Santos' partner gør sin første offentlige optræden

Ved UNFP Trophies (som anerkender nøglepersoner i fransk professionel fodbold) gjorde den unge FC Metz-fodboldspiller Tahirys Dos Santos en slående optræden sammen med sin partner Coline. Den unge kvinde, en overlevende fra Constellation-branden, valgte at lade forbrændingerne på sine arme være synlige.

En stærk offentlig optræden ved UNFP Trophies

Det var ved UNFP-trofæceremonien, der blev afholdt i Palais Brongniart i Paris' 2. arrondissement, at Tahirys Dos Santos optrådte på scenen sammen med sin partner, Coline. Den unge FC Metz-spiller, der for nylig underskrev sin første professionelle kontrakt, optrådte hånd i hånd med sin partner flere måneder efter den tragedie, der ramte dem.

Parrets optræden udløste straks en bølge af følelser i rummet. For Coline var det en af hendes første offentlige udtalelser siden branden. Den unge kvinde valgte tydeligvis at acceptere sine skader uden at forsøge at skjule arrene på sine arme og ben.

Crans-Montana-branden

Optrædenen kommer i kølvandet på en tragedie, der chokerede offentligheden. Nytårsaften brød der brand ud i baren Constellation i Crans-Montana, Schweiz. Tahirys Dos Santos, alvorligt såret, reddede sin partner Coline fra flammerne, en handling, der fik bred mediedækning. Begge fik forbrændinger på 30% af deres kroppe. De fysiske konsekvenser, der står i forhold til begivenhedens voldsomhed, krævede omfattende lægehjælp og et behandlingsprogram, der fortsætter den dag i dag.

Ordene fra Tahirys Dos Santos

På scenen ved UNFP-trofæceremonien reflekterede den unge FC Metz-spiller over de hårde uger efter branden. "I dag har jeg det bedre efter nogle vanskelige uger på hospitalet," sagde han. Ud over sine egne erfaringer ønskede han at sende en støttende besked til de andre ofre: "Jeg vil gerne sende en besked til familierne til ofrene, der stadig er på hospitalet: Jeg tilbyder dem min fulde støtte." Hans ord var underspillede, præget af en anerkendelse af de fremskridt, der er gjort, og en tanke til dem, der stadig modtager behandling.

Colines ord, fokuseret på hendes rekonstruktion

Colines tale rørte også publikum dybt. Den unge kvinde, der tidligere var kommunikationsstuderende, talte om den ødelæggende karakter af den prøvelse, hun havde været udsat for. "Det var en meget vanskelig prøvelse, som har haft varige konsekvenser for mit helbred," betroede hun. I stedet for at se fremad valgte hun at fokusere på nutiden: "For nu tænker jeg ikke nødvendigvis på fremtiden; jeg koncentrerer mig om mit helbred."

Denne udtalelse tjener som en påmindelse om, at deres daglige virkelighed bag mediernes billede af det "overlevende par" forbliver en krævende fysisk og psykologisk genopbygning. Ved afslutningen af dette følelsesladede segment overrakte Tahirys Dos Santos og Coline en trofæ til Lyon-spilleren Melchie Dumornay og afsluttede dermed deres optræden på scenen.

Ved at optræde sammen ved UNFP Trophies leverede Tahirys Dos Santos og Coline et af aftenens mest slående øjeblikke. Ved at vise sine ar frem og tale ud gav den unge kvinde et ansigt og en stemme til en tragedie, der tidligere primært var blevet fortalt gennem hendes partners heroiske handling. Denne optræden tjente som en barsk påmindelse, uden at ty til melodrama, om den igangværende helingsproces.