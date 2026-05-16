Denne boksemester opfordrer kvinder til at "turde være anderledes"

Samfund
Fabienne Ba.
@oliviabahsous / Instagram

Som blot 16-årig kan Olivia Bahsous allerede prale af en imponerende rekord. Den unge canadiske atlet af palæstinensisk oprindelse, der er tredobbelt verdensmester i Muay Thai, bruger også sin berømmelse til at sprede et budskab: Der er ikke kun én måde at være kvinde på, og der er heller ikke kun én måde at få succes på.

"Jeg er den, der tør være anderledes."

Det var i anledning af den internationale kvindedag (8. marts), at Olivia Bahsous lagde en bemærkelsesværdig besked op på Instagram. Den unge atlet skrev, at der i hvert stamtræ er en pige, der har besluttet, at reglerne ikke længere gælder for hende.

En simpel, men kraftfuld sætning, der perfekt opsummerer hendes rejse. I en sport, der stadig i høj grad er domineret af mænd, satte Olivia Bahsous sit præg i en meget ung alder ved at nægte at tilpasse sig. Hendes budskab handler ikke kun om sport. Det fremkalder også ideen om at tage sin plads, forfølge sine ambitioner og omfavne sin individualitet, selv når det udfordrer forventninger eller stereotyper.

Tredobbelt verdensmester før 16-årsalderen

Mens mange stadig er ved at finde deres vej i ungdomsårene, er Olivia Bahsous allerede i gang med at samle internationale titler. Før hun overhovedet fyldte 16, blev hun tredobbelt verdensmester i Muay Thai, hvor hun konkurrerede i tre forskellige vægtkategorier. Derudover har hun vundet adskillige guldmedaljer ved IFMA-konkurrencer, International Muay Thai Federation.

I 2023 repræsenterede hun Canada ved IFMA World Games, der blev afholdt i Tyrkiet. Denne præstation var endnu mere imponerende i betragtning af, at hun allerede havde over tredive kampe bag sig i en alder af kun 16 år.

En multitalentfuld atlet

Olivia Bahsous' træning er ikke begrænset til Muay Thai. Ved siden af sin Muay Thai-træning udvikler hun også sine færdigheder i brasiliansk jiu-jitsu og grappling. Hun træner regelmæssigt i Thailand, især på Phuket Grappling Academy, hvor hun finpudser sin teknik i forskellige kampdiscipliner. Denne alsidighed gjorde det for nylig muligt for hende at vinde en grappling-konkurrence arrangeret af ADCC Thailand.

Bag hans præstationer ligger et sandt familieprojekt. Hans far, Tanios Bahsous, har trænet ham siden hans spæde start, mens hans mor, Randa, er involveret i at styre hans karriere.

En succes bygget med sit fællesskab

På sociale medier deler Olivia Bahsous glimt bag kulisserne af sin hverdag uden at forsøge at polere sit image. Hun viser sejrene, men også de vanskelige træningspas, skaderne, trætheden og tvivlens øjeblikke.

Denne gennemsigtighed har bidraget til at skabe et meget engageret fællesskab omkring hende. Takket være støtten fra hendes følgere var den unge atlet endda i stand til at finansiere nogle af sine rejser for at deltage i internationale konkurrencer, især gennem en crowdfunding-kampagne. Dette tjener som en påmindelse om, at en sportskarriere ikke altid er bygget på store sponsorer eller ubegrænsede ressourcer, men også på udholdenhed og mennesker, der tror på dig.

En besked, der rækker langt ud over ringen

Olivia Bahsous siger regelmæssigt, at hun ikke har til hensigt at stoppe, før hun bliver en af sin generations bedste kæmpere. En fast ambition, drevet af stor selvtillid.

Ud over titlerne og medaljerne giver hendes rejse stærkest genklang hos mange unge kvinder. Hendes budskab opfordrer dem til at tage plads, tro på deres evner og ikke være bange for at være anderledes. Og denne forskel kan antage tusind former: i sport, i arbejde, i stil, i drømme eller i måden, de oplever deres kroppe og deres femininitet på.

I sidste ende minder Olivia Bahsous os om en essentiel ting: der er ikke kun én måde at være stærk på.

Fabienne Ba.
Fabienne Ba.
Jeg er Fabienne og skriver for hjemmesiden The Body Optimist. Jeg brænder for kvinders styrke i verden og deres evne til at ændre den. Jeg mener, at kvinder har en unik og vigtig stemme at tilbyde, og jeg føler mig motiveret til at gøre min del for at fremme ligestilling. Jeg gør mit bedste for at støtte initiativer, der opfordrer kvinder til at stå op og blive hørt.
Article précédent
Crans-Montana: Tahirys Dos Santos' partner gør sin første offentlige optræden

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Crans-Montana: Tahirys Dos Santos' partner gør sin første offentlige optræden

Ved UNFP Trophies (som anerkender nøglepersoner i fransk professionel fodbold) gjorde den unge FC Metz-fodboldspiller Tahirys Dos Santos...

"Pilates-pigen" fascinerer visse maskulinistiske kredse: hvad denne nye besættelse afslører

Selvudråbte maskulinister, inkarnerede alfahanner og incels, der omfavner en viril æstetik, er ikke længere besatte af kvinder i...

Kidnappet af sin babysitter, finder hun sin rigtige familie mere end et halvt århundrede senere

Dette er en af de mest slående historier i de seneste år. I 1971 forsvandt Melissa Highsmith i...

At få 50.000 dollars betalt for at se VM i fodbold i 2026: jobtilbuddet, der skaber røre

Det jobtilbud, alle taler om i foråret 2026, kommer ikke fra en tech-startup eller et kreativt bureau. Det...

Ved at spille tennis i "ekstravagante" kjoler sætter denne indholdsskaber internettet i brand

På Instagram skaber indholdsskaberen Isidora (@isidorapjv) en masse opmærksomhed med sine glamourøse og usandsynlige videoer. Hendes koncept: at...

Denne danser udviser imponerende fleksibilitet og fascinerer internetbrugere.

Nogle videoer fanger din opmærksomhed med det samme. Du ser dem én gang ... og så en anden...