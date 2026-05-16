Denne boksemester opfordrer kvinder til at "turde være anderledes"

Som blot 16-årig kan Olivia Bahsous allerede prale af en imponerende rekord. Den unge canadiske atlet af palæstinensisk oprindelse, der er tredobbelt verdensmester i Muay Thai, bruger også sin berømmelse til at sprede et budskab: Der er ikke kun én måde at være kvinde på, og der er heller ikke kun én måde at få succes på.

"Jeg er den, der tør være anderledes."

Det var i anledning af den internationale kvindedag (8. marts), at Olivia Bahsous lagde en bemærkelsesværdig besked op på Instagram. Den unge atlet skrev, at der i hvert stamtræ er en pige, der har besluttet, at reglerne ikke længere gælder for hende.

En simpel, men kraftfuld sætning, der perfekt opsummerer hendes rejse. I en sport, der stadig i høj grad er domineret af mænd, satte Olivia Bahsous sit præg i en meget ung alder ved at nægte at tilpasse sig. Hendes budskab handler ikke kun om sport. Det fremkalder også ideen om at tage sin plads, forfølge sine ambitioner og omfavne sin individualitet, selv når det udfordrer forventninger eller stereotyper.

Tredobbelt verdensmester før 16-årsalderen

Mens mange stadig er ved at finde deres vej i ungdomsårene, er Olivia Bahsous allerede i gang med at samle internationale titler. Før hun overhovedet fyldte 16, blev hun tredobbelt verdensmester i Muay Thai, hvor hun konkurrerede i tre forskellige vægtkategorier. Derudover har hun vundet adskillige guldmedaljer ved IFMA-konkurrencer, International Muay Thai Federation.

I 2023 repræsenterede hun Canada ved IFMA World Games, der blev afholdt i Tyrkiet. Denne præstation var endnu mere imponerende i betragtning af, at hun allerede havde over tredive kampe bag sig i en alder af kun 16 år.

En multitalentfuld atlet

Olivia Bahsous' træning er ikke begrænset til Muay Thai. Ved siden af sin Muay Thai-træning udvikler hun også sine færdigheder i brasiliansk jiu-jitsu og grappling. Hun træner regelmæssigt i Thailand, især på Phuket Grappling Academy, hvor hun finpudser sin teknik i forskellige kampdiscipliner. Denne alsidighed gjorde det for nylig muligt for hende at vinde en grappling-konkurrence arrangeret af ADCC Thailand.

Bag hans præstationer ligger et sandt familieprojekt. Hans far, Tanios Bahsous, har trænet ham siden hans spæde start, mens hans mor, Randa, er involveret i at styre hans karriere.

En succes bygget med sit fællesskab

På sociale medier deler Olivia Bahsous glimt bag kulisserne af sin hverdag uden at forsøge at polere sit image. Hun viser sejrene, men også de vanskelige træningspas, skaderne, trætheden og tvivlens øjeblikke.

Denne gennemsigtighed har bidraget til at skabe et meget engageret fællesskab omkring hende. Takket være støtten fra hendes følgere var den unge atlet endda i stand til at finansiere nogle af sine rejser for at deltage i internationale konkurrencer, især gennem en crowdfunding-kampagne. Dette tjener som en påmindelse om, at en sportskarriere ikke altid er bygget på store sponsorer eller ubegrænsede ressourcer, men også på udholdenhed og mennesker, der tror på dig.

En besked, der rækker langt ud over ringen

Olivia Bahsous siger regelmæssigt, at hun ikke har til hensigt at stoppe, før hun bliver en af sin generations bedste kæmpere. En fast ambition, drevet af stor selvtillid.

Ud over titlerne og medaljerne giver hendes rejse stærkest genklang hos mange unge kvinder. Hendes budskab opfordrer dem til at tage plads, tro på deres evner og ikke være bange for at være anderledes. Og denne forskel kan antage tusind former: i sport, i arbejde, i stil, i drømme eller i måden, de oplever deres kroppe og deres femininitet på.

I sidste ende minder Olivia Bahsous os om en essentiel ting: der er ikke kun én måde at være stærk på.