Med humor beretter denne atlet om kvinders hverdag inden for sport

Med selvironisk humor og energi undergraver den franske bokser Myriam Benadda (@mimi_bnd_) stereotyper for at fortælle historien om, hvad kvinder i sport virkelig oplever. Hendes humor bringer et smil frem, hendes budskaber får dig til at tænke, og hendes rejse inspirerer en ny generation af selvsikre og stærke kvindelige atleter.

En sportskvinde, der bryder med standarden med et smil

Bag @mimi_bnd_ står Myriam Benadda, MMA-kæmper, iværksætter og engageret indholdsskaber. Som tidligere finansprofessionel valgte hun at omdirigere sit liv mod sine passioner: kampsport og iværksætteri. Hun har nu flere nationale titler og har etableret sig som en inspirerende figur i en stadig meget mandsdomineret verden. På sine sociale medier beskriver hun sig selv som en "businesspige, der elsker at kæmpe", og frem for alt som en kvinde, der er fuldt ud sikker på sin egen styrke og frihed.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mimi (@mimi_bnd_)

"Hvorfor gør du det her? Du er en kvinde?" Spoiler: præcis.

Et af hendes mest populære opslag drejer sig om et spørgsmål, som mange kvindelige atleter kender alt for godt: "Hvorfor dyrker du kampsport, når du er kvinde?" Hendes enkle og geniale svar: "Fordi jeg er kvinde." I én sætning opsummerer Myriam Benadda (@mimi_bnd_) det hele. Hun minder os om, at køn ikke er en begrænsning, men et aktiv, og at enhver krop fortjener at blive hyldet for det, den er bedst til: at løbe, slå, danse, løfte vægte, trække vejret, leve.

Med humor forvandler Myriam til tider tunge bemærkninger til lette, tilgængelige og kraftfulde pointer. Hendes indhold får mange kvinder til at føle sig set, forstået og støttet i deres sportsvalg, uanset hvad de måtte være.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mimi (@mimi_bnd_)

Mellem uddannelse, iværksætteri og det virkelige liv

Myriams hverdag er en blanding af intense træningssessioner, professionelle møder, håndtering af sit brand og dybt menneskelige øjeblikke. Hun demonstrerer, at disciplin og ambition kan sameksistere perfekt med lejlighedsvis udsættelse, selvtillid, latter og hårdt arbejde. Hun beviser, at der ikke kun findes én model for en atlet, men et uendeligt antal veje, der alle er gyldige.

Hendes tøjmærke, der er designet specifikt til kvinder, der dyrker kampsport, opstod ud fra et reelt behov: at tilbyde tekniske outfits tilpasset kvinders kropsformer, som er behagelige, slidstærke og flatterende. Myriam Benadda (@mimi_bnd_) går ind for, at alle kvinder skal føle sig godt tilpas i sin egen krop, både på tatamien og i hverdagen.

Styrke og femininitet: en vindende kombination

Gennem sine videoer fremhæver hun situationer, som mange kvindelige atleter kender til: at skulle retfærdiggøre sig selv, høre, at en bestemt sport "ikke er noget for dem", og at blive forbløffet, når de udmærker sig i fysiske discipliner. Hun forvandler disse øjeblikke til komiske scener, men trivialiserer aldrig deres indflydelse. Hendes budskab er klart: Du har ret til at være stærk, hurtig, kraftfuld, følsom, blid, beslutsom – alt på én gang.

Myriam Benadda (@mimi_bnd_) er fortaler for en inkluderende vision for sport, hvor alle kroppe er gyldige, dygtige og værd at respektere. Hun minder os om, at præstation ikke er uforeneligt med elegance, og at selvtillid hverken afhænger af størrelse, vægt eller køn.

Se dette opslag på Instagram Et opslag delt af Mimi (@mimi_bnd_)

Et fællesskab først og fremmest

Ud over individuelle præstationer værdsætter Myriam søsterskab, gensidig støtte og fællesskab. Hun taler ofte om sine træningspartnere, sine sportsvenskaber og den kollektive energi, der driver dem til at udmærke sig. For hende handler sport ikke kun om resultater, men også om forbindelser, deling og respekt.

Med humor, klarhed og venlighed beretter Myriam Benadda (@mimi_bnd_) om kvinders hverdag inden for sport, som den virkelig er: nogle gange absurd, ofte intens, altid inspirerende. Hun minder os om, at enhver kvinde har ret til at vælge sin spillebane, fejre sin krop og skabe sin egen vej med selvtillid, dristighed og glæde.