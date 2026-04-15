Som 46-årig deler hun, hvad hun ville ønske, hun havde vidst som 36-årig.

Indholdsskaberen Erin Devine (@devinedwelling ) delte en personlig refleksion over de lektier, hun ville ønske, hun havde kendt til 10 år tidligere. Hendes flittigt kommenterede Instagram-opslag berører forskellige aspekter af hendes forhold til tid, sociale forventninger og livsvalg.

Et personligt opslag, der giver genlyd online

I et opslag delt på sociale medier betror Erin sig: "Jeg er 46. Her er 5 ting, jeg ville fortælle mit 36-årige jeg ..." Hun deler refleksioner fra sin egen erfaring og behandler emner som opfattelsen af alder, de forventninger, vi sætter til os selv, og vigtigheden af at følge vores eget tempo. Blandt de idéer, hun fremhæver, er: "Du er ikke gammel som 40-årig," "Der findes ikke sådan noget som 'rigtig' timing," "Kæledyr er en forpligtelse," og "Det er okay ikke at gøre alle tilfredse."

Hun afslutter med et inspirerende budskab: "Måske nåede du ikke dit højdepunkt i dine teenageår, tyvere eller tredivere ... Måske kommer din opfyldelse i dine fyrrere. Bliv på din vej, stol på processen, og slip." Indhold om personlig udvikling er blandt de mest delte formater på sociale medieplatforme.

Et budskab, der giver genlyd hos mange mennesker

Opslag, der omhandler oplevelsen af karantæne, såsom dem af Erin Devine (@devinedwelling ), vinder stigende medvind på sociale medier, hvor diskussioner om aldring og velvære er stigende. Nogle undersøgelser tyder på, at digitale platforme giver folk mulighed for at dele personlige oplevelser og dermed fremme en følelse af fællesskab. Erins historie passer ind i denne tendens, hvor individuelle oplevelser bliver emner for kollektiv diskussion.

Ved at dele de råd, hun ville give til sit 36-årige jeg, tilbyder Erin Devine (@devinedwelling ) en refleksion over personlig vækst og tidsopfattelsen. Hendes beretning fremhæver ideen om, at livsstier ikke nødvendigvis følger en lineær bane.

