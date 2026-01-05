Cybermobning af Brigitte Macron: Dommen er faldet for de ti tiltalte.

Den 5. januar 2026 idømte en domstol i Paris otte cybermobbere, der havde rettet sig mod Brigitte Macron, betingede fængselsstraffe fra fire til otte måneder og en til seks måneders fængsel. Disse domme var rettet mod online spredning af fornærmelser og hadefulde rygter om den franske præsident Emmanuel Macrons hustrus køn og privatliv.

Angreb rettet mod køn og intimitet

Ifølge Le Monde understregede den retsformand, Thierry Donnard, en "ondsindet hensigt" gennem "ondsindede, nedværdigende og fornærmende" bemærkninger. Disse angreb er en del af en massiv bølge af misinformation om Emmanuel og Brigitte Macron, herunder det ubegrundede rygte om, at hun er transkønnet.

En dybtgående indvirkning på familien

Brigitte Macron, som ikke var til stede ved høringen, indgav en klage i slutningen af august 2024, efter at rygtet havde haft en "meget stærk indvirkning" på dem omkring hende. Hun fortalte efterforskerne, at hendes børnebørn havde hørt deres klassekammerater sige, at "deres bedstemor [var] en mand", hvilket afslørede den personlige indvirkning af denne online chikane.

En fast juridisk reaktion i Frankrig og USA

Denne kendelse markerer et skridt i præsidentparrets juridiske reaktion, som har fået dem til at anlægge sag mod de vigtigste spredere af disse rygter, både i Frankrig og USA. Dommene afspejler alvoren af cybermobning rettet mod offentlige personer, især når det involverer deres privatliv og familie.

Et stærkt signal mod online rygter

Disse domme kommer midt i en stigning i hadefuld tale online, forstærket af anonymiteten på sociale medier. Ved at straffe otte tiltalte strengt har det franske retssystem sat en vigtig milepæl i kampen mod cybermobning og understreget, at ærekrænkelse og ondsindede rygter medfører alvorlige straffe.

Denne præcedens kan afskrække andre tv-stationer og styrke beskyttelsen af ofre for online vold. Det er endnu uvist, om denne juridiske fasthed vil være begrænset til sager, der involverer offentlige eller politiske personer, men vil blive anvendt med samme strenghed i situationer med chikane rettet mod almindelige mennesker - det vil sige dem, der ikke er i offentlighedens søgelys - hvis stemmer og lidelser stadig alt for ofte kæmper for at blive anerkendt.

Denne dom repræsenterer Brigitte Macrons første juridiske sejr og markerer et vendepunkt i beskyttelsen af offentlige personer mod online vold. Ved at sætte klare grænser for den giftige anonymitet på sociale medier baner det franske retssystem vejen for større ansvarlighed blandt internetbrugere og beskytter ikke kun højtprofilerede personer, men også almindelige ofre for online chikane.