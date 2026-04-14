Mission Artemis II: Astronautbetaling vækker reaktioner

Fabienne Ba.
Artemis II-missionen, som markerede astronauternes tilbagevenden til månekredsløb, tiltrak sig opmærksomhed af en uventet grund: besætningens kompensation. Trods den historiske betydning af denne rejse forblev astronauternes lønninger reguleret af de amerikanske embedsmænds lønskalaer . Dette system vakte reaktioner, hvor nogle iagttagere fremhævede forskellen mellem det krævede ekspertiseniveau og den tilhørende kompensation.

Løn baseret på den amerikanske føderale lønskala

Besætningen på Artemis II-missionen bestod af Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch og Jeremy Hansen. I modsætning til nogle misforståelser modtager NASA-astronauter ikke en specifik bonus for en rummission. Deres løn er baseret på det amerikanske offentlige lønsystem, kendt som General Schedule (GS). Civile astronauter klassificeres generelt mellem GS-11 og GS-15 niveauer i henhold til deres erfaring og kvalifikationer.

Ifølge offentligt tilgængelige data svarer dette til en kompensation på op til cirka 150.000 USD om året (omkring 127.000 EUR) for de mest erfarne fagfolk. Dette system inkluderer ingen specifikke bonusser for rummissioner, herunder dem med en høj kompleksitet eller risiko.

En løn der vækker reaktioner

Astronautløn er et hyppigt emne for offentlig debat, især i betragtning af det ansvar, der er forbundet med deres rolle. Nogle iagttagere mener, at lønnen kan virke beskeden i betragtning af det nødvendige ekspertiseniveau og de risici, der er forbundet med rummissioner. Faktisk har astronauter, der er udvalgt til Artemis-missionerne, generelt en særlig krævende akademisk og professionel baggrund. Mange er erfarne ingeniører, videnskabsfolk eller piloter, ofte med videregående uddannelser inden for specialiserede områder.

Andre påpeger, at astronautrollen er forankret i en offentlig tjeneste og videnskabelig forskningsetos, hvor den primære motivation ofte ligger i at bidrage til rumforskning og fremme viden. NASA dækker forretningsrejser, indkvartering og andre missionsrelaterede udgifter som supplement til den faste løn.

Fortsættelsen af Artemis-programmet

Artemis-programmet planlægger adskillige missioner i løbet af de næste par år for at forberede en bæredygtig tilbagevenden af mennesker til Månen. På længere sigt sigter NASA mod at bruge disse missioner som fundament for at udvikle bemandede udforskningsprojekter til Mars. Artemis II repræsenterer således et afgørende skridt i den amerikanske rumstrategi og markerer genoptagelsen af bemandede månemissioner mere end halvtreds år efter Apollo.

Lønningen til astronauterne på Artemis II-missionen har vakt reaktioner på grund af kontrasten mellem missionens betydning og den gældende lønstruktur. Ud over det økonomiske aspekt repræsenterer Artemis II-missionen et stort skridt fremad inden for rumforskning og bekræfter ambitionen om at udvikle en bæredygtig menneskelig tilstedeværelse uden for kredsløb om Jorden.

Denne videokampagne ændrer den måde, vi ser på kvinderugby, og udfordrer stereotyper.

Denne videokampagne ændrer den måde, vi ser på kvinderugby, og udfordrer stereotyper.

Kvinderugby, der længe har været begrænset af forudfattede meninger, vinder nu synlighed og anerkendelse. En videokampagne fra et...

Denne professionelle tennisspiller træner midt i lyden af bombninger.

Den ukrainske professionelle tennisspiller Marta Kostyuk delte en slående realitet fra sin atletiske forberedelse: træning i Kyiv under...

Hvad er "læbefylder-accenten", dette spændende udtryk fra kosmetisk kirurgi?

Et nyt udtryk skaber bølger på sociale medier: "læbefylderaccenten". Bag dette noget mystiske udtryk ligger en simpel idé:...

En influencer beskyldt for at bruge kunstig intelligens til at placere sit hoved oven på en models krop.

Der er opstået kontrovers på sociale medier, efter at en amerikansk influencer er blevet beskyldt for at bruge...

Vurderet som "for muskuløs": et billede af en atlet i poolen udløser adskillige reaktioner

Et billede af Ilona Maher ved poolen udløste adskillige kommentarer online, hvor nogle internetbrugere mente, atleten var "for...

"Dopaminfest": dette nye nattelivsfænomen, der fokuserer på velvære snarere end overflod

Dans midt om morgenen, drikke vand i stedet for cocktails og deltage i wellness-aktiviteter i en festlig atmosfære:...