Disse destinationer ville være ideelle til solorejser, ifølge en undersøgelse.

Solorejser bliver stadig mere attraktive for folk, der søger frihed og nye opdagelser. Før man bestiller en billet, opstår der dog ofte ét spørgsmål – især blandt kvinder: sikkerhed. En international undersøgelse fremhæver adskillige destinationer, der er kendt for deres stabilitet og tilbyder et betryggende miljø, hvor man kan begive sig ud på et eventyr med fuldstændig ro i sindet.

Island, den ultimative destination for solorejsende

Når det kommer til fredelige destinationer, fremstår Island endnu engang som det bedste valg. Ifølge Global Peace Index 2026, udgivet af Institute for Economics and Peace , fastholder landet sin førsteplads for nittende år i træk.

Denne forskel skyldes i høj grad en meget lav kriminalitetsrate og fraværet af en stående hær. Lokalt omsættes dette til en følelse af ro, uanset om det er i byer eller midt i de vilde landskaber. Vejene er velholdte, der er masser af indkvarteringsmuligheder, og det er nemt at arrangere rejser – alt sammen fordele ved at udforske landet i dit eget tempo.

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Slovenien, et mikrokosmos af Europa, der venter på at blive opdaget

Slovenien, der er rangeret som nummer fire, skiller sig ud som et fremragende valg for dem, der ønsker at rejse i Europa. Landets største fordel er dens kompakte størrelse, der giver mulighed for nem rejse fra en pulserende hovedstad til grønne bjerge eller Adriaterhavskysten.

Rejserne forbliver relativt korte, hvilket begrænser rejser sent om aftenen og gør det nemt at planlægge en tur. En ideel destination til at nyde en smuk mangfoldighed af landskaber uden at bruge timer på transport.

New Zealand, perfekt til lange ferier

New Zealand, der er rangeret som nummer to i Global Peace Index i 2026, er fortsat et topvalg for eventyrlystne. Landet er især værdsat for sin infrastruktur, der er skræddersyet til uafhængige rejsende, med et bredt udvalg af hostels og venlige indkvarteringsmuligheder.

Solorejser er en veletableret kultur der, som fremmer møder og udvekslinger. En anden betydelig fordel er, at engelsk er det officielle sprog, hvilket forenkler hverdagens opgaver og gør det lettere at komme rundt.

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En nyttig klassificering, men en der skal fortolkes nuanceret.

Selvom denne rangering er en fremragende indikator, bør den ikke betragtes som en absolut garanti. Global Peace Index måler primært den samlede stabilitet i lande under hensyntagen til kriterier som konflikt, militarisering og interne spændinger. Det afspejler dog ikke nødvendigvis følelserne eller de daglige oplevelser hos en person, der rejser alene. Hver destination har sine egne unikke karakteristika, og oplevelsen kan variere afhængigt af rejseplanen, lokale skikke og den rejsendes profil.

Gode reflekser er fortsat vigtige.

Selv i de højest rangerede lande kan et par forholdsregler bidrage til en mere fredelig rejse. Før afrejse er det tilrådeligt at konsultere officielle rejseanbefalinger, dele din rejseplan med en ven eller et familiemedlem og, når det er muligt, ankomme i løbet af dagen. At lære om lokale skikke hjælper dig også med at få mest muligt ud af dit ophold.

I sidste ende tjener denne rangliste primært som et udgangspunkt for at vælge din næste destination. Den minder os om, at der ikke findes én realitet for solorejser: forholdene kan variere meget fra land til land. Med den rette forberedelse og information kan du tage afsted med større ro i sindet og fuldt ud nyde dit eventyr.