"At være perfekt" på dit pasfoto: den bekymrende tendens

På officielle billeder, dem der pryder forsiden af vores pas eller identitetskort, ser vi ikke ligefrem bedst ud. Men på det seneste har internettets "rene piger" improviseret flatterende fotoshoots bag fotoboksens sorte gardin og vist et ansigt, der går imod billedet af en træt, mut "flygtning". En ny trend er undervejs...

ID-fotoet, overdrevent romantiseret

Generelt er det et billede, vi holder omhyggeligt gemt væk, ude af syne. Skam skyller over os, når vi giver det til betjentene eller politiet. Det skal siges, at det ikke ligefrem er et flatterende billede. I dette formelle portræt, hvor smil er forbudt, ligner vi praktisk talt kriminelle. Alt, hvad der mangler, er fængselsnummeret og den stribede uniform for at fuldende illusionen af en fange på flugt.

Mørke rande under øjnene, et fortrukket ansigt, et træt udtryk – dette billede, der pryder vores identitetspapirer, har en evne til at skabe usikkerhed hos selv de mest selvsikre mennesker i verden. Hver gang overrasker blitzen os og indfanger et ansigt, vi knap nok genkender på blankt papir. Alligevel er det netop dette ansigt, der definerer vores identitet.

På det seneste bliver disse fotos – fotos vi ikke engang ville vise frem under trusler, og som aldrig ville være landet på vores Facebook-væg – stolt vist frem på sociale medier. Mange foretager sig det utænkelige: at gøre ID-fotos æstetisk tiltalende og attraktive. De lykkes, hvor vi utrætteligt har fejlet, på trods af et perfekt udført helface-foto.

Selvom vi forsøgte at trodse statslige standarder ved at stræbe efter maksimal fotogen appel, samarbejdede trykkeriet aldrig. Og for Kardashian-klanen, der forherliger selv de mest almindelige øjeblikke, er et enkelt forsøg alt, hvad der skal til for at udviske linjerne mellem et føjelig foto og et datingprofilbillede. Disse fotos, som aldrig var ment til at forlade vores tegnebøger, er nu magneter for komplimenter og lokkemad for likes. Ud over at give en vis social magt afslører de symptomatiske diktater. Selv i de mest alvorlige øjeblikke skal vi præstere og "sælge os selv i det bedst mulige lys".

Kendisser, initiativtagerne til denne bevægelse

Det hele startede med Kylie Jenner , den samme som populariserede hvepsetaljen, nøgne læber og høje kindben. I 2020 dukkede et billede af hendes kørekort pludselig op på hendes feed, midt i professionelt producerede billeder og omhyggeligt iscenesatte fotoshoots. Dette portræt mod en neutral baggrund afslørede en omhyggeligt makeup-agtig kvinde med upåklageligt stylet hår. Med hendes fejlfri porcelænsteintint, intense blik, rosenrøde kinder og subtilt malede, fyldige læber gav det illusionen af et photoshoppet ansigt. Alligevel var det blot en afspejling af den autentiske Kylie, altid tro mod sig selv.

Dette foto, med dets betydelige juridiske vægt, var ikke længere en kilde til hån, men et begærsobjekt, en markør for succes. Dengang strømmede piger til fotobokse, poserede for kameraet og fulgte kontrasterende makeup-tutorials for at komme tilfredse ud af denne blændende oplevelse. Nu findes der endda instruktionsmanualer til at "frigøre dit potentiale" på officielle dokumenter. Outfit, makeup, kropsholdning, attitude ... alle råd er fair spil for at få et "Instagrammable" foto. Disse selvcentrerede snapshots følger ikke længere blot instruktionerne skrevet med rødt; de følger "imaginære" æstetiske regler.

Så udover at stå oprejst, holde ansigtet klart, holde håret i billedet og opretholde et rank ansigt, skal du også demonstrere karisma udelukkende for egoets skyld? For nej, dette er ikke en opvisningsteknik for at opfylde fantasien om at bære en uniform.

Fremkomsten af et nyt kollektivt kompleks

Vores pasfoto, det vi tager af forpligtelse og ikke for fornøjelsens skyld, er alt andet end flatterende. Det ene øje er større end det andet, vi har synlige pletter, fedtet glans, og vores hår er et rod, alt sammen takket være presset fra fotoboksen. Kort sagt, vi ligner mere en deprimeret gangster end en elsket supermodel.

Med kun tre forsøg inden for en fastsat tidsfrist og skarp belysning forventes skuffelse allerede før det endelige print. For nogle er ID-fotos et håndgribeligt bevis på vores "glød": de vidner om vores fysiske udvikling og fungerer som en visuel tidslinje. For andre er de blot en påmindelse om de allerede gældende forskrifter. I sidste ende er det endnu et påbud: at forblive "præsentabel" selv under ekstreme forhold.

ID-fotoet er således blevet en sand skønhedskonkurrence. Dette foto, der skulle repræsentere os i vores rå tilstand, er endt med at være "forvrænget". Alligevel ser det sjældent dagens lys. Og det er ikke den uinteresserede politibetjent med overskæg, der skal dømme os.