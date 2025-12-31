Flossie wird 30 Jahre alt: Die älteste Katze der Welt feiert ihren Geburtstag

Flossie feiert nicht nur seinen 30. Geburtstag, sondern festigt damit auch seinen Platz in der Katzengeschichte. Der britische Kater, der von Guinness World Records als älteste Katze der Welt anerkannt ist, hat gerade seinen 30. Geburtstag gefeiert – ein Alter, das laut tierärztlichen Schätzungen etwa 140 bis 150 Menschenjahren entspricht.

Ein von Guinness World Records zertifizierter Rekord.

Flossie, geboren am 29. Dezember 1995, erhielt im November 2022, im Alter von 27 Jahren, offiziell den Titel „älteste lebende Katze“. Seitdem trotzt er weiterhin der Zeit und den Statistiken, denn die durchschnittliche Lebenserwartung einer Hauskatze liegt normalerweise bei 12 bis 15 Jahren. Trotz seiner Taubheit und seines stark eingeschränkten Sehvermögens betont das Team von Guinness World Records, dass er aktiv, sanftmütig und für sein Alter in relativ guter Verfassung ist.

Ein turbulentes Leben und vier Häuser in 30 Jahren

Flossie wurde in einem Wurf streunender Katzen in der Nähe eines Krankenhauses in Merseyside, Nordwestengland, geboren. Eine Mitarbeiterin des Krankenhauses nahm ihn zunächst auf, bevor er nach ihrem Tod im Jahr 2005 von ihrer Schwester aufgenommen wurde. Vierzehn Jahre später verstarb auch diese Frau, und Flossie verbrachte weitere drei Jahre bei einem anderen Familienmitglied, bevor er der Tierschutzorganisation Cats Protection anvertraut wurde, die ihn schließlich bei Victoria Green unterbrachte.

Eine späte Adoption, die alles verändert

Als Victoria Green Flossies Tierarztakten entdeckte, stellte sie fest, dass die Katze 27 Jahre alt war. „Wir waren fassungslos“, sagte die örtliche Koordinatorin von Cats Protection und merkte an, dass es selten sei, Adoptierende zu finden, die bereit wären, ein so altes Tier aufzunehmen. Victoria traf besondere Vorkehrungen für ihn und installierte sogar eine kleine Leiter, damit er auf das Sofa klettern konnte. Dabei erklärte sie immer wieder, dass Flossie noch wie ein Kätzchen herumspringt.

Ein symbolischer Jahrestag für alle Katzenliebhaber

Mit ihrem 30. Geburtstag gehört Flossie nun zum exklusiven Kreis der außergewöhnlich langlebigen Katzen. Den absoluten Rekord hält jedoch weiterhin Creme Puff, eine texanische Katze, die mit 38 Jahren und 3 Tagen starb. Ihre Geschichte unterstreicht, wie wichtig es ist, ältere Katzen zu adoptieren: Mit der richtigen Pflege, einem sicheren Zuhause und viel Zuneigung können selbst sehr alte Katzen noch viele glückliche Jahre leben. Für Victoria und Flossie ist dieser Geburtstag mehr als nur eine Zahl: Er ist die Feier einer späten, aber kostbaren Freundschaft.

Letztendlich ist Flossie ein Symbol für Zärtlichkeit, Widerstandsfähigkeit und die Wichtigkeit liebevoller Pflege für ältere Tiere. Ihre Geschichte, geprägt von mehreren Zuhause und einer späten Adoption, erinnert uns daran, dass jede Katze, egal welchen Alters, eine zweite Chance und viel Liebe verdient. Anlässlich ihres 30. Geburtstags inspiriert Flossie alle Tierfreunde dazu, jeden Moment mit ihren vierbeinigen Gefährten zu genießen, denn jedes Jahr zählt und jede Bindung ist kostbar.