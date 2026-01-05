Ein Feuerwehrmann rettet einen Hund aus dem Wasser: Seine Tat bewegt das Internet.

Ein Feuerwehrmann aus Nîmes vollbrachte Ende Dezember 2025 eine spektakuläre Rettungsaktion, indem er in das eisige Wasser des Canal de la Fontaine sprang, um einen Hund in Not zu retten. Diese spontane Tat, die gefilmt und in den sozialen Medien geteilt wurde, berührte Tausende von Internetnutzern.

Ein heldenhafter Reflex angesichts der Gefahr

Während einer Patrouille in der Nähe des Kanals entdeckte der Feuerwehrmann das Tier, das im kalten Wasser verzweifelt kämpfte. Ohne zu zögern, entkleidete er sich teilweise und sprang in den Kanal, um zu dem Hund zu schwimmen. Trotz der Strömung und der eisigen Temperaturen gelang es ihm, das panische Tier zu greifen und sicher ans Ufer zu bringen.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein Beitrag geteilt von 36 Quai des Orfèvres (@36quaidesorfevres)

Eine Rettungsaktion, die die Herzen der Internetnutzer berührte

Das Video der Rettungsaktion, das von France Bleu Gard Lozère und zahlreichen Tierschutz-Accounts geteilt wurde, löste sofort große Anteilnahme aus. „Berührend“, „Bravo, purer Heldenmut “, „Ein wahrer Held im Verborgenen“ : Die Kommentare überschlugen sich und lobten den Mut und die Menschlichkeit des Feuerwehrmanns. Der Hund, sichtlich erschöpft, aber unverletzt, wurde direkt nach der Rettung in die Obhut des Krankenhauses genommen, um behandelt und identifiziert zu werden.

Dieser Vorfall verdeutlicht eindrücklich die entscheidende Rolle der Feuerwehr bei Tierrettungen. Immer wieder werden sie mit Hunden konfrontiert, die in Kanäle, Flüsse oder Teiche gefallen sind, und greifen mit demselben Engagement ein, egal ob es sich um einen Menschen oder einen vierbeinigen Begleiter handelt. In Nîmes wie anderswo erinnern diese einfachen, aber entscheidenden Aktionen daran, dass der Beruf des Feuerwehrmanns weit über die Brandbekämpfung hinausgeht: Er ist eine Mission der universellen Hilfe.