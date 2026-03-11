Der Konflikt im Nahen Osten eskaliert täglich und stürzt zahlreiche Städte ins Chaos. Dubai, ein Paradies für Influencer und eine Stadt des Luxus und Überflusses, ist zum Ziel mehrerer Angriffe geworden. Obwohl die lokale Regierung die Bevölkerung zur Ruhe aufruft, packen viele Expats eilig ihre Koffer und lassen ihre Haustiere zurück.

Tiere, die unsichtbaren Opfer des Konflikts

Eine Katze, gefangen auf einem Balkon, ihr Miau ein Hilferuf. Kätzchen, die in einer fast verlassenen Stadt ihrem Schicksal überlassen wurden. Ein Hund, an einen Laternenpfahl angebunden, wartet auf seinen Besitzer, der nie zurückkehren wird, und Dutzende andere, die mit angelegten Halsbändern durch verlassene Straßen irren. Es ist unmöglich, angesichts dieser Bilder der Trostlosigkeit und des tiefen Tierleids unberührt zu bleiben. Seit Ausbruch des Konflikts im Nahen Osten befindet sich Dubai in einer verwundbaren Lage. Die Stadt, einst als Eldorado gefeiert, ist allmählich in Unsicherheit versunken, was Expats dazu zwingt, Flüge in „sicherere“ Länder außerhalb der „Kriegszone“ zu buchen.

Trotz ihrer beruhigenden Erklärungen gelang es den Machthabern des Landes nicht, den berüchtigten „Überlebensinstinkt“ zu überwinden. Die einflussreichen Persönlichkeiten der Vereinigten Arabischen Emirate verließen ihre Villen und luxuriösen Penthäuser, um Zuflucht zu suchen und ihr eigenes Leben zu retten, und ließen ihre Haustiere einem düsteren Schicksal überlassen. Seit dieser Massenflucht sind Tierheime mit Anfragen überlastet, und Tierschutzorganisationen sind empört über diesen Mangel an Menschlichkeit.

Diese Tiere, die in einer feindseligen Umgebung wie Müll zurückgelassen wurden, fanden sich plötzlich ohne Familie wieder. Laut der Aussage eines Freiwilligen der Tierschutzorganisation „UAE Animal Community“, die vom Telegraph wiedergegeben wurde, baten einige Menschen Tierärzte sogar um das Undenkbare: „Ihre gesunden Tiere einzuschläfern … weil sie die Umzugskosten und den Papierkram nicht tragen wollten.“

Auswanderer, die aus Dubai fliehen, lassen ihre Haustiere auf den Straßen und vor Tierheimen zurück, während sie den Golfstaat überstürzt verlassen . https://t.co/zQBUTrzueI – Daily Mail (@DailyMail) 9. März 2026

Influencer im Zentrum der Kontroverse

Die als „umständlich“ empfundenen bürokratischen Hürden sind ein wiederkehrendes Thema in den Diskussionen von Influencern. So erging es auch Internet-Star Maddy Burciaga, die dem Smog entfloh, um unter dem strahlend blauen Himmel von Mauritius zu entspannen. Während sie weiterhin Bilder von Palmen postet und sich in ihrem neuen tropischen Leben einlebt, blieb ihr Hund Maya in Dubai. Sie stellte die Situation klar und versicherte allen, dass ihr Hund in guten Händen sei: bei ihrer Nanny. Außerdem betonte sie, dass es sich nicht um eine Einwegreise handele und die Familie bald wieder vereint sein werde.

Trotz dieses Verteidigungsversuchs nahm die Tierschutzorganisation Animal League kein Blatt vor den Mund. „Ein Hund würde seinen Menschen niemals verlassen, um sein eigenes Leben zu retten. Hunde sind bereit, für ihre Menschen durchs Feuer zu gehen. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Treue und Bequemlichkeit“, wetterte sie auf X (ehemals Twitter) und prangerte damit einen eklatanten Mangel an Empathie an. Diese Hunde und Katzen, die immer die Geborgenheit eines Zuhauses gekannt hatten, erlebten innerhalb weniger Tage den Umschwung von unendlicher Zuneigung zu tiefstem Elend, nur weil ihre Papiere nicht „in Ordnung“ waren. Und die Tierheime , kleine Einrichtungen in Dubai, sind so überfüllt, dass sie nicht alle diese heimatlosen Tiere aufnehmen können.

Die Vereinfachung von Abläufen ist für das Tierwohl unerlässlich.

Während sich Influencer Villen mit Meerblick, Designerkleidung und Luxusautos leisten können, haben Internetnutzer daraus geschlossen, dass sie sich auch einen Privatjet leisten können, um die „bürokratischen Probleme“ im Zusammenhang mit ihren vierbeinigen Begleitern zu lösen. Genau das soll die Lifestyle-Content-Creatorin Jade Lavoie mit 1,3 Millionen Followern getan haben. Eine deutlich vernünftigere und logischere Entscheidung, als sein Haustier in der Wüste oder am Rande brennender Städte auszusetzen. Für normale Reisende, die nicht über das Budget für Promi-Reisen verfügen, ist es etwas komplizierter. Mit seinem treuen Vierbeiner das Ziel zu erreichen, erfordert Geduld.

„Die Einreisebestimmungen für Tiere in die Europäische Union, insbesondere der Nachweis von Tollwut-Antikörpern, der 30 Tage nach der Impfung und drei Monate vor der Ankunft in Frankreich erbracht werden muss, sind streng“, erklärt die Brigitte-Bardot-Stiftung . Angesichts der Dringlichkeit der Lage und der immer häufigeren Raketenalarme ist die Einhaltung dieser Fristen schwierig. Im Jahr 2022 machte die Ukraine jedoch eine Ausnahme vom Gesetz und erließ eine Sonderregelung, die es Flüchtlingen unabhängig von ihren Umständen erlaubte, ihre Tiere mitzubringen.

In einer Stadt, in der scheinbar alles möglich ist, sollte der Schutz von Haustieren die Norm sein, nicht die Ausnahme. Bilder von hungernden Kätzchen auf Balkonen und streunenden Hunden in verlassenen Straßen sind ein stiller Appell an die Weltöffentlichkeit. Denn hinter jedem ausgesetzten Tier verbirgt sich eine Geschichte von gebrochener Treue. Aussetzung ist keine Lösung, sondern eine Geißel, ein Zeugnis menschlicher Verkommenheit.