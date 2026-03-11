Warum es in Schweden verboten ist, seine Katze den ganzen Tag allein zu lassen

Katzen gelten oft als unabhängige Tiere, die man problemlos lange allein lassen kann. In manchen Ländern ist man jedoch der Ansicht, dass ihr Wohlbefinden mehr Aufmerksamkeit erfordert. In Schweden beispielsweise schreiben Tierschutzbestimmungen vor, dass Katzenbesitzer ihre Tiere nicht über längere Zeiträume ohne menschliche Zuwendung allein lassen dürfen.

Ein Gesetz zum Schutz des Tierschutzes

Die schwedische Tierschutzgesetzgebung erkennt Tiere zu Recht als empfindungsfähige Wesen an, die Schmerzen, Stress und Einsamkeit empfinden können. Daher sind Katzenbesitzer verpflichtet , ihre Katze mindestens zweimal täglich zu kontrollieren . Dies bedeutet, dass eine Katze nicht den ganzen Tag unbeaufsichtigt gelassen werden darf. Ziel ist es insbesondere, gesundheitliche Probleme oder Anzeichen von Stress frühzeitig zu erkennen.

Menschliche Interaktionen werden als notwendig erachtet

Entgegen der Annahme, Katzen seien „völlig unabhängig“, erkennen schwedische Gesetze an, dass auch sie Anregung und soziale Interaktion benötigen. Schwedische Behörden sind der Ansicht, dass „eine Katze, die zu lange allein gelassen wird, unter Langeweile, Stress oder Verhaltensproblemen leiden kann“. Das Gesetz ermutigt daher „Menschen, täglich mit ihren Haustieren zu interagieren, sei es durch Spielen, Pflege oder einfach durch regelmäßige menschliche Anwesenheit“.

Tägliche Überwachungspflicht

Konkret bedeutet das : Wer längere Zeit abwesend ist, muss dafür sorgen, dass tagsüber jemand nach dem Tier sieht. Das kann ein Verwandter, ein Nachbar oder ein professioneller Tiersitter sein. Laut Gesetz ist es nicht zulässig, eine Katze mehrere Tage lang nur mit Futter und Wasser allein zu lassen. Durch diese regelmäßige Kontrolle kann auch sichergestellt werden, dass das Tier artgerecht lebt.

Erweiterte Regeln für das Wohlbefinden von Katzen

Diese Verpflichtung ist Teil eines Regelwerks, das darauf abzielt, gute Lebensbedingungen für Haustiere zu gewährleisten. Schwedische Vorschriften enthalten beispielsweise Empfehlungen zu folgenden Punkten:

der für das Tier verfügbare Platz

die Luftqualität an den Orten, an denen er lebt

das Vorhandensein geeigneter Ausrüstung wie Kratzbäume oder Ruheplätze

Diese Regeln spiegeln einen umfassenden Ansatz für das Tierwohl wider, der sich nicht nur auf die Ernährungsbedürfnisse beschränkt, sondern auch Verhaltens- und emotionale Bedürfnisse umfasst.

Mögliche Sanktionen bei Nichteinhaltung

Schwedische Behörden können eingreifen, wenn Meldungen über Misshandlung oder Vernachlässigung eingehen. In manchen Fällen erhalten Katzenbesitzer Verwarnungen oder werden aufgefordert, ihre Haltungsbedingungen zu ändern. Strengere Strafen können verhängt werden, wenn die Situation die Gesundheit oder das Wohlbefinden der Katze gefährdet.

Durch die Pflicht zu täglichen Besuchen und regelmäßigen Interaktionen will Schweden das Wohlbefinden von Katzen gewährleisten. Diese Regelung basiert auf der Annahme, dass diese Tiere, selbst jene, die als unabhängig gelten, Aufmerksamkeit und Aufsicht benötigen. Dieses Tierschutzmodell, das strenger ist als in vielen anderen Ländern, verdeutlicht, welchen Stellenwert die schwedische Gesetzgebung der Achtung der physischen und emotionalen Bedürfnisse von Haustieren beimisst.