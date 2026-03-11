Warum es in Schweden verboten ist, seine Katze den ganzen Tag allein zu lassen

Tierwelt
Naila T.
Photo d'illustration : Tan Danh/Pexels

Katzen gelten oft als unabhängige Tiere, die man problemlos lange allein lassen kann. In manchen Ländern ist man jedoch der Ansicht, dass ihr Wohlbefinden mehr Aufmerksamkeit erfordert. In Schweden beispielsweise schreiben Tierschutzbestimmungen vor, dass Katzenbesitzer ihre Tiere nicht über längere Zeiträume ohne menschliche Zuwendung allein lassen dürfen.

Ein Gesetz zum Schutz des Tierschutzes

Die schwedische Tierschutzgesetzgebung erkennt Tiere zu Recht als empfindungsfähige Wesen an, die Schmerzen, Stress und Einsamkeit empfinden können. Daher sind Katzenbesitzer verpflichtet , ihre Katze mindestens zweimal täglich zu kontrollieren . Dies bedeutet, dass eine Katze nicht den ganzen Tag unbeaufsichtigt gelassen werden darf. Ziel ist es insbesondere, gesundheitliche Probleme oder Anzeichen von Stress frühzeitig zu erkennen.

Menschliche Interaktionen werden als notwendig erachtet

Entgegen der Annahme, Katzen seien „völlig unabhängig“, erkennen schwedische Gesetze an, dass auch sie Anregung und soziale Interaktion benötigen. Schwedische Behörden sind der Ansicht, dass „eine Katze, die zu lange allein gelassen wird, unter Langeweile, Stress oder Verhaltensproblemen leiden kann“. Das Gesetz ermutigt daher „Menschen, täglich mit ihren Haustieren zu interagieren, sei es durch Spielen, Pflege oder einfach durch regelmäßige menschliche Anwesenheit“.

Tägliche Überwachungspflicht

Konkret bedeutet das : Wer längere Zeit abwesend ist, muss dafür sorgen, dass tagsüber jemand nach dem Tier sieht. Das kann ein Verwandter, ein Nachbar oder ein professioneller Tiersitter sein. Laut Gesetz ist es nicht zulässig, eine Katze mehrere Tage lang nur mit Futter und Wasser allein zu lassen. Durch diese regelmäßige Kontrolle kann auch sichergestellt werden, dass das Tier artgerecht lebt.

Erweiterte Regeln für das Wohlbefinden von Katzen

Diese Verpflichtung ist Teil eines Regelwerks, das darauf abzielt, gute Lebensbedingungen für Haustiere zu gewährleisten. Schwedische Vorschriften enthalten beispielsweise Empfehlungen zu folgenden Punkten:

  • der für das Tier verfügbare Platz
  • die Luftqualität an den Orten, an denen er lebt
  • das Vorhandensein geeigneter Ausrüstung wie Kratzbäume oder Ruheplätze

Diese Regeln spiegeln einen umfassenden Ansatz für das Tierwohl wider, der sich nicht nur auf die Ernährungsbedürfnisse beschränkt, sondern auch Verhaltens- und emotionale Bedürfnisse umfasst.

Mögliche Sanktionen bei Nichteinhaltung

Schwedische Behörden können eingreifen, wenn Meldungen über Misshandlung oder Vernachlässigung eingehen. In manchen Fällen erhalten Katzenbesitzer Verwarnungen oder werden aufgefordert, ihre Haltungsbedingungen zu ändern. Strengere Strafen können verhängt werden, wenn die Situation die Gesundheit oder das Wohlbefinden der Katze gefährdet.

Durch die Pflicht zu täglichen Besuchen und regelmäßigen Interaktionen will Schweden das Wohlbefinden von Katzen gewährleisten. Diese Regelung basiert auf der Annahme, dass diese Tiere, selbst jene, die als unabhängig gelten, Aufmerksamkeit und Aufsicht benötigen. Dieses Tierschutzmodell, das strenger ist als in vielen anderen Ländern, verdeutlicht, welchen Stellenwert die schwedische Gesetzgebung der Achtung der physischen und emotionalen Bedürfnisse von Haustieren beimisst.

Naila T.
Naila T.
Ich analysiere die gesellschaftlichen Trends, die unseren Körper, unsere Identität und unsere Beziehung zur Welt prägen. Mich treibt das Verständnis dafür an, wie sich Normen in unserem Leben entwickeln und verändern und wie Diskurse über Geschlecht, psychische Gesundheit und Selbstbild den Alltag durchdringen.
Article précédent
Unter 18.600 Hunden gewann er einen der prestigeträchtigsten Hundewettbewerbe.

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Unter 18.600 Hunden gewann er einen der prestigeträchtigsten Hundewettbewerbe.

Die Crufts-Hundeausstellung bringt jedes Jahr die Elite der Hundewelt zusammen. In diesem Jahr, 2026, stach ein Hund unter...

„Es kommt mir unwirklich vor“: Beim Wakesurfen befindet sie sich plötzlich inmitten einer Delfingruppe.

Die Content-Creatorin @cass.officiel erlebte kürzlich beim Wakesurfen einen magischen Moment, als sie plötzlich von einer Delfinschule umringt wurde....

Verbringen unsere Haustiere zu viel Zeit vor Bildschirmen?

Der Fernseher läuft im Hintergrund, Vogelvideos auf YouTube oder ein Tablet liegt auf dem Boden … Bildschirme gehören...

Diese Tiere stellen vorgefasste Meinungen über „weibliche Macht“ in Frage.

In der Tierwelt erobern sich die Frauen ihren Platz und behaupten sich. Feministische Ikonen wimmeln in der Natur...

Wie ein Hund, der auf eine Adoption wartete, zum neuen "Webstar" wurde

In Tierheimen warten jedes Jahr Tausende von Tieren auf ihre zweite Chance. Manchmal genügt ein einziges Detail, ein...

Warum ist dieses Kätzchen mit den riesigen Augen so faszinierend?

Ein kanadisches Kätzchen hat die Herzen Tausender Internetnutzer in den sozialen Medien im Sturm erobert. Sein riesiger, fast...