Das Jahr 2026 markiert einen Wendepunkt in der Haarästhetik. Zwischen der selbstbewussten Rückkehr ikonischer Referenzen der 90er und 2000er Jahre, einem starken Minimalismus und der Wertschätzung natürlicher Texturen bieten die Frisurentrends für Frauen eine neue Bandbreite an Möglichkeiten.

Egal ob feines, lockiges, glattes oder welliges Haar – für jeden Haartyp gibt es in dieser Saison die passende Lösung.

Von architektonischen Schnitten über leuchtende Farben bis hin zu neu interpretierten Accessoires – 2026 zelebriert die Vielfalt an Persönlichkeiten und Lebensstilen.

Die Trendfrisuren von 2026, die zu allen Figurtypen passen

Unter den Kurzhaarfrisuren gilt der Mini Shag als der große Gewinner des Jahres 2026. Inspiriert vom klassischen Shag, setzt er auf Stufen und Textur mit leichten Stufen am Oberkopf und auslaufenden Spitzen.

Es verleiht feinem Haar mehr Fülle und lässt dickes Haar leichter wirken. Sein natürliches Styling ist ideal für alle, die morgens nicht eine Stunde Zeit zum Föhnen haben.

Der Bixie, eine gewagte Mischung aus Pixie und Bob , besticht durch seine Vielseitigkeit. Oben länger und an den Seiten gestuft, lässt er sich mit dezenten Stufen für einen natürlichen und gleichzeitig strukturierten Look stylen.

Es umrahmt das Gesicht, ohne es hart wirken zu lassen – eine Eigenschaft, die bei vielen Gesichtsformen geschätzt wird.

Für alle, die längeres Haar bevorzugen, ist der Butterfly Effect der perfekte Langhaarschnitt . Die markanten Stufen um das Gesicht herum erzeugen Strähnen, die an Schmetterlingsflügel erinnern.

Es verfeinert die Gesichtszüge, mildert die Konturen eines eckigen Gesichts und verleiht einem runden Gesicht mehr Definition. Es eignet sich für alle Hauttypen und dank seiner schnellen Anwendung auch für jeden Lebensstil.

Der Christy-Schnitt , direkt inspiriert von der Mode der 90er-Jahre, feiert ein starkes Comeback. Mittellang, bis zu den Schultern oder knapp darüber, zeichnet er sich durch dezente Stufen und etwas kürzere, den Rahmen umrahmende Stufen aus, die die Gesichtszüge weicher wirken lassen.

Mit Mittelscheitel getragen, unterstreicht es seinen eleganten Vintage-Charakter. Ob luftgetrocknet oder geföhnt, es bietet eine schicke Silhouette, die zu jeder Persönlichkeit passt.

Diese Schnitte erfüllen unterschiedliche Bedürfnisse: Natürliche Haarstruktur, Lebensstil und Gesichtsform bestimmen die endgültige Wahl.

Der Bob und seine Variationen: Die Must-Have-Starfrisur des Jahres 2026

Der Bob dominiert eindeutig die Haartrends 2026 und ist in unzähligen Variationen für jeden Stil erhältlich. Der Blunt Bob, ein kurzer, kantiger und grafischer Bob , verkörpert einen starken Minimalismus.

Seine klaren Linien kommen besonders gut bei glattem oder leicht gewelltem Haar zur Geltung und bringen den Glanz der Haarfasern voll zur Geltung.

Der französische Bob erhält ein modernes Update mit längerem Pony, leichter Asymmetrie oder nach außen gedrehten Spitzen. Dieser neu interpretierte Pariser Bob bietet einen lebendigen und trendigen Look – die perfekte Mischung aus Modernität und zeitloser Eleganz.

Unter den Bob-Varianten erfreut sich der japanische Bob, auch bekannt als Japanese Bob, eines spektakulären Wachstums . Er verzeichnete über 55.000 Suchanfragen innerhalb eines Monats, was einem Anstieg von 71 % im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Dieser minimalistische Schnitt basiert auf einer präzisen Technik: klare Linien, kontrolliertes Volumen und die natürliche Bewegung des Schnitts. Er sitzt zwischen Kiefer und Schlüsselbein.

Prominente wie Keira Knightley , Rihanna und Angèle haben es übernommen. Nachbesserungen alle sechs bis acht Wochen sind weiterhin notwendig, um die Präzision zu erhalten.

Der lässige Lob gefällt besonders Frauen mit feinem, glattem Haar. Seine spitz zulaufenden Enden sorgen für Bewegung, seine unstrukturierte Textur lässt das Haar voluminöser wirken, und er schmeichelt ovalen, runden oder herzförmigen Gesichtern.

Der asymmetrische Lob, bei dem eine Seite länger ist, strukturiert das Gesicht, egal ob es glatt oder wellig ist. Der Bob in all seinen Varianten ist nach wie vor der beliebteste Haarschnitt in Friseursalons und bietet die größte Vielfalt an individuellen Interpretationsmöglichkeiten.

Ponyfrisuren, Accessoires und Haarstyling: Die Details, die 2026 den Unterschied machen

Die Details verwandeln einen gewöhnlichen Haarschnitt in ein echtes Style-Statement. Der Pony im Stil der Siebzigerjahre , leicht mittig gescheitelt , umrahmt das Gesicht mit sanfter Retro-Charme. Ob fransig oder voluminös – er lässt sich mit einer Rundbürste oder einem Texturspray mühelos stylen.

Der lange, dichte Pony, weder zu kurz noch extrem spitz zulaufend, umrahmt die Augen und passt sowohl zu längeren Haaren als auch zu Bobfrisuren.

Der Seitenscheitel feiert ein bemerkenswertes Comeback. Tiefer und definierter verleiht er sofort mehr Volumen und einen eleganten Look. Er passt zu nahezu jedem Haarschnitt, wie man auf den Laufstegen dieser Saison sehen konnte.

Was Accessoires angeht, hier die Must-haves der Saison:

Das breite Kunststoff-Stirnband im 90er-Jahre-Stil ist in Beige, Schwarz oder Schildpatt erhältlich.

Haarschmuck – Goldfäden, Anhänger, Haarringe – schmückt Strähnen oder Zöpfe und sorgt für einen luxuriösen Bohème-Effekt.

Der Wet-Hair-Effekt, der durch Gel auf feuchtem Haar und anschließendes Trocknen mit einem Diffusor erzielt wird, sorgt für einen sexy und wilden Look, der für alle Haarlängen geeignet ist.

Diese Details ermöglichen es Ihnen, Ihre bestehende Frisur zu verändern, ohne zum Friseur gehen zu müssen . Sie stellen eine der einfachsten Möglichkeiten dar, sich in der Saison 2026 auszudrücken.

Trendfarben und Haarfärbungen: Die Haarnuancen, die 2026 angesagt sind

Bessette-Blond gilt als die Trendfarbe des Frühlings 2026. Dieser warme Honigblondton mit goldenen und champagnerfarbenen Reflexen, direkt inspiriert von den 90er-Jahren, verleiht dem Haar einen sonnengeküssten Look. Strahlend und natürlich schmeichelt er einer Vielzahl von Hauttönen.

Rabenschwarz avanciert zu einer der schicksten Haarfarben der Saison. Dieser tiefe Farbton mit seinen unzähligen Highlights lässt das Haar voller und gesünder wirken.

Kupfer- und Rottöne fangen das Frühlingslicht auf wunderschöne Weise ein und behalten bei richtiger Färbetechnik ihre Leuchtkraft.

Der Ombré-Look 2.0 besticht durch seine absolute Natürlichkeit . Der sanfte Übergang zwischen dunklem Ansatz und blonden Längen ermöglicht es, die Friseurtermine länger hinauszuzögern – ein großer Vorteil bei vollem Terminkalender.

Natürliche Färbung bleibt die bevorzugte Methode, um den Glanz und die Leuchtkraft der Haarfasern hervorzuheben.

Glanzspray ist auch dieses Jahr wieder unverzichtbar, um dem Haar nach dem Winter sofort neue Vitalität zu verleihen. In Kombination mit einer intensiven Pflegekur ist es ideal für sehr trockenes und glanzloses Haar. Bei der Farbwahl sollten Hautton, Haarstruktur und der gewünschte Pflegeaufwand berücksichtigt werden.

Die Trends für 2026 bieten Optionen für alle Profile , vom natürlichsten bis zum selbstbewusstesten, ohne dabei jemals einen einzigen Schönheitsstandard vorzugeben.