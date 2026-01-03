Der super einfache Frisurentrick, der Ihnen in 2 Minuten einen schicken Look verleiht

Eine Haarspange und zwei Minuten genügen, um aus unordentlichem Haar einen eleganten, perfekt sitzenden Dutt zu zaubern. Dieser virale Trick, ein Hit auf TikTok und Instagram, sieht bei jedem Haartyp toll aus und ist perfekt für jeden Anlass.

Unverzichtbare Ausrüstung

Nehmen Sie eine Schmetterlingsspange (klassisches Modell, 10–12 cm, idealerweise aus glänzendem oder mattem Acetat). Bürsten Sie Ihr Haar, um es zu entwirren, und sprühen Sie bei feinem Haar etwas Haarspray auf. Optional: ein dünnes Haargummi für sicheren Halt bei langem Haar.

Schritt 1: Bereiten Sie die Basis vor

Binden Sie Ihr Haar zu einem hohen oder mittelhohen Pferdeschwanz im Nacken zusammen, um einen besonders eleganten Look zu erzielen. Fixieren Sie ihn mit einem Haargummi (oder mit den Fingern, falls Sie nur eine Haarspange verwenden). Ziehen Sie leicht an den Haarwurzeln, um natürliches Volumen zu erzeugen. Drehen Sie den Pferdeschwanz fest um sich selbst.

Schritt 2: Aufrollen und sichern

Drehe den Pferdeschwanz zu einem runden Dutt, indem du ihn wie eine Schnecke nach innen einrollst. Setze die Schmetterlingsspange waagerecht in der Mitte an: Führe einen Schenkel unter dem Dutt hindurch, den anderen darüber und hake die Strähnen ein, um sie zu fixieren. Drehe die Spange anschließend senkrecht, um sie zu verschließen.

Schritt 3: Anpassen und verfeinern

Für einen lässig-eleganten Look einzelne Haarsträhnen vorsichtig aus dem Dutt ziehen. Abstehende Härchen mit einem Zahnstocher oder dem Finger unter die Haarspange stecken. Mit Haarspray fixieren und nach Wunsch lockere Locken an den Seiten einarbeiten. Das Ergebnis: ein raffinierter, voluminöser Dutt, der den ganzen Tag hält.

Variationen für jeden Look

Kurzes Haar? Dann stylen Sie es halb hochgesteckt und drehen Sie die Spitzen ein. Für den Abend können Sie Strassspangen als Accessoire verwenden. Glattes Haar: Drehen Sie es fester ein; lockiges Haar: Lassen Sie es voluminös. Vorteil: Die Frisur lässt sich in Sekundenschnelle lösen, ganz ohne Hitze oder komplizierte Hilfsmittel.

Schnell, elegant und mühelos: Dieser Trick mit der Schmetterlingsspange beweist, dass manchmal nur zwei Minuten und das richtige Accessoire genügen, um jeden Look aufzuwerten. Ob für ein spontanes Date, einen Arbeitstag oder einen schicken Abend – dieser Dutt passt sich Ihren Wünschen und Ihrem Stil an, ohne Ihr Haar zu schädigen. Ein weiterer Beweis dafür, dass schlichte Eleganz, richtig eingesetzt, der Schlüssel zu Stil ist.