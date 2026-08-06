„Honigblond“ feiert ein großes Comeback in den Friseursalons.

Nachdem kühle Blondtöne im Trend lagen, feiert Honigblond sein Comeback und sorgt für strahlendes Haar. Dieser warme Farbton besticht durch seine natürliche Wirkung, sein sanftes Leuchten und seine Fähigkeit, die natürliche Haarfarbe zu intensivieren. Wenn Ihnen dieser Trend steht, können Sie ihn gerne ausprobieren – letztendlich ist es aber eine ganz persönliche Entscheidung.

Honigblond, der warme Farbton, der wieder so faszinierend ist

Über mehrere Saisons hinweg dominierten eisige, aschige oder platinblonde Nuancen den Wunsch nach einer Haarveränderung. Heute kehrt sich der Trend um: Sonnigere Töne gewinnen in den Friseursalons wieder an Beliebtheit. Besonders gefragt ist derzeit Honigblond.

Ihr Erfolg ist Teil einer umfassenderen Entwicklung im Bereich der Haarfärbung: dem Wunsch nach sanfteren, individuelleren Ergebnissen, die der natürlichen Haarfarbe näherkommen. Anstatt das Haar komplett zu verändern, geht es heute darum, es mit Highlights zu bereichern, die ihm Dimension und Glanz verleihen.

Eine leuchtende Farbe mit goldenen und bernsteinfarbenen Reflexen

Honigblond zeichnet sich durch seine subtile Mischung aus hellen, goldenen und leicht bernsteinfarbenen Tönen aus. Im Gegensatz zu kühlen Blondtönen, die auf sehr reinen Nuancen basieren, behält es eine gewisse Tiefe und wirkt besonders warm und einladend.

Diese Farbe lässt sich an jeden Stil anpassen. Einige Highlights auf dunkelblondem Haar erzeugen einen dezenten, sonnengeküssten Effekt, während ein komplett goldener Ansatz eine deutlichere Veränderung bewirkt. Das Ziel bleibt jedoch dasselbe: eine lebendige Farbe mit Tiefe und Leuchtkraft zu kreieren.

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Warum erlebt dieser Trend gerade jetzt ein Comeback?

Aktuelle Haarfarbentrends setzen auf sanfte Übergänge, Glanz und natürliche Farbverläufe. Honigblond verkörpert diesen Trend perfekt: Es betont die natürliche Haarfarbe, ohne einen harten Kontrast zu erzeugen. Erzielt durch Balayage oder feine Strähnchen, bietet es ein individuelles und sich stetig veränderndes Ergebnis. Der Ansatz verschmilzt harmonisch mit der Farbe, wodurch der Farbübergang minimiert wird und die Abstände zwischen den Friseurbesuchen verlängert werden können. Ein echter Vorteil für alle, die sich strahlendes Haar ohne großen Pflegeaufwand wünschen.

Balayage, die Star-Technik für honigblondes Haar

Einer der größten Vorteile von Honigblond ist seine Vielseitigkeit. Dieser Farbton passt zu vielen Hauttönen und natürlichen Haarfarben. Für ein natürliches Ergebnis ist Balayage nach wie vor die bevorzugte Methode. Bei dieser Technik werden bestimmte Haarpartien aufgehellt, während die Tiefe der Grundfarbe erhalten bleibt.

Gelingt die Balayage-Technik, entsteht ein sanfter, leuchtender Effekt, der sich leicht alltagstauglich tragen lässt. Die Farbe entwickelt sich allmählich und behält über Monate hinweg eine schöne Dynamik. Allerdings erfordert diese Technik echtes Können: Eine schlecht ausgeführte Balayage kann zu harte Kontraste und ein weniger harmonisches Ergebnis erzeugen.

Honigblond ist heutzutage so beliebt, weil es Leuchtkraft, Natürlichkeit und Pflegeleichtigkeit vereint. Dieser Haartrend unterstreicht die Schönheit jeder Haarpracht und lässt jedem die Freiheit, ihn zu tragen – oder eben nicht, ganz nach eigenem Geschmack und Stil.