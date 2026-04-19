Haargummi am Handgelenk: Warum es eine schlechte Idee ist, ihn dort zu lassen.

Man hat immer ein Haargummi griffbereit, falls einem die Haare ins Gesicht fallen. Dieses praktische Accessoire, besonders bei Wind oder wenn lose Strähnen stören, kann fast auch als Armband getragen werden. Es passt gut zum Handgelenk und harmoniert mit dem übrigen Schmuck. Doch obwohl dieses Haargummi nützlich ist, erzeugt es einen unangenehmen „Abschnüreffekt“ und kann ungewollt gesundheitsschädlich sein.

Elastischer Bund am Handgelenk, Vorsicht vor Hautreaktionen

Es ist eine altbekannte Gewohnheit. Seit wir gelernt haben, unsere Haare ohne Mamas Hilfe zu stylen, tragen wir aus praktischen und bequemen Gründen ein Haargummi am Handgelenk. Da die Suche nach einem Haargummi in einer vollen Tasche einer Suche nach der Nadel im Heuhaufen gleicht, haben wir uns für die einfachste Lösung entschieden und Wert auf schnelle Verfügbarkeit gelegt. Mit einem Haargummi am Handgelenk können wir blitzschnell einen Pferdeschwanz machen oder unsere widerspenstigen Haare zu einem Dutt zusammenbinden. Es ist ein Lebensretter bei schlechtem Wetter, spontanen Sprints hinter dem Bus und Konzentrationsprüfungen.

Dieses Haargummi klebt von morgens bis abends an deinem Handgelenk, wie ein Schmuckstück. Du merkst es erst, wenn du es entfernst und die Hautirritationen bemerkst. Dein Handgelenk fühlt sich an, als wäre es aufgeschnitten. Selbst Handschellen wirken im Vergleich dazu weniger schmerzhaft. Es ist ein Folterinstrument, getarnt als praktisches Accessoire. Dieses Haargummi bricht nicht nur deine Haarspitzen und schädigt dein Haar bei jedem unachtsamen Schnitt, sondern quält auch still und leise deine Haut.

Dieses Haargummi, das uns vor Haar-Katastrophen bewahrt, ist ein wahrer Nährboden für Bakterien. Rückstände von Haarprodukten, Umweltverschmutzung und allerlei Keime machen es zu einer konzentrierten Quelle von Parasiten. Stellen Sie sich nur einmal vor, diese Substanzen könnten in eine Wunde eindringen. Eine Amerikanerin musste dies auf schmerzhafte Weise erfahren, als sie an genau dieser Stelle einen Abszess entdeckte. Die Diagnose des Arztes? Eine Infektion, verursacht durch dieses alltägliche Haargummi. „Die Bakterien drangen durch die Haut und die Haarfollikel in ihren Körper ein und verursachten eine schwere Infektion, die leicht zu einer Sepsis, einer potenziell lebensbedrohlichen Erkrankung, hätte führen können“, berichtet das lokale Nachrichtenportal Wlky.com.

Ein kleines Objekt verursacht Verkehrsprobleme

Dieses elastische Band, das vom Handgelenk herabhängt, hinterlässt Abdrücke, die denen von zwei Nummern zu engen Skinny Jeans, extrem stützenden Push-up-BHs und engen Socken ähneln. Man braucht kein Medizinstudium, um die Anzeichen einer Durchblutungsstörung zu erkennen, insbesondere wenn der Abdruck auf der Haut fast violett ist und sich die Hände eiskalt anfühlen. „Eine verminderte Durchblutung in irgendeinem Körperbereich – egal in welchem – ist nie gut, vor allem nicht über einen längeren Zeitraum“, warnt Dhaval Bhanusali, Dermatologe am Hudson Dermatology & Laser Surgery Center in New York, in einem Interview mit der HuffPost .

Das Gummiband simuliert eine Strangulation am Handgelenk und unterbricht so die Blutzufuhr. Dadurch wird die Blutzirkulation im Körper beeinträchtigt. Das Handgelenk erscheint ungewöhnlich blass und fühlt sich kalt an. Sollten zusätzlich zu diesen Empfindungen Kribbeln oder Taubheitsgefühl auftreten, entfernen Sie das Gummiband sofort; dies deutet auf eine Nervenschädigung hin.

Die subtile, aber reale Auswirkung auf den Karpaltunnel

Falls Sie sich mit der Anatomie des Körpers nicht auskennen: Der Karpaltunnel befindet sich an der Handgelenksbasis. Es handelt sich um einen Kanal an der Vorderseite des Handgelenks. Er ermöglicht es Ihnen, Ihre Hand zu bewegen, sie wie eine Kuckucksuhr zu schwingen und verschiedene Gegenstände zu greifen. Obwohl die Genetik eine wichtige Rolle bei den empfundenen Schmerzen spielt, sind Menschen, die den ganzen Tag am Computer tippen, sowie diejenigen, die ein tourniquetartiges Gerät am Handgelenk tragen, anfälliger für das Karpaltunnelsyndrom.

Bei einem Karpaltunnelsyndrom fallen einfache Bewegungen wie Wäschefalten oder Kuchenrühren schwerer. Man verliert an Kraft, und selbst leichte Gegenstände fühlen sich schwer an. Ein einzelnes elastisches Band am Handgelenk hat jedoch kaum Auswirkungen auf diesen Körperbereich.

Dies sind sicherere Alternativen zu herkömmlichen Gummibändern.

Es steht außer Frage, dass man sich nicht von seinen Haaren das Leben diktieren lassen und auf dieses im Alltag wirklich nützliche Accessoire verzichten sollte. Wer jedoch unbesorgt und ohne gesundheitliche Risiken Haar-Origami praktizieren möchte, sollte seine Lieblingsfrisuren überdenken. XXL-Haargummis aus Seide oder Leinen sind eine gute Wahl: Sie sitzen lockerer und halten einen sicheren Abstand zum Handgelenk.

Sie sind zudem ästhetisch ansprechend. Anstatt sie übers Handgelenk zu streifen, kann man sie wie einen Anhänger an den Verschluss der Tasche hängen. Spiralgummibänder sind außerdem angenehmer zu tragen. Neben ihrem verspielten und kindlichen Design bieten sie den Vorteil, flexibel zu sein und sich sanft ans Handgelenk anzuschmiegen, ohne es einzuengen.

Und warum nicht einen Schal wählen? Das erfordert zwar etwas mehr Geschick, aber man kann ihn am Henkel der Tasche befestigen und ihn elegant wie die Meisterinnen des Dolce Vita hervorholen.