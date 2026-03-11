In Paris bringt diese Schauspielerin den schicken Seitenscheitel zurück.

Friseursalon
Schönheitstrends entwickeln sich ständig weiter, und manche Frisuren, die als „altmodisch“ gelten, feiern oft ein Comeback. So auch der Seitenscheitel, der aktuell wieder an Beliebtheit gewinnt. Während der Pariser Fashion Week sorgte die französische Schauspielerin Léa Seydoux mit dieser Frisur für Aufsehen und weckte damit das Interesse an diesem Haarschnitt neu.

Ein bemerkenswerter Auftritt bei der Pariser Modewoche

Léa Seydoux besuchte die Louis-Vuitton-Modenschau im Cour Carrée des Louvre in Paris. Die von Kreativdirektor Nicolas Ghesquière konzipierte Veranstaltung brachte zahlreiche Persönlichkeiten aus der Mode- und Filmwelt zusammen. Die französische Schauspielerin wählte für diesen Anlass eine elegante Frisur mit sanften Wellen und Seitenscheitel. Dieser schlichte, aber raffinierte Look erregte schnell die Aufmerksamkeit von Modebeobachtern und Beauty-Fans.

Eine Frisur, inspiriert von klassischem Chic

Der Seitenscheitel ist seit Langem ein Symbol für Hollywood-Ästhetik. In den 1940er- und 50er-Jahren trugen viele Schauspielerinnen diesen Stil, um ihr Gesicht zu umrahmen und ihrer Frisur mehr Schwung zu verleihen. Diese Frisur erzeugt oft einen leicht asymmetrischen Pony und wirkt dadurch elegant, ohne aufwendiges Styling zu erfordern. Bei Léa Seydoux wurde der Seitenscheitel mit natürlichen Wellen kombiniert, was ihren eleganten und romantischen Look unterstrich.

Die Rückkehr eines Trends aus den 2000er Jahren

Der Seitenscheitel war in den 2000er- und frühen 2010er-Jahren ein prägender Haartrend und wurde sowohl auf dem roten Teppich als auch im Alltag häufig getragen. In den letzten Jahren war der Mittelscheitel, der als moderner und minimalistischer gilt, in den Trends. Einige Stylisten und Friseure beobachten jedoch nun ein allmähliches Comeback des Seitenscheitels, insbesondere bei Modenschauen und Events.

Ein einfacher Trick, um Ihrem Haar mehr Volumen zu verleihen

Neben ihrer ästhetischen Wirkung bietet ein Seitenscheitel auch einen praktischen Vorteil: Er verleiht dem Haar mehr Volumen. Friseure erklären: „Durch das Verlegen des Scheitels weg vom natürlichen Haaransatz entsteht mehr Dimension am Haaransatz.“ Das lässt das Haar dicker wirken und verleiht der Frisur mehr Bewegung. Diese Technik wird häufig angewendet, um feinem Haar mehr Volumen zu verleihen oder einer Frisur Struktur zu geben, ohne viele Stylingprodukte zu verwenden.

Mit ihrem Seitenscheitel während der Pariser Fashion Week rückte Léa Seydoux eine klassische Frisur wieder ins Rampenlicht – ein Stil, der durchaus ein Comeback feiern könnte. Die Frisur ist leicht zu stylen, schmeichelt jeder Figur und beweist, dass ein kleines Detail den gesamten Look verändern kann.

Ich bin Fabienne, Autorin für die Website „The Body Optimist“. Ich bin begeistert von der Kraft der Frauen und ihrer Fähigkeit, die Welt zu verändern. Ich glaube, Frauen haben eine einzigartige und wichtige Stimme, und es ist mir ein Anliegen, meinen Beitrag zur Gleichberechtigung zu leisten. Ich unterstütze nach Kräften Initiativen, die Frauen ermutigen, sich Gehör zu verschaffen.
