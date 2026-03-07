„Ungepflegt“ aussehen: Der neue Trend-Haarschnitt für „Maskulinität“.

Im Jahr 2026 werden die Haartrends für Männer (und alle mit kurzem Haar) lässiger. Ein neuer, maskuliner Haartrend zeichnet sich in den sozialen Medien ab: der mühelose Chic. Natürliche Texturen, sanftes Volumen und fließende Bewegungen sprechen Männer immer mehr an, die einen stylischen Look ohne Steifheit wünschen.

Der Wolfsschnitt, Star der kontrollierten Unordnung

Der Wolfshaarschnitt ist unübersehbar. Dieser Hybrid-Schnitt, inspiriert von Vokuhila und dem voluminösen Pony der 70er-Jahre, zählt zu den begehrtesten Frisuren der Stunde. Sein Prinzip: mittellanges, bewusst zerzaustes Deckhaar kombiniert mit weicheren Stufen an den Seiten.

Das Ergebnis ist ein dynamischer, leicht wilder und dennoch stets eleganter Look. Der Charme des Wolfsschnitts liegt in dem Eindruck einer beinahe spontanen Frisur, als hätte das Haar ganz natürlich seinen Platz gefunden.

In den sozialen Medien ist dieser Haarschnitt aufgrund seiner unkonventionellen Art sehr beliebt. Er betont die natürliche Bewegung des Haares und passt besonders gut zu welligem oder leicht dickem Haar. Dieser Schnitt unterstreicht Persönlichkeit und Individualität anstatt strenger Perfektion.

Unordentlicher Kurzhaarschnitt: der französische Kurzhaarschnitt, die lässige Variante

Ein weiterer absoluter Trend ist der Messy Crop, eine lässigere Weiterentwicklung des bekannten French Crop. Der leicht gestufte Pony streift die Augenbrauen, während das Haar matt und strukturiert bleibt. Ziel ist es nicht mehr, das Haar streng nach hinten zu kämmen, sondern ihm natürliche Bewegung zu verleihen. Hairstylisten posten in den sozialen Medien zahlreiche Tutorials, die zeigen, wie man diesen natürlichen, fast spontanen Effekt erzielt.

Dieser Schnitt eignet sich besonders gut für welliges oder lockiges Haar, da er sofort für mehr Textur und Volumen sorgt. Er ist auch ideal für Männer (oder alle mit kurzem Haar), die eine pflegeleichte Frisur suchen: Mit wenigen Handgriffen erzielen Sie einen stylischen Look.

Die Rückkehr natürlicher Längen mit dem Bro-Flow

Für Männer (oder alle mit kurzen Haaren), die sich mehr Länge wünschen, ist der Bro Flow eine der beliebtesten Frisuren. Dieser Style basiert auf Stufenschnitten, die Volumen erzeugen und das Haar gleichzeitig natürlich um das Gesicht fallen lassen. Das Ergebnis erinnert an einen lässigen Strandlook mit weichen, luftigen Strähnen, die sich frei bewegen.

Es geht nicht darum, das Haar zu bändigen, sondern es zu stylen. Ein leichtes Öl oder Texturspray verleiht Glanz und definiert einzelne Strähnen, ohne die Frisur zu beschweren. Der Look wirkt insgesamt fließend, natürlich und ist sehr angenehm zu tragen.

Warum übt der „unperfekte“ Haarschnitt eine so große Anziehungskraft aus?

Dass diese Haarschnitte für Männer (oder alle mit kurzen Haaren) überall so beliebt werden, ist kein Zufall. Sie spiegeln perfekt eine neue Vision des sogenannten maskulinen Stils wider.

Erstens sind sie sehr pflegeleicht. Die natürliche Haarstruktur wird betont, wodurch das Haar oft an der Luft trocknen und in wenigen Sekunden neu gestylt werden kann.

Darüber hinaus verkörpern sie eine Form von Authentizität. Die Ära des ultra-glatten Stylings und des glänzenden Gels scheint einem entspannteren Ansatz zu weichen, bei dem der Stil auf der Persönlichkeit basiert.

Abschließend lässt sich sagen, dass diese Haarschnitte für Männer (oder alle mit kurzem Haar) äußerst vielseitig sind. Sie eignen sich sowohl für ein professionelles Umfeld als auch für eine festliche oder kreative Atmosphäre.

Kurz gesagt, eines ist sicher: Im Jahr 2026 feiert der sogenannte „maskuline“ Stil kontrollierte Unvollkommenheit mehr denn je. Ein lebendiger, freier und natürlicher Schnitt bzw. eine Frisur beweist, dass das Haar manchmal nur atmen muss, um sein volles Potenzial zu entfalten.