Search here...

Für Ausflüge im Schnee: Dieser Anti-Frizz-Tipp wird Sie begeistern.

Friseursalon
Margaux L.
Yan Krukau/Pexels

Kaum ist man draußen, wirbeln ein paar Schneeflocken im Wind, und plötzlich scheint das Haar ein Eigenleben zu führen. Die gute Nachricht: Ein einfacher Trick hilft, das Haar geschmeidig zu halten, selbst bei unerwartet hoher Luftfeuchtigkeit.

Wenn das Wetter Ihr Haar angreift

Schnee, leichter Regen, anhaltender Nebel … diese Bedingungen haben eines gemeinsam: Sie lassen das Haar im Nu kraus werden. Einzelne Strähnen fallen ins Gesicht, fliegende Haare am Scheitel, abstehende Ansätze. Dein Haar ist nicht launisch oder unkontrollierbar; es reagiert einfach auf seine Umgebung, und das ist völlig normal. Ein positiver Umgang mit dem eigenen Körper bedeutet auch zu verstehen, dass jedes Haar seine eigene Struktur, Empfindlichkeit und individuelle Art hat, auf Klimaveränderungen zu reagieren. Es geht nicht darum, etwas zu erzwingen, sondern das Haar mit sanfter und respektvoller Pflege zu unterstützen.

Der Make-up-Pinsel: ein unerwarteter Verbündeter gegen Frizz

In den sozialen Medien stechen manche Techniken durch ihre nachweisliche Wirksamkeit hervor. So auch dieser Trick, der von Matt Newman, einem auf Haarstyling spezialisierten Content Creator, bekannt gemacht wurde. Seine Methode besticht durch ihre Einfachheit: minimales Equipment, minimale Produktmenge, aber ein sichtbares und natürliches Ergebnis. Sein Geheimnis gegen Frizz durch Luftfeuchtigkeit? Ein Make-up-Pinsel und Haarspray. Mehr nicht.

Das Prinzip ist ebenso genial wie einfach umzusetzen: Man wählt einfach eine saubere Bürste, am besten mit dichten Borsten. Haarspray oder Festigerspray wird leicht auf die Borsten gesprüht, anschließend wird das Produkt präzise auf die gewünschten Stellen aufgetragen: Ansatz, Haaransatz, Scheitel oder einzelne Strähnen. Im Gegensatz zum direkten Aufsprühen, das oft zu großzügig ist, ermöglicht die Bürste eine perfekte Kontrolle des Produkts. Das Haar wird genau richtig geglättet, ohne steif oder beschwert zu wirken.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen

Ein Beitrag geteilt von Matt Newman (@mattloveshair)

Ein natürliches, flexibles Ergebnis ohne "Helm"-Effekt

Das ist der eigentliche Vorteil dieser Methode. Frizz wird gebändigt, das Haar behält aber seine Bewegung und sein Volumen. Kein plattgedrückter Ansatz, kein steifes oder glänzendes Finish. Die Föhnfrisur hält, auch bei hoher Luftfeuchtigkeit, und der Gesamteindruck ist viel natürlicher. Die ideale Lösung für alle, die sich ein gepflegtes Aussehen wünschen, ohne auf die Leichtigkeit und Vitalität ihres Haares verzichten zu müssen.

Eine Technik, die für alle Texturen geeignet ist.

Egal ob glatt, gewellt, hochgesteckt oder offen – dieser Trick funktioniert bei allen Haartypen. Er ist besonders beliebt für elegante Frisuren wie Pferdeschwänze, aber auch für lässige Duttfrisuren, bei denen man abstehende Härchen bändigen und gleichzeitig einen entspannten, aber gepflegten Look erzielen möchte. Bei bereits gestyltem, langem Haar sollte man diesen Trick besser nicht anwenden, um die Leichtigkeit zu bewahren.

Dieser Tipp erinnert uns letztendlich an eine wichtige Sache: Ihr Haar muss nicht verändert werden, um schön zu sein. Es verdient liebevolle Pflege, die seine natürliche Struktur hervorhebt. Selbst im Schnee kann Ihr Haar selbstbewusst, elegant und ganz natürlich aussehen.

Margaux L.
Margaux L.
Ich bin ein Mensch mit vielfältigen Interessen, schreibe über unterschiedlichste Themen und begeistere mich für Inneneinrichtung, Mode und Fernsehserien. Meine Leidenschaft fürs Schreiben treibt mich an, verschiedene Bereiche zu erkunden, sei es das Teilen persönlicher Gedanken, das Geben von Stiltipps oder das Verfassen von Rezensionen meiner Lieblingssendungen.
Article précédent
Der super einfache Frisurentrick, der Ihnen in 2 Minuten einen schicken Look verleiht

LAISSER UN COMMENTAIRE

S'il vous plaît entrez votre commentaire!
S'il vous plaît entrez votre nom ici

Der super einfache Frisurentrick, der Ihnen in 2 Minuten einen schicken Look verleiht

Eine Haarspange und zwei Minuten genügen, um aus unordentlichem Haar einen eleganten, perfekt sitzenden Dutt zu zaubern. Dieser...

Laut diesem berühmten Friseur werden diese 5 Haarfarben im Jahr 2026 dominieren.

Im Jahr 2026 geht es beim Haarefärben nicht mehr um Transformation, sondern um Offenbarung. Vorbei sind die Zeiten...

Träumen Sie von einem Föhnergebnis in zwei Minuten? Dieser schnelle Trick macht den Unterschied.

Morgens in Eile, vom Föhnen strapaziertes Haar oder einfach der Wunsch nach einer unkomplizierten Frisur – all das...

„Skandinavisches Blond“: Der Haarschnitt, der auch ohne Sonne für strahlende Haut sorgt.

Skandinavisches Blond, lange Zeit mit den nordischen Ländern und ihren strahlenden Sommern assoziiert, hat sich mittlerweile weit über...

Keine Zeit zum Föhnen? Dieser Trick sorgt in 5 Minuten für mehr Volumen.

Keine Zeit für ein aufwendiges Styling? Dieser Tipp, entdeckt in einem Reel der Make-up-Artistin @makeupbymelissam auf Instagram, verleiht...

Graue Ansätze zeigen: Der Haartrend, den wir nicht vorhergesehen haben.

Nachdem graue Haare jahrzehntelang systematisch kaschiert wurden, werden graue Haaransätze heute als stilvolle und befreiende Wahl akzeptiert. Dieser...

© 2025 The Body Optimist