Toulouse bietet eine ebenso vielfältige wie überraschende Friseurszene für Damen. Von erfahrenen Coloristen bis hin zu umweltbewussten Salons, von Spezialisten für Afrohaar bis hin zu Experten für festliche Frisuren – die „Pinke Stadt“ bietet für jeden Geschmack die passende Adresse.

Ob Sie sich eine komplette Typveränderung, einen individuellen Haarschnitt oder einfach nur eine hochwertige Pflege wünschen – hier gibt es für jede Frau und jedes Budget den passenden Salon.

Wir haben die besten Adressen für Sie ausgewählt, um Sie durch die vielfältige Welt der Haarpflege in Toulouse zu führen.

Die besten Salons für Damenhaarschnitte und -färbungen in Toulouse

Mauds Werkstatt zählt zu den fünf schönsten Salons in Toulouse und erhielt nach einer strengen Prüfung eine Bewertung von 4,8.

Das 2009 gegründete Gebäude besticht durch eine authentische Toulouse- Atmosphäre, die rote Backsteine und antike Parkettböden gekonnt miteinander verbindet.

Das Team ist über die neuesten Trends informiert und bietet vor jeder Dienstleistung eine umfassende Diagnostik an.

Zu ihren Spezialgebieten gehören Bürsten, Färben, Glätten, Bleichen, Föhnen und Glanzverleihen.

Jede Behandlung wird individuell abgestimmt und umfasst Produktreihen mit Pflanzenölen und Vitaminen. Der Salon ist von Montag bis Samstag nach Vereinbarung geöffnet.

Art de l'Âme , gegründet 2007 mit einer Bewertung von 4,7, zeichnet sich durch ein originelles Preissystem aus: Jeder Preis spiegelt die technischen Fähigkeiten und die Spezialisierung des gewählten Friseurs wider.

Unter der Leitung von Morgan, der Kreativdirektorin, schult dieser Salon sein Team regelmäßig, um alle Stile zu beherrschen.

L'Appart des Coiffeurs, seit 2014 mit 4,8 bewertet, bietet individuelle Beratungen und wertvolle Tipps für die Haarpflege zu Hause und deckt Damen-, Herren- und Kinderhaarschnitte ab.

Toulouse bietet Friseursalons an, die sich auf umweltfreundliche und pflanzenbasierte Friseurdienstleistungen spezialisiert haben.

Einige Salons in Toulouse haben ihr ökologisches Engagement zu einem echten Markenzeichen gemacht. Madame Sans Gêne , ein traditionsreicher Familiensalon im Viertel Saint-Cyprien, hat sich als Vorreiter für 100% organische, biologische und vegane, pflanzenbasierte Haarfarben etabliert.

Die freundliche Atmosphäre und das fürsorgliche Team garantieren eine individuelle Beratung für jeden Kunden.

Le Démêloir verfolgt einen konsequent egalitären Ansatz mit geschlechtsneutralen Preisen, die für alle identisch sind.

Ihre ökologische Philosophie wird konkret veranschaulicht: Mülltrennung, Haarrecycling, Wassersparmaßnahmen und hochwertige, ethisch produzierte Produkte.

Darüber hinaus sammeln mehrere Salons in Toulouse, insbesondere in Saint-Cyprien, abgeschnittene Haare, um daraus Anti-Verschmutzungsfilter herzustellen.

Diese Salons verzichten auf Plastik und aggressive Parfums und setzen stattdessen auf natürliche Öle und Aufgüsse. Diese Wahl erfreut sich zunehmender Beliebtheit bei Kundinnen und Kunden, denen die Gesundheit ihrer Haare und die Umwelt am Herzen liegen.

Die besten Salons in Toulouse für eine formelle Frisur oder einen besonderen Anlass

Experten für jeden wichtigen Moment

Authentic Nomade betreibt zwei Boutiquen, eine in Les Carmes und die andere in Saint-Cyprien, die von Dienstag bis Samstag geöffnet sind. Der Salon ist auf Hochsteckfrisuren, Flechtfrisuren und Festtagsfrisuren spezialisiert und bietet seine Dienstleistungen auch mobil in ganz Okzitanien an.

Ob Hochzeit, Junggesellinnenabschied oder Firmenveranstaltung: Das Team passt sich jedem Anlass mit Feingefühl an.

Im Viertel Côte Pavée bieten mehrere Salons lockere Hochsteckfrisuren, geflochtene Flechtfrisuren und speziell auf das Wetter in Toulouse abgestimmte Frisuren an. Lokale Expertise ist hier ebenso wichtig wie handwerkliches Können.

Mieten Sie eine private Lounge für ein intimes Erlebnis.

Salons wie Tia Gigi oder Valentin bieten die Möglichkeit, ihre Räumlichkeiten für ein intimes und individuelles Erlebnis exklusiv zu mieten.

Die Wahl eines auf festliche Frisuren spezialisierten Salons garantiert Ihnen umfassende Unterstützung am großen Tag, von der ersten Beratung bis zur letzten Haarnadel.

Koloristen und Farbkünstler, die man in Toulouse nicht verpassen sollte

Valentin verkörpert den handwerklichen Coloristen in all seinen Facetten: Sein eleganter und privater Salon in der Nähe des Place des Carmes empfängt jeden Kunden nach einer individuellen Diagnose.

Geöffnet von Montag bis Samstag , fördert es bei jedem Termin Ruhe und Zuversicht.

By Mélanie, ebenfalls in Carmes ansässig, bietet ausschließlich Dienstleistungen für Kundinnen an. Balayage, Ombré, brasilianische Haarglättung, Tönung, Strähnchen oder Lockenbehandlungen: Der Service ist zu 100 % individuell anpassbar.

In einem exklusiven Bereich können Kunden sogar Pflegeprodukte für zu Hause mitnehmen, um die Wirkung zu verlängern.

Emilie at Home , eine ehemalige Coloristin, die bei Jacques Dessange ausgebildet wurde, kommt direkt zu ihren Kunden nach Hause. Sie verwendet eine renommierte Naturproduktlinie für Haarschnitte, Färbungen und Pflegebehandlungen.

In Toulouse praktizieren Coloristen, die seit 1991 tätig sind, auch die Aromatherapie der Haare und verwenden dabei pflanzliche Produkte und ätherische Öle für harmonische und lang anhaltende Ergebnisse.

Salons in Toulouse, die sich auf Afrohaar und lockiges Haar spezialisiert haben

Toulouse bietet eine bemerkenswerte Vielfalt an Salons, die sich auf Afro- und Lockenhaar spezialisiert haben. Hier sind einige Adressen in der ganzen Stadt:

Exotische Eleganz in Saint-Aubin, spezialisiert auf Flechtfrisuren und Haarverlängerungen für die ganze Familie

in Saint-Aubin, spezialisiert auf Flechtfrisuren und Haarverlängerungen für die ganze Familie Jollof Afro-European Hair Salon in Saint-Cyprien, Experten für Cornrows und Afro-Haarpflege

in Saint-Cyprien, Experten für Cornrows und Afro-Haarpflege Absamy Hair Beauty in Saint-Cyprien und Kams Beauty in Sept Deniers bieten umfassende Dienstleistungen für alle Haartypen an.

In Bagatelle sticht ein Friseur, der sich auf natürlich lockiges Haar spezialisiert hat, durch seine runden, voluminösen Stufenschnitte hervor.

Die Wahl eines Salons, der auf die Besonderheiten von Afrohaar spezialisiert ist, garantiert eine Behandlung, die die Haarstruktur und aktuelle natürliche Trends berücksichtigt.

Friseurdienstleistungen in Toulouse für jedes Budget.

Ein guter Haarschnitt in Toulouse muss nicht unbedingt teuer sein. Zwei Salons zeichnen sich durch ihre günstigen Preise aus:

ABC d'Hair , das als eines der besten privaten Friseursalons in Frankreich gilt, bietet seine Dienstleistungen zu wettbewerbsfähigen Preisen an. Die Friseurakademie ist eine Salonschule, in der Schüler unter der Aufsicht erfahrener Friseure Haarschnitte und Färbungen zu reduzierten Preisen durchführen.

Tia Gigi im Chalet-Viertel bietet geschlechtsneutrale und erschwingliche Preise sowie die Möglichkeit, den Salon exklusiv zu mieten.

In einigen Gegenden wie Compans oder rund um den Japanischen Garten ermöglicht die Online-Buchung per App die Auswahl eines Zeitfensters und eines Friseurs mit wenigen Klicks.

Einige Friseure in Toulouse empfehlen auch wirksame Hausmittel.

Die Verwendung von milden, sulfatfreien Shampoos für coloriertes Haar oder von Schwarztee-Behandlungen zur Verlängerung der Farbbrillanz ist eine einfache und kostengünstige Pflegeroutine.

Die Qualität des Haares wird weit über den Friseurstuhl hinaus gepflegt.