Die Frisuren aus Stranger Things sind kein Geheimnis mehr: Ihr Schöpfer verrät endlich alles.

Während sich „Stranger Things“ dem Ende zuneigt, sind die Fans so sehr mit der Geschichte der Schattenwelt beschäftigt, dass sie kaum auf die Frisuren der Charaktere achten. Viele loben jedoch die Haarschnitte der Schauspieler. Und natürlich verkörpert Steve Harrington mit seinem Föhnschnitt und den leicht zerzausten Strähnen perfekt die Ästhetik der 80er-Jahre.

Unglaubliche Haarverwandlungen

Wenn du ein eingefleischter „Stranger Things“-Fan bist, kennst du wahrscheinlich alle Charakterprofile, die Schwächen der Demogorgons, Elfs Lieblingsessen und die Regeln von „Dungeons & Dragons“. Aber sind dir schon mal die unglaublichen, verstörend realistischen Frisuren der Charaktere aufgefallen? Weit davon entfernt, bloße Details zu sein, prägen die Frisuren der Wheelers, der Byers und des unverbesserlichen Steve die Serie und verankern sie fest in ihrer Zeit.

Die Geschichte spielt in den 80er-Jahren, der Ära der Walkmans, hochgeschnittenen Jeans und knallbunten Kleidung. Ein stimmiges Gesamtbild war daher unerlässlich. Hairstylistin Sarah Hindsgaul unterstützte die Schauspieler mit ihrem Können und kreierte so eine Verwandlung, die sich wie eine Zeitreise anfühlte.

Wahrscheinlich haben Sie bei Wills furchtbarem Topfschnitt zusammengezuckt und vielleicht sogar bei Billys goldenem Vokuhila die Augen verdreht. Auch Millie Bobby Browns welliger, fransiger Bob aus ihrer Zeit in Kalifornien hat Sie bestimmt dazu inspiriert, sich die Haare abzuschneiden. Doch diese Frisuren sind wahre Kunstwerke, das Ergebnis unzähliger Arbeitsstunden. Dünne Lockenwickler und reichlich Haarspray sind hinter den Kulissen unverzichtbar. Die Hairstylistin selbst teilt exklusive Einblicke hinter die Kulissen mit ihren Millionen Followern.

250 Dauerwellen wurden am Set durchgeführt.

Die ikonischen Frisuren der 80er-Jahre, die in der Serie detailgetreu nachgebildet wurden, sind alles andere als unumstritten. Sie wecken bei manchen schlechte Erinnerungen, bei anderen sind sie Symbole der Nostalgie und rufen gemischte Reaktionen hervor. Im Internet wird Eddies Haarschnitt beispielsweise mit einem Wischmopp oder Billys mit einem Rattenschwanz verglichen. Natürlich kann jeder mit seinen Haaren machen, was er will.

Die wahre Meisterleistung liegt im Halt und der Haltbarkeit jeder Frisur, insbesondere in der Hitze des Geschehens. Um den für die 90er-Jahre so typischen Wellenlook zu erzielen, griff die Stylistin auf eine alte Kunst zurück, die einst nur älteren Menschen in vornehmen Vierteln vorbehalten schien: die Dauerwelle. Sie verpasste ihr während des gesamten Drehs sage und schreibe 250 davon. Das erklärt, warum diese lockeren Locken trotz heftiger Kämpfe mit Demogorgons und der spürbaren Schwüle der Schattenwelt so gut halten.

Aber auch Perücken, die die perfekte Illusion erzeugen

Die offizielle Haarstylistin von Stranger Things, verantwortlich für die gekonnt kreierten, lässigen Looks und Haarschnitte, die realistischer wirken als die Originale, hat sich ebenfalls einige Freiheiten erlaubt. In der neuesten Staffel, auf die Sie schon gespannt warten, trägt Nancy eine Perücke, die weicher und lockerer sitzt als zuvor. Auch Millie Bobby Brown, die Eleven, den Star der Serie, spielt, ist mit Perücken bestens vertraut. Während sie sich für die erste Staffel bereit erklärte, sich den Kopf zu rasieren, trägt sie in den folgenden Staffeln unglaublich realistische Perücken.

Eddie, im Herzen ein Rocker, trägt außerdem eine Perücke, die seinen Stil widerspiegelt: feurig, ungestüm und provokant. Und genau das ist der Punkt. Die Frisuren entwickeln sich parallel zu ihren Charakteren, um die Botschaft noch zu verstärken.

Trotz all dieser seidigen Enthüllungen hält der Hairstylist die Spannung hinsichtlich der verwendeten Produkte aufrecht, aber sie sind sicherlich raffinierter als das „Farrah Fawcette“-Spray, das der liebe Steve Harrington erwähnt hat.