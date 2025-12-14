Search here...

Haare unter dem Mantel verstecken: Der von den Olsen-Zwillingen inspirierte Trend sorgt für Aufsehen.

Léa Michel
@michellengatimin/TikTok

Steckt ihr eure Haare lässig in den Kragen eures Mantels? Diese Frage kursiert derzeit auf TikTok unter dem Hashtag #Olsentuck – ein super einfacher Haartrend, inspiriert von den Schwestern Mary-Kate und Ashley Olsen. Der Trick, der während der New Yorker Fashion Week Herbst/Winter 2025/2026 populär wurde, verwandelt ein alltägliches Versehen in ein minimalistisches und zugleich raffiniertes Fashion-Statement.

Die Ursprünge der Olsen-Zwillinge

Mary-Kate und Ashley Olsen, ehemalige Stars der 2000er-Jahre und Gründerinnen von The Row, verkörpern mühelose Eleganz. Ihr Markenzeichen? Das Haar dezent unter einem Schal, einer Jacke oder einem Mantel versteckt – für einen lässig-bohemischen Chic. Diese Geste, die man häufig auf den Straßen New Yorks sieht, besticht durch ihre Schlichtheit: Sie verhindert, dass widerspenstige Strähnen im Wind wehen, und verleiht dem Look gleichzeitig eine geheimnisvolle Note. Dieser modische Stil der Olsen-Schwestern erobert nun die Laufstege und die sozialen Medien.

Explosive Verbreitung auf TikTok

Der #Olsentuck ist der absolute TikTok-Hit: Tausende Videos zeigen, wie man diesen angesagten Look im Handumdrehen stylen kann. Influencer testen ihn mit Oversize-Mänteln oder dicken Schals und beweisen damit seine Vielseitigkeit: Er ist perfekt für den Winter, verleiht Volumen und einen lässigen Look – ganz ohne kompliziertes Styling. Auf Instagram schwärmen Fashionistas von diesem Trend, weil er so unkompliziert ist – ideal, wenn man in Eile ist und vergessen hat, die Haare zu entwirren. Er ist das genaue Gegenteil von übertrieben gestylten Looks und passt perfekt zur Ästhetik von The Row: minimalistisch, schick und zeitlos.

@michellengatimin POV: Der Olsen-Tuck (aber mit Lagen) #olsentuck #hairhack #winteroutfit #outfitideen #coldweatheroutfits ♬ Manhattan Serenade - Tommy Dorsey and His Orchestra & Jo Stafford

Warum es für alle funktioniert

Einfacher geht es nicht: Mantel überwerfen, Haare unter den Kragen stecken, und voilà – müheloser Stil garantiert. Dieser Trick schmeichelt jeder Gesichtsform, indem er die Gesichtszüge dezent umrahmt und sogar vor winterlicher Nässe schützt. Er demokratisiert den Olsen-Stil, der einst der New Yorker Elite vorbehalten war, und macht Mode alltagstauglich und praktisch.

Der Olsen-Tuck ist mehr als nur eine Haar-Spielerei: Er ist eine Modephilosophie, bei der Natürlichkeit über Perfektion triumphiert. Für einen stilvollen und mühelosen Winter sollten Sie ihn unbedingt aufgreifen; dieser Trend erinnert uns daran, dass wahre Eleganz oft aus einer einfachen Geste entsteht.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
Diese in den 1990er Jahren beliebte, ikonische Frisur feiert ein unerwartetes Comeback.

