Haare unter dem Mantel verstecken: Der von den Olsen-Zwillingen inspirierte Trend sorgt für Aufsehen.

Steckt ihr eure Haare lässig in den Kragen eures Mantels? Diese Frage kursiert derzeit auf TikTok unter dem Hashtag #Olsentuck – ein super einfacher Haartrend, inspiriert von den Schwestern Mary-Kate und Ashley Olsen. Der Trick, der während der New Yorker Fashion Week Herbst/Winter 2025/2026 populär wurde, verwandelt ein alltägliches Versehen in ein minimalistisches und zugleich raffiniertes Fashion-Statement.

Die Ursprünge der Olsen-Zwillinge

Mary-Kate und Ashley Olsen, ehemalige Stars der 2000er-Jahre und Gründerinnen von The Row, verkörpern mühelose Eleganz. Ihr Markenzeichen? Das Haar dezent unter einem Schal, einer Jacke oder einem Mantel versteckt – für einen lässig-bohemischen Chic. Diese Geste, die man häufig auf den Straßen New Yorks sieht, besticht durch ihre Schlichtheit: Sie verhindert, dass widerspenstige Strähnen im Wind wehen, und verleiht dem Look gleichzeitig eine geheimnisvolle Note. Dieser modische Stil der Olsen-Schwestern erobert nun die Laufstege und die sozialen Medien.

Der Olsen-Tuck ist ja ganz nett, bis man die Jacke auszieht und die Haare so verfilzt sind, dass sie glatt als Vogelnest durchgehen könnten . pic.twitter.com/sHaqhkJTgj — They Call Me Carol (@theycallm3carol) 20. Dezember 2024

Explosive Verbreitung auf TikTok

Der #Olsentuck ist der absolute TikTok-Hit: Tausende Videos zeigen, wie man diesen angesagten Look im Handumdrehen stylen kann. Influencer testen ihn mit Oversize-Mänteln oder dicken Schals und beweisen damit seine Vielseitigkeit: Er ist perfekt für den Winter, verleiht Volumen und einen lässigen Look – ganz ohne kompliziertes Styling. Auf Instagram schwärmen Fashionistas von diesem Trend, weil er so unkompliziert ist – ideal, wenn man in Eile ist und vergessen hat, die Haare zu entwirren. Er ist das genaue Gegenteil von übertrieben gestylten Looks und passt perfekt zur Ästhetik von The Row: minimalistisch, schick und zeitlos.

Warum es für alle funktioniert

Einfacher geht es nicht: Mantel überwerfen, Haare unter den Kragen stecken, und voilà – müheloser Stil garantiert. Dieser Trick schmeichelt jeder Gesichtsform, indem er die Gesichtszüge dezent umrahmt und sogar vor winterlicher Nässe schützt. Er demokratisiert den Olsen-Stil, der einst der New Yorker Elite vorbehalten war, und macht Mode alltagstauglich und praktisch.

Der Olsen-Tuck ist mehr als nur eine Haar-Spielerei: Er ist eine Modephilosophie, bei der Natürlichkeit über Perfektion triumphiert. Für einen stilvollen und mühelosen Winter sollten Sie ihn unbedingt aufgreifen; dieser Trend erinnert uns daran, dass wahre Eleganz oft aus einer einfachen Geste entsteht.