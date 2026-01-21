Dies erklärt den „schlechten Teint“ nach dem Aufwachen, selbst nach einer erholsamen Nachtruhe.

Du hast ausgeschlafen und die ganze Nacht kein Auge zugetan. Doch dein Blick in den Spiegel erzählt eine ganz andere Geschichte und lässt vermuten, dass du einen langen Kampf mit Morpheus geführt hast. Es sind nicht nur die müden, schläfrigen Augen und der noch immer taube Kopf; dein Teint wirkt fahl, deine Haut ist uneben und du hast ausgeprägte Augenringe. Für diese ästhetische Ungerechtigkeit gibt es eine völlig rationale Erklärung.

Die Schlafposition kann einen Einfluss haben.

Du hast die ganze Nacht tief und fest geschlafen, ohne von Harndrang oder inneren Stimmen gestört zu werden. Beim Aufwachen fühlst du dich fantastisch und voller Energie. Doch welch eine Enttäuschung, als du dich im Badezimmer erblickst! Du siehst niedergeschlagen aus, ein krasser Gegensatz zu deiner Tageslaune und der friedlichen Nacht.

Während Schauspielerinnen in fiktiven Geschichten trotz Schlaflosigkeit und Bettstreitigkeiten strahlend schön aufwachen, haben Sie dieses Glück nicht. Sie fragen sich langsam, ob diese chronische, scheinbar unbegründete Müdigkeit nicht ein Anzeichen für eine Krankheit ist. Legen Sie die Maus am besten gleich beiseite, bevor Sie voreilige Schlüsse ziehen und sich einbilden, ernsthaft krank zu sein.

Im Schlaf nehmen Sie Positionen ein, die das Aussehen Ihrer Haut stark verändern können. Wenn Sie auf dem Bauch oder der Seite schlafen, mit der Wange gegen das Kissen gepresst und das Auge vom Kissenbezug nach hinten gedrückt, hinterlassen Sie nicht nur einen Faltenabdruck auf Ihrer Haut.

In der Zeitschrift Marie Claire spricht die Kosmetikerin Catherine Bourgeois über „Lymphstau“. Das bedeutet, dass die Schwerkraft nachts weniger Einfluss hat, wodurch der Lymphabfluss verlangsamt wird und das Gesicht aufgedunsen wirkt. Besonders auffällig ist das, wenn man flach auf einem zu dicken Kissen schläft. Man muss das nicht unter Make-up verstecken oder das Gesicht in eine eiskalte Schüssel tauchen. Versuchen Sie stattdessen eine Gesichtsmassage mit einem Roller, um die Durchblutung anzuregen und die Hautregeneration zu fördern.

Das Schwitzen erklärt, warum Ihre Haut durstig ist.

Egal wie sehr du dich vor dem Schlafengehen verwöhnst, deine Haut schreit nach Feuchtigkeit, wenn du aufwachst. Trotz großzügiger Pflege vor dem Zubettgehen ist sie sichtbar ausgetrocknet. Das ist nicht weiter verwunderlich, denn dein Körper schwitzt nachts, und dieser Wasserverlust kann über einen Liter oder sogar 2,5 Liter betragen. Schon leichte Dehydrierung reicht aus, um deinen Teint fahl wirken zu lassen und feine Linien zu betonen.

Gesichtsspezialisten, die die Haut genau analysieren können, empfehlen, den Kopf nicht unter den Wasserhahn zu halten, sondern sich stattdessen mit einem Thermalwassernebel zu erfrischen. Anschließend raten sie zu einem Hyaluronsäure- Serum, dem absoluten Must-have der Beauty-Welt, gefolgt von einer großzügigen Schicht pflegender Creme. Natürlich braucht die Haut Pflege von innen und außen. Sparen Sie also nicht am Wasser.

Die Luftqualität in Ihrem Schlafzimmer, eine unterschätzte Ursache

Ein fahler Teint muss nicht zwangsläufig auf ein inneres Ungleichgewicht, eine ungünstige Tagesroutine oder Schlafmangel zurückzuführen sein. Die Ursache für Ihre morgendlichen Beschwerden ist oft weniger offensichtlich. Manchmal sind die einfachsten Erklärungen die besten. Ungesunde Luft, ein zu feuchtes oder zu trockenes Raumklima können Ihrer Haut unbemerkt schaden. Wenn Ihr Schlafzimmer voller Hausstaubmilben oder schlecht belüftet ist, wundern Sie sich nicht über Ihr müdes Aussehen.

Damit Sie nie wieder Rötungen mit BB-Creme abdecken oder die Farbe Ihrer Augenringe kaschieren müssen, denken Sie daran, jeden Morgen Ihr Fenster zu öffnen und die Luftfeuchtigkeit im Raum zu überprüfen.

Der biologische Rhythmus (und insbesondere der Cortisolspiegel)

Jeden Morgen findet in Ihrem Körper ein kleines hormonelles Durcheinander statt, und Ihre Haut bildet da keine Ausnahme. Nach dem Aufstehen wechseln Sie von einem Zustand anhaltender Wachheit in eine Art Hypervigilanz, besonders wenn im Hintergrund das schrille Klingeln Ihres Telefons ertönt. Ihr Körper erlebt dann einen natürlichen Anstieg des Cortisolspiegels, des berüchtigten Stresshormons. Und das zeigt sich auf Ihrer Haut in Form von Entzündungen. Normalerweise klingen diese Schwellungen nach wenigen Minuten wieder ab, daher ist es nicht nötig, sich übermäßig zu schminken.

Wenn Sie trotz erholsamen Schlafs morgens müde aussehen, seien Sie nicht zu streng mit sich selbst. Für jedes Problem gibt es eine Lösung, und Hautmassagen sind eine wertvolle Hilfe, um die im Bett verlorene Ausstrahlung wiederzuerlangen.