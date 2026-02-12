Nie mehr verschmierter Lippenstift beim Essen: Der Trick, den Sie kennen müssen

Es ist ein gefürchteter Moment. Essen mit Lipgloss ist eine heikle Angelegenheit. Manchmal muss man kleine Gesichtsverrenkungen machen oder ein paar Grimassen schneiden, um das morgendliche Make-up zu erhalten und es nicht zu ruinieren. Damit klebriger Lipgloss auch nach dem Essen hält und selbst bei herzhaften Bissen nicht verrutscht, hat eine Content-Creatorin einen besonderen Trick entdeckt.

Eine Technik, die uns vor Spott bewahrt

Lipgloss war aus unseren Schminktaschen verschwunden und hatte Platz für nudefarbenen Lipliner und leicht getönten Lippenbalsam gemacht. Doch seit Kurzem feiert er sein Comeback und verschönert unsere Lippen mit schimmernden Nuancen und kühlen Tönen. Lipgloss mit seiner seidigen, zartschmelzenden Textur sorgt zwar für den begehrten Glow- Effekt, hat aber auch seine Nachteile.

Der Glanz klebt überall, und am Ende des Essens befindet sich mehr davon auf der Gabel als im Mund. Alles bleibt an dieser klebrigen Substanz haften, und am Ende des Festmahls werden selbst die Krümel zu essbaren Strasssteinen und Dekorationen. Noch schlimmer ist es bei schnellen Gerichten wie Hamburgern, die eine regelrechte Kieferverrenkung erfordern.

Kurz gesagt: Essen mit Lipgloss ist fast unmöglich. Aber sich dafür zu kasteien, nur um das Make-up zu retten, das einen heute Morgen so spät dran gemacht hat, kommt nicht in Frage. Die Content-Creatorin @hashandlyss, deren Lipgloss so dick aufgetragen ist, dass man sich fast darin spiegeln kann, hat eine clevere Technik gefunden, um dieses Problem zu lösen. Und alles hängt von der Mundbewegung ab. Ihre Lippen kommen nicht direkt mit dem Essen in Berührung. Sie hält das Essen zwischen Zähnen und Zunge und kaut dann ganz normal ihr Toastbrot. Das Ergebnis: kein Lipgloss-Übertrag.

Essen mit Lipgloss – ein Erlebnis, das ein Lächeln hervorruft.

Essen mit Lipgloss ist ein beliebtes Thema in unzähligen Memes und amüsanten Videos im Internet. In den sozialen Medien filmen sich Beauty-Fans mit Chicken Wings oder Paninis unter dem Kinn, um ihre Technik zu demonstrieren und ihre scheinbar instinktive Geste zu teilen. Sie wenden clevere Tricks an, um ihre Lippen nicht zu überanstrengen. Zum Trinken benutzen sie Strohhalme, damit der sirupartige Gloss nicht verschmiert. Fast schon eine Fähigkeit, die sich im Lebenslauf sehen lassen kann.

Wenn wir mit Lipgloss essen, achten wir besonders darauf, wie unsere Lippen danach aussehen, und denken mehr an den Geschmack. In den Kommentaren fragen sich Internetnutzer jedoch: „Im schlimmsten Fall können wir ihn ja einfach nachschminken, oder?“ Diejenigen, die sich darüber Gedanken machen, wissen es besser: Es geht nicht darum, einfach nur eine Schicht Gloss aufzutragen wie Lippenbalsam. Man muss die Konturen mit einem Lipliner nachzeichnen, das Produkt mit einem präzisen Pinsel verblenden und mit Schattierungen spielen. Es ist eine Kunstform. Daher diese narrensichere, wenn auch etwas ungewöhnliche Strategie, um das makellose Aussehen Ihres Make-ups länger zu erhalten.

Weitere Schönheitsgeheimnisse für langanhaltenden Lipgloss

Klebriger, verschmierter und fingerabdruckresistenter Lipgloss ist nicht unvermeidlich. Auch wenn immer mehr „optimale“ Formeln mit dem groß aufgedruckten Versprechen „kein Verschmieren“ auf der Verpackung auf den Markt kommen, ist es nicht ungewöhnlich, dass der Glanz etwas nachlässt. Während sich ein klassischer Lippenstift mit etwas losem Puder recht einfach mattieren und fixieren lässt , ist das bei Lipgloss etwas komplizierter. Lipgloss ist jedoch nicht unvereinbar mit Essen. Man muss ihn nur nicht mehr so auftragen, als würde man für eine Werbung posieren, sondern ihn wie ein Profi verwenden.

Wer unbeschwert essen möchte, ohne sich Gedanken darüber machen zu müssen, dass der Lipgloss an den Zähnen kleben bleibt, kann ihn vorher verstärken und „wasserfest“ machen. Auf TikTok tragen Beauty-Fans vor dem Gloss einen Primer auf, während andere für eine bessere Produktverteilung einen Pinsel anstelle des herkömmlichen Applikators verwenden.

Essen mit Lipgloss ist eine heikle Angelegenheit. Man hat immer Angst, das Make-up zu ruinieren, und selbst wenn Lipgloss manchmal aromatisiert ist, ist es nie angenehm, ihn zu verschlucken. Mit dieser ausgefeilten Technik gehört das der Vergangenheit an.