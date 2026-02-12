„Es ist nicht elegant“: Dieser neue ästhetische Trend spaltet die Gemüter.

Augenbrauen prägen das Gesicht stärker, als wir denken. Eine neue Form wird 2026 im Trend liegen: die flache oder gerade Augenbraue. Allerdings stößt diese sehr definierte Linie in den sozialen Medien nicht überall auf Zustimmung.

Was ist eine flache Augenbraue?

Die flache Augenbraue zeichnet sich durch eine nahezu horizontale Linie mit nur geringem Bogen in der Mitte aus. Im Gegensatz zur traditionellen Augenbraue, die einen höheren Punkt bildet, um die Augen optisch zu öffnen, bevorzugt sie eine gerade, nach außen verlaufende Linie. Prominente wie das amerikanische Model Bella Hadid haben diesen Look übernommen, um die Intensität ihres Blicks bei Fotoshootings zu betonen. Die amerikanische Girlgroup Katseye, bestehend aus Manon, Sophia und Daniela, trägt regelmäßig fast gerade Augenbrauen, die zu ihrer visuellen Identität beitragen.

Der gewünschte Effekt? Ein länger wirkendes Gesicht und ein minimalistischer, moderner Look. Für manche verleihen flache Augenbrauen zudem einen modernen, mitunter fast androgynen Touch, der einen Kontrast zu klassischeren Stilen bildet. Sie können außerdem runde Gesichtszüge ausgleichen oder ein starkes Make-up durch eine klare visuelle Spannung abmildern.

Diesen Beitrag auf Instagram ansehen Ein von Daniela Avanzini geteilter Beitrag (@daniela_avanzini)

Warum teilt diese Linie?

Trotz ihrer Beliebtheit ist die flache Augenbrauenform nicht jedermanns Sache. In den sozialen Medien empfinden manche sie als zu streng, fast schon hart, oder weniger elegant als einen traditionellen Bogen. Diese Debatte verdeutlicht perfekt die Subjektivität von Schönheit: Was für die einen „cool“ wirkt, kann für die anderen „starr“ erscheinen. Jedes Gesicht ist einzigartig, und ein Trend sollte niemals zum Diktat werden.

Gerade, geschwungene, dicke oder dünne Augenbrauen: Sie haben die Wahl.

Flache Augenbrauen sind nur eine von vielen Möglichkeiten. Du kannst diesem Trend folgen oder einfach deinen natürlichen Brauen treu bleiben. Dick, dünn, gerade, geschwungen, gefärbt oder natürlich: Alle Formen sind in Ordnung. Kein Trend sollte deinen Look bestimmen. Deine Augenbrauen sind Teil deiner Persönlichkeit, und du kannst sie stylen, wie du möchtest. Eleganz entsteht nicht durch Vorgaben von Instagram oder Magazinen, sondern durch das Selbstbewusstsein, das du ausstrahlst, indem du trägst, worin du dich wohlfühlst.

Kurz gesagt: Flache Augenbrauen wirken zwar im Trend, sind aber keine Regel, der man blind folgen sollte. Wichtig ist, die eigene Balance zu finden und die Augenbrauen die eigene Persönlichkeit widerspiegeln zu lassen. Trends kommen und gehen, und nur du allein kannst entscheiden, was dich schön und selbstbewusst fühlen lässt.