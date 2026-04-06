„Zombie-Filler“: Dieses trendige ästhetische Phänomen sorgt für Kontroversen.

Der Begriff „Zombie-Filler“, der in den sozialen Medien weit verbreitet ist, ist ebenso faszinierend wie beunruhigend. Einige Beiträge behaupten, es handele sich um eine „Technik, bei der Leichenfett zur Veränderung des Gesichtsausdrucks verwendet wird“.

Ein Gerücht, das durch soziale Medien verstärkt wurde

Der Begriff „Zombie-Filler“ wird vor allem online (Instagram, TikTok) verwendet, um Aufmerksamkeit zu erregen. Mehrere virale Beiträge bringen diesen Begriff mit der Idee von Produkten in Verbindung, die aus menschlichem Gewebe nach dem Tod hergestellt werden. Diese Behauptungen entbehren jedoch jeglicher anerkannter medizinischer Grundlage.

Fachgesellschaften der Plastischen Chirurgie und Dermatologie erwähnen keine Standardverfahren für die Verwendung von Leichenfett in kosmetischen Eingriffen. Experten betonen, dass „medizinische Verfahren strengen Sicherheits-, Ethik- und Rückverfolgbarkeitsstandards unterliegen“. Die virale Verbreitung bestimmter Inhalte kann zur Verbreitung ungenauer oder aus dem Kontext gerissener Informationen beitragen, was die Bedeutung verlässlicher wissenschaftlicher Quellen unterstreicht.

Welche Substanzen werden in der kosmetischen Medizin tatsächlich verwendet?

Die heute verwendeten „Füllstoffe“ basieren hauptsächlich auf bekannten und erforschten Substanzen, wie beispielsweise Hyaluronsäure, die natürlicherweise im Körper vorkommt, oder autologem Fett, also Fett, das in bestimmten speziellen Verfahren aus dem eigenen Körper des Patienten entnommen wird.

Diese Techniken werden seit mehreren Jahren im Rahmen eines regulierten medizinischen Systems angewendet. Die Gesundheitsbehörden legen strenge Protokolle fest, um die Patientensicherheit und die Qualität der verwendeten Produkte zu gewährleisten. Keine anerkannte wissenschaftliche Organisation erwähnt die Verwendung von Gewebe Verstorbener für routinemäßige kosmetische Zwecke.

Warum löst dieser Begriff so viele Reaktionen aus?

Die Popularität des Begriffs „Zombie-Filler“ ist teilweise auf seinen schockierenden Charakter zurückzuführen, der seine Verbreitung in sozialen Medien begünstigt. Manche Inhalte verwenden bewusst angstauslösende Formulierungen, um Aufmerksamkeit zu erregen, ohne dabei unbedingt die medizinische Realität widerzuspiegeln.

Dieses Phänomen verdeutlicht ein grundlegenderes Problem: die Schwierigkeit für die Öffentlichkeit, in einer digitalen Welt, in der virale Verbreitung oft wichtiger ist als wissenschaftliche Strenge, verlässliche Informationen von reißerischen Inhalten zu unterscheiden. Experten empfehlen, Quellen zu überprüfen und qualifizierte Fachleute zu konsultieren, bevor man Schlussfolgerungen zu medizinischen Praktiken zieht.

Der Begriff „Zombie-Filler“ verdeutlicht, wie bestimmte virale Äußerungen Besorgnis auslösen können, ohne auf gesicherten wissenschaftlichen Erkenntnissen zu beruhen. Bislang gibt es keine verlässlichen Daten, die die Existenz einer kosmetischen Technik mit Leichenfett bestätigen. Dies unterstreicht, wie wichtig es ist, anerkannte medizinische Informationsquellen zu nutzen, um die tatsächlichen Behandlungsmethoden besser zu verstehen und die Verbreitung irreführender Informationen zu verhindern.