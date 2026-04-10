Ein häufiger Fehler beim Bürsten kann die Haarfasern schwächen.

Tipps & Tricks
Léa Michel
Photo d'illustration : Freepik

Haarebürsten gehört zu den gängigsten täglichen Schönheitsritualen. Ein häufiger Fehler kann die Haarfasern jedoch schwächen, ohne dass man es merkt: Man beginnt, die Haare am Ansatz zu bürsten und zieht dabei direkt nach unten. Diese reflexartige Bewegung übt erhebliche Spannung auf die Haarfasern aus, insbesondere bei verknotetem Haar. Langfristig kann dies Haarbruch begünstigen, die Längen brüchiger machen und dem Haar ein ungesundes Aussehen verleihen.

Warum diese Angewohnheit die Haarfasern schwächen kann

Wird die Bürste direkt von der Wurzel bis zur Spitze geführt, bilden sich Knoten, die den Widerstand beim Bürsten erhöhen. Die Haarfasern erfahren dadurch eine stärkere Spannung, was folgende Folgen haben kann:

  • eine Längenänderung
  • ein Glanzverlust
  • ein Gefühl von trockenerem Haar
  • das Auftreten geschwächter Spitzen

Nasses Haar ist besonders anfällig für diese Art von Schädigung, da es elastischer und dadurch empfindlicher ist. Wiederholte Reibung kann zudem die Schuppenschicht, die äußere Schutzschicht des Haares, schwächen, die für dessen Festigkeit und Geschmeidigkeit unerlässlich ist.

Die richtige Technik zur Haarerhaltung

Um den Schaden zu minimieren, ist es ratsam, schrittweise vorzugehen:

  • Beginnen Sie damit, die Enden zu entwirren.
  • Steige dann wieder nach oben in Richtung der mittleren Längen.
  • Zum Schluss werden die Wurzelknoten entfernt.
  • Bürsten Sie sanft, ohne ruckartig zu ziehen.

Diese Methode reduziert die Spannung auf den Haarfasern und erleichtert das Entwirren. Auch die Verwendung einer für Ihren Haartyp geeigneten Bürste kann einen Unterschied machen. Bürsten mit weichen oder weit auseinanderliegenden Borsten werden oft empfohlen, um übermäßiges Ziepen zu vermeiden.

Die Bedeutung des Bürstens, abgestimmt auf Ihren Haartyp

Jeder Haartyp hat spezielle Bedürfnisse. Lockiges oder strukturiertes Haar beispielsweise benötigt oft eine sanftere Entwirrung, um Haarbruch vorzubeugen. In manchen Fällen ist ein grobzinkiger Kamm empfehlenswert, besonders bei feuchtem Haar. Eine angepasste Pflegeroutine trägt dazu bei, die Haarstärke zu erhalten und das Aussehen langfristig zu verbessern.

Ein einfacher Schritt zur Verbesserung der Haargesundheit

Die Art, wie Sie Ihre Haare bürsten, kann sich sichtbar auf deren Qualität auswirken. Weniger geschädigte Haarfasern wirken in der Regel weicher und glänzender. Dieser einfache Schritt ist Teil einer umfassenden Pflegeroutine, die wiederholte mechanische Schädigungen minimieren soll.

Kurz gesagt: Direkt am Haaransatz mit dem Bürsten zu beginnen, ist ein häufiger Fehler, der die Haarfasern schwächen kann. Durch eine sanftere und schonendere Bürstentechnik lassen sich die Haarstärke erhalten und Haarbruch reduzieren. Eine geeignete Pflegeroutine trägt zu sichtbar kräftigerem und gesünderem Haar bei.

Léa Michel
Léa Michel
Meine Leidenschaft gilt Hautpflege, Mode und Film. Ich widme meine Zeit der Erkundung der neuesten Trends und teile inspirierende Tipps für mehr Wohlbefinden in der eigenen Haut. Für mich liegt Schönheit in Authentizität und Wohlbefinden – und genau das motiviert mich, praktische Ratschläge für die Verbindung von Stil, Hautpflege und persönlicher Erfüllung zu geben.
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