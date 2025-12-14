Um das neue Jahr zu feiern, könnte dieser Make-up-Look Ihr bester Verbündeter sein.

Die Make-up-Trends für die Feiertage 2025 setzen auf kühle, metallische Töne, allen voran auf glitzerndes Grau und Silber. Diese eisigen Nuancen eignen sich perfekt für ein funkelndes Augenlid – ideal für eine Silvesterfeier, die im Licht glitzert und alle Blicke auf sich zieht. Der Trend dieser Saison: Kombinieren Sie dieses schimmernde Make-up mit einem intensiven Smokey Eye – für einen Look, der gleichermaßen raffiniert und gewagt wirkt.

Kühle Farbtöne, der große Star der Saison

Diesen Winter dominieren kühle Farbtöne: Grau, Silber, Eisblau und frostiges Lavendel schmücken die Lider. Glitzer bringt diese Farben zum Strahlen und verleiht ihnen Glanz und Glamour. Glitzerndes graues Make-up gibt es sowohl in feinen Texturen als auch als große, leuchtende Partikel für einen individuellen, festlichen Look.

Das tiefe Smokey Eye, kontrollierte Intensität

Passend zu diesen Farben bleibt das Smokey Eye ein Klassiker der Eleganz. In diesem Jahr präsentiert es sich in seinen tiefsten und goldensten Varianten und spielt mit dem Farbverlauf von Dunkelgrau zu helleren Tönen in der Lidmitte. Silberner Glitzer, aufgetragen auf das bewegliche Lid oder im inneren Augenwinkel, sorgt für einen bezaubernden Look.

Tipps für einen gelungenen Silvester-Make-up-Look

Beginnen Sie mit einem Unterlack oder Primer, um sicherzustellen, dass der Glitzer an Ort und Stelle bleibt.

Tragen Sie einen dunkelgrauen oder anthrazitfarbenen Lidschatten in einem Farbverlauf auf, um Tiefe zu erzeugen.

Platzieren Sie den silbernen Glitzer vorsichtig auf dem beweglichen Augenlid oder im mittleren Bereich.

Zum Schluss ziehen Sie einen Lidstrich in Schwarz oder Anthrazit, um die Augen zu betonen.

Verwenden Sie eine Volumen-Mascara, um den Effekt auf Ihre Wimpern zu verstärken.

Für Silvester 2025: Wagen Sie ein Make-up, das festlich, trendig und raffiniert zugleich ist! Schimmerndes Grau ist die Schlüsselfarbe, perfekt ergänzt durch ein intensives, leuchtendes Smokey Eye. Dieser Winterlook ist ideal für alle, die ihre Augen zum Strahlen bringen und dabei elegant und im Trend der kühlen Töne dieser Saison liegen möchten.